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Главная распродажа года: что можно купить на 100 долларов

Сегодня, 14:04

В подборке 5 вариантов на разные случаи жизни

Стартовала горячая пора – приятный сезон скидок. Уже сегодня, в "черную пятницу", интернет-магазины предлагают большой выбор разнообразных товаров. А вдруг будет возможность купить то, о чем вы долго мечтали?

Мы ознакомились с ассортиментом в интернет-магазинах и выбрали вещи по оптимальным ценам. Что же можно купить на 100 долларов, т.е. на 2 835 грн (курс тоже может меняться) – вот вам пять вариантов на разные жизненные ситуации.

Для себя любимой

Фото: intertop.ua

Зачем ждать календарного праздника (8 Марта, День рождения), если можно порадовать себя уже сейчасе? Например:

  • Роскошной пижамой за 1 119 грн
  • Кожаным кошельком за 799 грн
  • Стильным вязаным платьем по цене 430 грн
  • Перчатками за 450 грн

На свидание к любимой

Фото: rozetka.com.ua

Эта группа товаров предлагается для мужчин. Если есть любимая, то можно прийти в гости с достойным арсеналом подарков. Ну и себе сделать приятное.

  • Испанское белое сухое вино (2 бутылки) – 290 грн. Одну можно оставить дома
  • Кожаные перчатки (женские) – 1 026 грн
  • На то, что останется после свидания, можно купить:
  • Футболку (модную) – 550 грн
  • Набор носков (пишут, что с "характером") – 10 пар за 300 грн
  • Кожаный ремень – 500 грн

Для дома

Фото: allo.ua

Для уютного комфортного дома.

  • Комплект сатинового постельного белья – 1 450 грн
  • Набор махровых полотенец – 600 грн
  • Гантель стальная (12,5 кг) – 570 грн. А почему нет?
  • Когтеточка с диваном – 380 грн. Это если вы давно мечтали сделать что-то приятное для кота
  • Да, 195 грн придется переплатить, но зато – как будет счастлив ваш питомец. Да и потом, вероятно, 27 ноября скидки могут быть больше.

Для красоты (и мужской, и женской)

Фото: aliexpress.com

Считали все по-справедливому. Предметы для ухода как за женской, так и за мужской красотой. Некоторые вещи универсальны.

  • Набор для ухода за волосами – 500 грн
  • Набор мужской косметики одного известного французского бренда (гель, пена для бритья, дезодорант) – 600 грн
  • Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 400 грн
  • Бомбочки для ванны 6 шт (ими может пользоваться и мужчина, и женщина) – 57,61 грн
  • Мочалка массажная – 60 грн, здесь считали 2 шт – 120 грн
  • Гель для душа (корейский) – 170 грн
  • Роскошный лосьон для тела – 300 грн
  • Набор для стайлинга бороды – 200 грн
  • Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 395 грн
  • Остается 90 грн – в семейную копилку

Для ребенка

Фото: gelius.ua

Детям все самое лучшее, на детях экономить нельзя. В Черную пятницу можно будет порадовать своих наследников следующим:

  • Детские телефон-часы с GPS – 1 299 грн
  • Настольная игра – 153 грн
  • Конструктор лего – 800 грн
  • 3D пазл Корабль – 450 грн
  • 133 грн, исходя из этого набора, нужно будет доплатить.

Четко ориентироваться по этим данным не нужно, это максимально приближенные к "черной пятнице" цены. Может, они будут еще чуть ниже, тогда и позволить себе можно будет больше.

А здесь найдете 15 кухонных гаджетов, которые помогут вам на кухне.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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