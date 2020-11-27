"Черная пятница" на минималках: на что потратить не более 1000 гривен

ТОП-10 заманчивых и разнообразных предложений

"Черная пятница" в разгаре. Ритейлеры предлагают товары по приятным скидкам – в среднем 60%. И до 30 ноября есть время приобрести или что-то весомое, например, бытовую и электронную технику, или какие-нибудь приятные вещи для поддержания внешней красоты.

А что, если у вас в планах потратить в "черную пятницу" 1000 грн? Тогда ознакомьтесь с предложенными вариантами. И да, поспешите – товары разгребают со скоростью звука.

Для школы

Фото: Rozetka.com.ua

Обновить школьные принадлежности для ребенка. И вам выгодно, и чаду приятно.

Рюкзак: 564 грн

Набор гелевых ручек (12 шт): 52 грн

Пластилин: 79 грн

Развивающий творческий набор: 199 грн

Точилка для карандашей: 149 грн

Для гигиены

Фото: ua.iherb.com

Прекрасная возможность купить необходимое для чистоты и здоровья.

Дезинфицирующее средство: 160 грн

Туалетная бумага трехслойная: 180 грн

Упаковка влажных салфеток (6 пачек): 64 грн

Зубная паста: 152,40 грн

Набор зубных щеток (3 шт): 440 грн

Для ухода за собой (женщинам)

Фото: procare.com.ua

Приятные скидки на средства по уходу для женщин.

Рукавичка массажная: 84 грн

Скраб для тела: 137 грн

Органическое жидкое мыло (1л): 280 грн

Набор патчей: 129 грн

Увлажняющая сыворотка от морщин: 395 грн

Для ухода за собой (мужчинам)

Фото: makeup.com.ua

Ассортимент чуть уже, чем на женскую косметику. Но все же:

Шампунь для волос: 109 грн

Гель для душа: 52 грн

Дезодорант-стик: 49 грн

Гель для умывания: 92 грн

Крем после бритья: 156 грн

Краска для волос: 309 грн

Подарочный мужской набор для бани: 370 грн

Аксессуары женские и мужские

Фото: skidka.ua

Приятные скидки на вещи из кожи.

Зонт-трость: 166 грн

Женский кошелек (красный): 399 грн

Мужская кожаная сумка 23х19: 499 грн

Алкоголь

Фото: okwine.ua

Возможность запастись на праздники. Или просто запастись.

Виски: 399 грн

Ромовый напиток (черный): 250 грн

Упаковка светлого пива (6 б): 150 грн

Просекко: 219

Кондитерские изделия и другие продукты

Фото: store4u.com.ua

Можно приобрести впрок.

Ассорти конфет (натуральные, 8 шт): 152 грн

Молотый кофе (качественный, итальянский, 250 гр): 198 грн

Оливковое масло (1 л): 199 грн

Смесь орехов и изюма (200 гр): 108 грн

Тунец в масле (1 кг): 290 грн

Домашний текстиль

Фото: podushka.com.ua

Для уюта вашего дома.

Комплект постельного белья полуторный: 479 грн

Подушка 50х70: 179 грн

Махровое полотенце 50х90: 164 грн

Скатерть прованс 120х136: 229 грн

Бытовая техника

Фото: comfy.ua

Миксер, производитель Германия: 750 грн

Весы кухонные: 239 грн

Гаджеты

Фото: Rozetka.com.ua

Наушники беспроводные (Китай): 555 грн

Power Bank для телефона 10000 мА*ч: 435 грн

Здесь найдете еще ТОП-16 выгодных товаров, которые можно купить в "черную пятницу" и ТОП-7 предложений для фанатов спорта и ЗОЖ.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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