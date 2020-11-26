Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что по услугам? 8 предложений от спортклубов, салонов красоты и турагентств к "черной пятнице"

Сегодня, 18:26

Самое время отдохнуть и обновиться

Уже целую неделю покупатели радуются долгожданным скидкам, приуроченным к "черной пятнице". Это время как заранее спланированных, так и спонтанных, но от этого не менее выгодных покупок. Что может порадовать душу и тело больше, чем путешествия и уход за собой? Для этого мы составили краткий обзор акционных предложений от спортзалов, салонов красоты и, конечно же, турагентств.

1. Sport Life

Одна из самых больших в Украине сетей спортивных клубов создала акционное предложение к "черной пятнице". Покупая абонемент на один год, бонусом можно получить еще один год: бери 1 – получай 2. Владельцам абонемента будут доступны тренажерный зал, групповые занятия, бассейн и бани целых два года по цене одного.

Тренировка
Тренировка
Фото: instagram.com/sport_life_ua

2. Фитнес клуб "Подольский"

Клуб активного отдыха, расположенный в центре исторического района Подол, тоже не упускает возможности предоставить клиентам сумасшедшие скидки. Кроме того, акционное предложение на карты с бассейном действует до 29 ноября. Стоимость: 15 850 гривен.

Тренировка
Тренировка
Фото: facebook.com/clubpodolskiy

3. Sky Fitness

Престижный спортзал, который расположился в самом центре Киева в ТРЦ Gulliver с живописным видом тоже предлагает клиентам позаботиться о своем здоровье

27 ноября спортзал предлагает скидку – 90% на вторую клубную карту, но количество таких акционных предложений ограничено, так что поспешите.

Спортзал Sky Fitness
Спортзал Sky Fitness
Фото: facebook.com/skyfitnessclub

4. Салоны красоты Maija

Приятные новости подготовила для клиентов сеть салонов красоты Maija. 26 и 27 ноября во всех салонах сети будут действовать скидки до -50% на всю продукцию. От косметики профессиональных косметологических брендов для домашнего ухода до продукции ногтевого сервиса. Во время карантина такие покупки будут очень актуальны.

Продукция в салоне красоты
Продукция в салоне красоты
Фото: instagram.com/maija.ua

5. CPG Center

А если в ваших планах привести свое тело в тонус, расслабиться и обновить свой внешний вид, Центр эстетической и антивозрастной медицины подготовил выгодную скидку в -20% на безоперационную подтяжку кожи на аппарате Ulthera, а также до -10% скидки на все остальные процедуры до конца месяца.

Процедура в салоне CPG Center
Процедура в салоне CPG Center
Фото: instagram.com/cpg_center

6. Сеть салонов красоты Clipse

Эксклюзивно 26 и 27 ноября салон красоты проводит try me day. Это значит, что можно пройти бесплатную диагностику волос от технолога Kerastase, получить скидки до -30% на всю продукцию бренда, в подарок к стрижке или укладке получить бустер для волос, а до 29 ноября пройти процедуру премиальной реконструкции волос Chronologiste со скидкой -20%.

Набор средств Kerastase
Набор средств Kerastase
Фото: instagram.com/clipse.kiev/

7. Турагентство TUI Ukraine

"Черная пятница" – это также отличная возможность запланировать долгожданный отпуск и приобрести желанный тур по скидке. В одной из крупнейших туристических компаний мира, Tui, стартуют акционные предложения со скидками до -30% с 17:00 26 ноября до 23:59 30 ноября. Также можно будет приобрести авиабилеты по выгодным ценам, но эти скидки действуют только один день.

Тур в Турцию
Тур в Турцию
Фото: tui.ua

8. Турагентство Coral Travel

От живописных курортов в Украине до горнолыжной Турции и солнечного Египта – с 26 по 30 ноября турагентство предлагает путешественникам скидки до -50% на туры. Это отличная возможность не только купить тур на зимний отдых, но и заранее запланировать путешествие на лето следующего года.

Горнолыжный курорт в Турции
Горнолыжный курорт в Турции
Фото: instagram.com/coraltravelukraine

9. Misto.travel

Чтобы быстро и удобно найти самый выгодный тур и сравнить цены ведущих туроператоров Украины, воспользуйтесь сайтом Misto.travel. К "черной пятнице" сервис предлагает различные туры со скидками до -70%, а в дополнение 10% купоны на скидку. Среди них туры в ОАЭ, Египет, Албанию, Турцию, Таиланд и многие другие страны по безумно приятным ценам.

Горящие туры к "черной пятнице" / Скриншот
Горящие туры к "черной пятнице" / Скриншот
Фото: misto.travel

Смотрите также наш ТОП-10 главных бьюти-покупок к "черной пятнице".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Грядет "черная пятница". Что происходит в торговых центрах? Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" - ответ маркетолога Хитрости «черной пятницы»: как и что покупать, чтобы реально сэкономить
скидки черная пятница
Реклама

Новости партнеров

Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Украинка с 9-м размером без капли стеснения сверкнула бюстом
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Муж сражен: Высоцкая в крошечном бикини показала прелести
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря
Леся Никитюк без белья позировала на берегу моря

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Шоу-бизнес

Звезду фильма "Бриллиантовая рука" госпитализировали с инсультом

Сегодня, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

Вчера, 18:34Шоу-бизнес

У Юлии Волковой из "Тату" во второй раз диагностировали рак

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Вчера, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 15:55Шоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

Вчера, 13:22Техно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Вчера, 12:41Шоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Вчера, 06:55Fun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

24 ноябряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

24 ноябряFood

Как есть сладкое и не поправляться

24 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

Новости партнеров

Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Украинка с 13-м размером бюста взбудоражила видом в спортзале
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Маричка Падалко показала свое истинное лицо
Располневшая Яна Соломко показала нелепый образ (видео)
Располневшая Яна Соломко показала нелепый образ (видео)
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Квашеная капуста классическая в банке: рецепт с фото пошагово
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Уповала на выкидыш или аборт: обиженная Орбакайте "заложила" маму
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко
EL Кравчук поделился, почему в свое время жил с Андреем Данилко

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять