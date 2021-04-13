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Огромная акула перепугала моряков своими габаритами (видео)

Сегодня, 15:05

Пятиметровую хищницу увидели у побережья города Портло. Капитанов всех судов предупредили об опасности

У побережья английского города Портло замечена огромная пятиметровая акула. Хищницу сняла на видео местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой.

На этот ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

По словам гида Джорджии Бардуа, гигантские акулы на побережье Портло встречаются нечасто. В 2021 году представитель этого вида был замечен впервые, а в прошлом году их видели всего несколько раз. Она также предположила, что хищница появилась из-за повышения температуры воды в связи с глобальным потеплением.

"Температура на поверхности воды была 12,2 градуса Цельсия, что весьма тепло для этого времени года", – пояснила она.

Видео: twitter.com/CwallWildlife

После встречи с акулой капитан лодки Кит Ривс предупредил других владельцев судов об опасности столкнуться с этими морскими обитателями.

К слову, гигантские акулы практически не представляют опасности для человека. Они питаются исключительно зоопланктоном.

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Напомним, ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.

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Источник: twitter.com/CwallWildlife
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