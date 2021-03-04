Які подарунки українці купують на 8 Березня найчастіше: список популярних товарів

Ці товари перед святом розходяться як гарячі пиріжки

Перед 8 Березня українці кинулися купувати дрібну побутову техніку для кухні, кухонні аксесуари, засоби з догляду за волоссям та обличчям, а також білизну. Мабуть, це найходовіші подарунки до жіночого дня. Про це свідчать дані маркетплейса Prom.ua.

До речі, якщо ви ще не придумали, що ж купити на 8 Березня, ми підготували найкращі ідеї для подарунків мамі, бабусі, дружині, сестрі, дівчині, подрузі та колезі.

У тренді мультимейкери, вафельниці і стайлери

Великою популярністю користуються бутербродниці, гриль та горішниця. Також у топі – вафельниці та сендвічниці.

Ще українці замовляють прилади для укладання волосся – стайлери, фени-щітки для укладання каре, конусні плойки. Також попитом користуються електричні зубні щітки. Середній чек – 687 грн.

Фото: Prom.ua

Форми для випічки та скребки гуаша

З дрібних подарунків лідирують аксесуари для кухні (формочки для тартів, горішків, лопатки) і масажери для обличчя (скребки гуаша і роликові масажери). У середньому на ці види подарунків витрачають 304-583 грн.

Патчі та маски з муцином

Попитом користуються колагенові патчі, маски для обличчя з муцином, зволожуючі маски для волосся, а також набори для догляду за тілом. На це витрачають від 349 до 385 грн.

Білизна та парфуми і ведмедики з троянд

Також традиційно купують одяг і парфумерію. Замовляють сукні, піжами та нижню білизну за 350-537 грн. Серед парфумів користуються популярністю мініатюри ароматів від Dolce & Gabbana, Yves Rocher, Lancome і Kenzo. Середній чек – 479 грн.

Фахівці майданчика авторських товарів Crafta.ua підрахували, що в середньому на подарунки перед 8 Березня українці витрачають 530 грн. Купують набори косметики, прикраси для волосся, свічки.

У тренді також букети з мила у вигляді тюльпанів, крокусів, півоній.

Букет з мила

Фото: zakupka.com

Вони не зів'януть наступного дня, а ароматизуватимуть приміщення і тішитимуть око кілька місяців. Майстри збирають їх у кошики, коробочки або чашки. Використовують різні гілочки, фігурки тварин і птахів для декору. Вартість – від 100 до 1500 грн.

Цікавий подарунок для колег – розписані пряники

Розписані пряники у вигляді квітів, вісімок та листівок – один з найпопулярніших корпоративних подарунків. У середньому набір коштує 200 грн. Популярними є й інші солодощі ручної роботи: шоколадні цукерки, пастила, джеми. Ціна – від 60 грн.

Розписані пряники – один з найпопулярніших корпоративних подарунків

Фото: pinterest

До ТОП-3 популярних товарів цьогоріч увійшли еко-сумки: набори мішечків для зважування продуктів у супермаркетах, бавовняні шоппери з авторськими написами і аплікаціями. В середньому на них витрачають 200 грн.

До речі, за тиждень до 8 Марта попит на доставку подарунків збільшується майже у 2,5 раза. Найпопулярнішим й досі залишається букет квітів. За статистикою, один замовлення обходиться у 200 грн.

"Напередодні свята популярні тюльпани та лілії. Іноді кур'єрові потрібно не тільки привезти уже готовий букет, а й самому його купити. Разом з квітами часто дарують солодощі та подарунковий сертифікат", – розповідає Ольга Сорока, керівник відділу маркетингу Kabanchik.ua.

Бізнес також готується до свята. Підприємці шукають фахівців, які зможуть розробити дизайн акційного флаєра, рекламного банера або зверстати лист для святкової розсилки електронною поштою.

Створення одного банера для сайту в середньому обходиться бізнесу в 350 грн, послуги email-маркетологів – 300 грн за годину, а створення листівки або святкового флаєра – 150 грн за одне замовлення. Однак ціни на послуги дизайнерів можуть варіюватися й залежать від складності роботи, навичок та досвіду виконавця.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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