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5 покупок для заядлых путешественников в "черную пятницу": лучшие предложения по акции

Сегодня, 11:35

Эти вещи можно использовать и во время карантина

"Черная пятница" в 2020 году проходит в условиях карантина. Большинство магазинов из-за этого объявили "черной" всю неделю и уже несколько дней предлагают скидки – от 20% до 70% на самые разные товары: технику, одежду и продукты.

Ранее Сегодня.Lifestyle уже рассказывали, что можно купить в "черную пятницу". А вот стоит ли выбирать что-то для путешествий? Мы уверены, что да. Ведь рано или поздно пандемия закончится, а вещи из нашего списка вы сможете использовать и в недлительных поездках внутри страны.

Итак, что можно купить по акции:

Палатка для кемпинга Arpenaz

Фото: Decathlon.ua

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Удобная в использовании палатка из ткани Fresh&Black для троих человек. Размеры чехла: 57x16x16 см. Вес: 3,5 кг. Внутреннее пространство: 190x200 см. Устойчивость к ветру проверена в аэродинамической трубе – 40 км/ч.

Чемодан Xiaomi Ninetygo

Фото: Rozetka

Корпус чемодана Xiaomi Ninetygo PC Luggage полностью выполнен из поликарбоната от компании Bayer Makrolon – он устойчивый к сжатиям и растяжениям, поможет избежать сильных деформаций при падении.

Ручка имеет три ступени регулировки высоты и подойдет путешественникам с любой комплекцией и ростом. Бесшумные колеса делают транспортировку простой и комфортной. Также есть встроенный TSA-замок.

Дождевик EVA

Фото: Sportok.com

Многоразовый дождевик для взрослых на кнопках C-1030 (EVA). Длина: 120 см. Рукав: 55 см, плечи: 67 см.

Термокружка Rotex

Фото: Rozetka

Функциональная термокружка от украинского бренда с резиновой наклейкой снизу и оригинальной крышкой. Материал корпуса – нержавеющая сталь. Объем – 450 мл. Размеры: высота – 22 см, диаметр – 8 см. Вес – 320 г.

Производитель сообщает, что кружка удерживает температуру до пяти часов, но покупатели в отзывах пишут, что всего около двух.

Видеорегистратор Xiaomi Yi Smart Dash

Фото: Rozetka

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Xiaomi Yi Smart Dash поддерживает запись видео 2K Super HD (1296p). Съемка осуществляется под широким углом 165 градусов, а количество кадров в секунду можно выставить на 30 или 60 fps. Есть 2.7"-дюймовый LCD-дисплей. Емкость встроенной батареи составляет 240 мА*ч.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали, за сколько можно прибрести новинки от Apple в "черную пятницу".

Смотрите видео: какие хитрости используют маркетологи в "черную пятницу"

Кроме этого, мы предлагали ТОП-6 главных покупок в "черную пятницу" для тех, кто работает из дома.

Все подробности в спецтеме Черная пятница

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Источник: Сегодня
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