Главная распродажа года: что можно купить на 100 долларов

В подборке 5 вариантов на разные случаи жизни

Стартовала горячая пора – приятный сезон скидок. Уже сегодня, в "черную пятницу", интернет-магазины предлагают большой выбор разнообразных товаров. А вдруг будет возможность купить то, о чем вы долго мечтали?

Мы ознакомились с ассортиментом в интернет-магазинах и выбрали вещи по оптимальным ценам. Что же можно купить на 100 долларов, т.е. на 2 835 грн (курс тоже может меняться) – вот вам пять вариантов на разные жизненные ситуации.

Для себя любимой

Фото: intertop.ua

Зачем ждать календарного праздника (8 Марта, День рождения), если можно порадовать себя уже сейчасе? Например:

Роскошной пижамой за 1 119 грн

Кожаным кошельком за 799 грн

Стильным вязаным платьем по цене 430 грн

Перчатками за 450 грн

На свидание к любимой

Фото: rozetka.com.ua

Эта группа товаров предлагается для мужчин. Если есть любимая, то можно прийти в гости с достойным арсеналом подарков. Ну и себе сделать приятное.

Испанское белое сухое вино (2 бутылки) – 290 грн. Одну можно оставить дома

Кожаные перчатки (женские) – 1 026 грн

На то, что останется после свидания, можно купить:

Футболку (модную) – 550 грн

Набор носков (пишут, что с "характером") – 10 пар за 300 грн

Кожаный ремень – 500 грн

Для дома

Фото: allo.ua

Для уютного комфортного дома.

Комплект сатинового постельного белья – 1 450 грн

Набор махровых полотенец – 600 грн

Гантель стальная (12,5 кг) – 570 грн. А почему нет?

Когтеточка с диваном – 380 грн. Это если вы давно мечтали сделать что-то приятное для кота

Да, 195 грн придется переплатить, но зато – как будет счастлив ваш питомец. Да и потом, вероятно, 27 ноября скидки могут быть больше.

Для красоты (и мужской, и женской)

Фото: aliexpress.com

Считали все по-справедливому. Предметы для ухода как за женской, так и за мужской красотой. Некоторые вещи универсальны.

Набор для ухода за волосами – 500 грн

Набор мужской косметики одного известного французского бренда (гель, пена для бритья, дезодорант) – 600 грн

Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 400 грн

Бомбочки для ванны 6 шт (ими может пользоваться и мужчина, и женщина) – 57,61 грн

Мочалка массажная – 60 грн, здесь считали 2 шт – 120 грн

Гель для душа (корейский) – 170 грн

Роскошный лосьон для тела – 300 грн

Набор для стайлинга бороды – 200 грн

Увлажняющий крем от морщин (корейский) – 395 грн

Остается 90 грн – в семейную копилку

Для ребенка

Фото: gelius.ua

Детям все самое лучшее, на детях экономить нельзя. В Черную пятницу можно будет порадовать своих наследников следующим:

Детские телефон-часы с GPS – 1 299 грн

Настольная игра – 153 грн

Конструктор лего – 800 грн

3D пазл Корабль – 450 грн

133 грн, исходя из этого набора, нужно будет доплатить.

Четко ориентироваться по этим данным не нужно, это максимально приближенные к "черной пятнице" цены. Может, они будут еще чуть ниже, тогда и позволить себе можно будет больше.

А здесь найдете 15 кухонных гаджетов, которые помогут вам на кухне.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться