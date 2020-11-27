Главная распродажа года: что можно купить на 100 долларов
В подборке 5 вариантов на разные случаи жизни
Стартовала горячая пора – приятный сезон скидок. Уже сегодня, в "черную пятницу", интернет-магазины предлагают большой выбор разнообразных товаров. А вдруг будет возможность купить то, о чем вы долго мечтали?
Мы ознакомились с ассортиментом в интернет-магазинах и выбрали вещи по оптимальным ценам. Что же можно купить на 100 долларов, т.е. на 2 835 грн (курс тоже может меняться) – вот вам пять вариантов на разные жизненные ситуации.
Для себя любимой
Зачем ждать календарного праздника (8 Марта, День рождения), если можно порадовать себя уже сейчасе? Например:
- Роскошной пижамой за 1 119 грн
- Кожаным кошельком за 799 грн
- Стильным вязаным платьем по цене 430 грн
- Перчатками за 450 грн
На свидание к любимой
Эта группа товаров предлагается для мужчин. Если есть любимая, то можно прийти в гости с достойным арсеналом подарков. Ну и себе сделать приятное.
- Испанское белое сухое вино (2 бутылки) – 290 грн. Одну можно оставить дома
- Кожаные перчатки (женские) – 1 026 грн
- На то, что останется после свидания, можно купить:
- Футболку (модную) – 550 грн
- Набор носков (пишут, что с "характером") – 10 пар за 300 грн
- Кожаный ремень – 500 грн
Для дома
Для уютного комфортного дома.
- Комплект сатинового постельного белья – 1 450 грн
- Набор махровых полотенец – 600 грн
- Гантель стальная (12,5 кг) – 570 грн. А почему нет?
- Когтеточка с диваном – 380 грн. Это если вы давно мечтали сделать что-то приятное для кота
- Да, 195 грн придется переплатить, но зато – как будет счастлив ваш питомец. Да и потом, вероятно, 27 ноября скидки могут быть больше.
Для красоты (и мужской, и женской)
Считали все по-справедливому. Предметы для ухода как за женской, так и за мужской красотой. Некоторые вещи универсальны.
- Набор для ухода за волосами – 500 грн
- Набор мужской косметики одного известного французского бренда (гель, пена для бритья, дезодорант) – 600 грн
- Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 400 грн
- Бомбочки для ванны 6 шт (ими может пользоваться и мужчина, и женщина) – 57,61 грн
- Мочалка массажная – 60 грн, здесь считали 2 шт – 120 грн
- Гель для душа (корейский) – 170 грн
- Роскошный лосьон для тела – 300 грн
- Набор для стайлинга бороды – 200 грн
- Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 395 грн
- Остается 90 грн – в семейную копилку
Для ребенка
Детям все самое лучшее, на детях экономить нельзя. В Черную пятницу можно будет порадовать своих наследников следующим:
- Детские телефон-часы с GPS – 1 299 грн
- Настольная игра – 153 грн
- Конструктор лего – 800 грн
- 3D пазл Корабль – 450 грн
- 133 грн, исходя из этого набора, нужно будет доплатить.
Четко ориентироваться по этим данным не нужно, это максимально приближенные к "черной пятнице" цены. Может, они будут еще чуть ниже, тогда и позволить себе можно будет больше.
А здесь найдете 15 кухонных гаджетов, которые помогут вам на кухне.
Все подробности в спецтеме Черная пятница
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