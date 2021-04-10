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Лучшие мемы о братьях и сестрах, которые заставят вас иронично улыбнуться

Сегодня, 05:55

Эти смешные картинки поднимут вам настроение на целый день

10 апреля в разных странах мира отмечается День братьев и сестер. Этот праздник был установлен, чтобы напомнить людям о семейных ценностях, построенных на любви, заботе и взаимном уважении.

Идейным вдохновителем учреждения Дня братьев и сестер стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника.

Но давайте не будем о грустном.

Life Сегодня собрали для вас самые прикольные мемы, которые поймут только те, кто не знает, как это быть единственным ребенком в семье.

1. Главное – ловкость рук

Фото: Reddit

2. У многих был такой опыт

Фото: Reddit

3. Честность

Фото: Reddit

4. Иллюстрация непередаваемой радости

Фото: Reddit

5. Как знакомо

Фото: Reddit

6. Да, именно такое лицо

Фото: Reddit

7. Иногда без насилия – никак...

Фото: Reddit

Напомним, популярный мем "Гарольд, скрывающий боль" ошибочно появился в качестве заглавного фото к публикации на сайте Управления здравоохранения Стокгольма. Кроме этого, мы собрали лучшие украинские народные мемы.

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Источник: Сегодня
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