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Ошибочка получилась: шведский сайт оконфузился из-за мема в публикации (фото)

Сегодня, 10:46

На страницах издания появился "Гарольд, скрывающий боль"

Популярный мем "Гарольд, скрывающий боль" ошибочно появился в качестве заглавного фото к публикации на сайте Управления здравоохранения Стокгольма. Об этом сообщает издание The Independent.

Чиновники написали статью, в которой призвали шведов в возрасте от 75 лет и старше привиться от коронавируса, однако для иллюстрации использовали, видимо, стоковое фото, предварительно не проверив его значения.

Кстати, пусть Гарольд и дальше скрывает свою боль, а вы никогда не скрывайте своих чувств к близким людям и будьте щедрыми на эмоции и презенты: в апреле очень много праздников, поэтому мы подготовили специальный календарь подарков на любой вкус.

Фото: twitter.com/ColmFulton

Снимок уже сняли с сайта.

"Мы даже не знали, что это мем, но нам пришло письмо с разъяснениями от внимательного читателя. И, конечно же, мы сразу все исправили – теперь на его месте другое фото", – заявила представительница стокгольмской администрации Ханна Феллениус.

Региональное агентство здравоохранения не считает, что это изображение нанесло какой-либо серьезный ущерб.

"Публикация провисела на сайте несколько часов, но не подорвала доверия к вакцинации", – уверены чиновники.

Для справки: мем с "Гарольдом, скрывающим боль" появился в конце 2010-х годов, когда пользователи Reddit обратили внимание на стоковую фотосессию венгерского пожилого мужчины Арато Андраша. На волне популярности Андраш давал интервью, снимался в клипах и рекламных роликах.

Напомним, ранее мы собрали лучшие украинские народные мемы.

И о важных новостях: пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouTube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто в случае локдауна, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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