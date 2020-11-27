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"Черная пятница" на минималках: на что потратить не более 1000 гривен

Сегодня, 10:46

ТОП-10 заманчивых и разнообразных предложений

"Черная пятница" в разгаре. Ритейлеры предлагают товары по приятным скидкам – в среднем 60%. И до 30 ноября есть время приобрести или что-то весомое, например, бытовую и электронную технику, или какие-нибудь приятные вещи для поддержания внешней красоты.

А что, если у вас в планах потратить в "черную пятницу" 1000 грн? Тогда ознакомьтесь с предложенными вариантами. И да, поспешите – товары разгребают со скоростью звука.

Для школы

Фото: Rozetka.com.ua

Обновить школьные принадлежности для ребенка. И вам выгодно, и чаду приятно.

  • Рюкзак: 564 грн
  • Набор гелевых ручек (12 шт): 52 грн
  • Пластилин: 79 грн
  • Развивающий творческий набор: 199 грн
  • Точилка для карандашей: 149 грн

Для гигиены

Фото: ua.iherb.com

Прекрасная возможность купить необходимое для чистоты и здоровья.

  • Дезинфицирующее средство: 160 грн
  • Туалетная бумага трехслойная: 180 грн
  • Упаковка влажных салфеток (6 пачек): 64 грн
  • Зубная паста: 152,40 грн
  • Набор зубных щеток (3 шт): 440 грн

Для ухода за собой (женщинам)

Фото: procare.com.ua

Приятные скидки на средства по уходу для женщин.

  • Рукавичка массажная: 84 грн
  • Скраб для тела: 137 грн
  • Органическое жидкое мыло (1л): 280 грн
  • Набор патчей: 129 грн
  • Увлажняющая сыворотка от морщин: 395 грн

Для ухода за собой (мужчинам)

Фото: makeup.com.ua

Ассортимент чуть уже, чем на женскую косметику. Но все же:

  • Шампунь для волос: 109 грн
  • Гель для душа: 52 грн
  • Дезодорант-стик: 49 грн
  • Гель для умывания: 92 грн
  • Крем после бритья: 156 грн
  • Краска для волос: 309 грн
  • Подарочный мужской набор для бани: 370 грн

Аксессуары женские и мужские

Фото: skidka.ua

Приятные скидки на вещи из кожи.

  • Зонт-трость: 166 грн
  • Женский кошелек (красный): 399 грн
  • Мужская кожаная сумка 23х19: 499 грн

Алкоголь

Фото: okwine.ua

Возможность запастись на праздники. Или просто запастись.

  • Виски: 399 грн
  • Ромовый напиток (черный): 250 грн
  • Упаковка светлого пива (6 б): 150 грн
  • Просекко: 219

Кондитерские изделия и другие продукты

Фото: store4u.com.ua

Можно приобрести впрок.

  • Ассорти конфет (натуральные, 8 шт): 152 грн
  • Молотый кофе (качественный, итальянский, 250 гр): 198 грн
  • Оливковое масло (1 л): 199 грн
  • Смесь орехов и изюма (200 гр): 108 грн
  • Тунец в масле (1 кг): 290 грн

Домашний текстиль

Фото: podushka.com.ua

Для уюта вашего дома.

  • Комплект постельного белья полуторный: 479 грн
  • Подушка 50х70: 179 грн
  • Махровое полотенце 50х90: 164 грн
  • Скатерть прованс 120х136: 229 грн

Бытовая техника

Фото: comfy.ua
  • Миксер, производитель Германия: 750 грн
  • Весы кухонные: 239 грн

Гаджеты

Фото: Rozetka.com.ua
  • Наушники беспроводные (Китай): 555 грн
  • Power Bank для телефона 10000 мА*ч: 435 грн

Здесь найдете еще ТОП-16 выгодных товаров, которые можно купить в "черную пятницу" и ТОП-7 предложений для фанатов спорта и ЗОЖ.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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