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Найкращі меми про братів та сестер, які змусять вас іронічно посміхнутися

Сьогодні, 05:55

Ці смішні картинки піднімуть вам настрій на цілий день

10 квітня в різних країнах світу відзначається День братів і сестер. Це свято було започатковано, щоб нагадати людям про сімейні цінності, побудовані на любові, турботі та взаємній повазі.

Ідейним натхненником заснування Дня братів і сестер стала Клаудія Еварт. Вона втратила своїх рідних брата та сестру в ранньому віці й важко переживала цю втрату. На згадку про них Клаудія вирішила організувати проведення свята.

Але давайте не будемо про сумне.

Life Сьогодні зібрали для вас найприкольніші меми, які зрозуміють тільки ті, хто не знає, як це бути єдиною дитиною у сім'ї.

1. Головне – спритність рук

Фото: Reddit

2. У багатьох був такий досвід

Фото: Reddit

3. Чесність

Фото: Reddit

4. Ілюстрація неймовірною радості

Фото: Reddit

5. Як знайомо

Фото: Reddit

6. Так, саме таке обличчя

Фото: Reddit

7. Іноді без насильства – ніяк...

Фото: Reddit

Нагадаємо, популярний мем "Гарольд, що приховує біль" помилково з'явився в якості головного фото до публікації на сайті Управління охорони здоров'я Стокгольма. Крім цього, ми зібрали найкращі українські народні меми.

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Джерело: Сьогодні
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