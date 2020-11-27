"Черная пятница" на минималках: на что потратить не более 1000 гривен
ТОП-10 заманчивых и разнообразных предложений
"Черная пятница" в разгаре. Ритейлеры предлагают товары по приятным скидкам – в среднем 60%. И до 30 ноября есть время приобрести или что-то весомое, например, бытовую и электронную технику, или какие-нибудь приятные вещи для поддержания внешней красоты.
А что, если у вас в планах потратить в "черную пятницу" 1000 грн? Тогда ознакомьтесь с предложенными вариантами. И да, поспешите – товары разгребают со скоростью звука.
Для школы
Обновить школьные принадлежности для ребенка. И вам выгодно, и чаду приятно.
- Рюкзак: 564 грн
- Набор гелевых ручек (12 шт): 52 грн
- Пластилин: 79 грн
- Развивающий творческий набор: 199 грн
- Точилка для карандашей: 149 грн
Для гигиены
Прекрасная возможность купить необходимое для чистоты и здоровья.
- Дезинфицирующее средство: 160 грн
- Туалетная бумага трехслойная: 180 грн
- Упаковка влажных салфеток (6 пачек): 64 грн
- Зубная паста: 152,40 грн
- Набор зубных щеток (3 шт): 440 грн
Для ухода за собой (женщинам)
Приятные скидки на средства по уходу для женщин.
- Рукавичка массажная: 84 грн
- Скраб для тела: 137 грн
- Органическое жидкое мыло (1л): 280 грн
- Набор патчей: 129 грн
- Увлажняющая сыворотка от морщин: 395 грн
Для ухода за собой (мужчинам)
Ассортимент чуть уже, чем на женскую косметику. Но все же:
- Шампунь для волос: 109 грн
- Гель для душа: 52 грн
- Дезодорант-стик: 49 грн
- Гель для умывания: 92 грн
- Крем после бритья: 156 грн
- Краска для волос: 309 грн
- Подарочный мужской набор для бани: 370 грн
Аксессуары женские и мужские
Приятные скидки на вещи из кожи.
- Зонт-трость: 166 грн
- Женский кошелек (красный): 399 грн
- Мужская кожаная сумка 23х19: 499 грн
Алкоголь
Возможность запастись на праздники. Или просто запастись.
- Виски: 399 грн
- Ромовый напиток (черный): 250 грн
- Упаковка светлого пива (6 б): 150 грн
- Просекко: 219
Кондитерские изделия и другие продукты
Можно приобрести впрок.
- Ассорти конфет (натуральные, 8 шт): 152 грн
- Молотый кофе (качественный, итальянский, 250 гр): 198 грн
- Оливковое масло (1 л): 199 грн
- Смесь орехов и изюма (200 гр): 108 грн
- Тунец в масле (1 кг): 290 грн
Домашний текстиль
Для уюта вашего дома.
- Комплект постельного белья полуторный: 479 грн
- Подушка 50х70: 179 грн
- Махровое полотенце 50х90: 164 грн
- Скатерть прованс 120х136: 229 грн
Бытовая техника
- Миксер, производитель Германия: 750 грн
- Весы кухонные: 239 грн
Гаджеты
- Наушники беспроводные (Китай): 555 грн
- Power Bank для телефона 10000 мА*ч: 435 грн
Здесь найдете еще ТОП-16 выгодных товаров, которые можно купить в "черную пятницу" и ТОП-7 предложений для фанатов спорта и ЗОЖ.
Все подробности в спецтеме Черная пятница
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное