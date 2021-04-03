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Католическая Пасха-2021: традиции и запреты дня

Сегодня, 18:34

Узнайте, что можно, а что нельзя делать в праздник католической Пасхи 4 апреля

Завтра, 4 апреля, наступит праздник Воскресения Иисуса Христа у западных христиан. Несмотря на схожесть православного и католического праздника Пасхи, между ними существуют и некоторые отличия. Каковы главные традиции празднования у католиков, что можно и что нельзя делать в праздник Пасхи, читайте в нашей статье.

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Традиции католической Пасхи

У западных христиан, как и у православных, празднику Пасхе предшествует Великий пост, хотя он и не такой суровый.

Празднование в католических храмах начинается с Навечерия Пасхи. В костелах проводят обряд благословения огня и воды. Перед началом богослужения священники зажигают ритуальную свечу Пасхал. Этот огонь считается благодатным, от него прихожане зажигают свои свечи и лампадки и бережно несут их домой.

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Католики так же, как и православные, традиционно красят яйца на Пасху. Многие семьи, особенно где есть дети, в воскресное утро прячут пасхальные яйца в доме или во дворе, а дети их собирают. Поиск завершается обнаружением других праздничных атрибутов – гнезда и пасхального кролика.

Кролик знаменует удачу, плодородие и богатство. Считается, что именно он приносит шоколадные яйца по ночам и прячет в доме. Фигурками кроликов католики украшают дома и выпекают пряники в виде этих зверушек.

Пасха у католиков – это семейный праздник, который собирает всех за праздничным столом. Главными блюдами на Пасху, помимо куличей и яиц, считаются кролик, индейка или курица.

Верующие поздравляют друг друга пасхальными приветствиями со словами: "Христос Воскрес!" – Воистину Воскрес!"

Главные запреты праздника католической Пасхи

  • В праздник Пасхи нельзя шить, убирать, стирать, выполнять грязную домашнюю работу.
  • Не стоит также заниматься трудом в саду или огороде.
  • До самой Пасхи нельзя есть скоромные блюда.
  • День Пасхи нельзя проводить в печали, ссоре, выяснении отношений.
  • Также запрещено сквернословить и осуждать других людей.

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