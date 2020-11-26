Что по услугам? 8 предложений от спортклубов, салонов красоты и турагентств к "черной пятнице"

Самое время отдохнуть и обновиться

Уже целую неделю покупатели радуются долгожданным скидкам, приуроченным к "черной пятнице". Это время как заранее спланированных, так и спонтанных, но от этого не менее выгодных покупок. Что может порадовать душу и тело больше, чем путешествия и уход за собой? Для этого мы составили краткий обзор акционных предложений от спортзалов, салонов красоты и, конечно же, турагентств.

1. Sport Life

Одна из самых больших в Украине сетей спортивных клубов создала акционное предложение к "черной пятнице". Покупая абонемент на один год, бонусом можно получить еще один год: бери 1 – получай 2. Владельцам абонемента будут доступны тренажерный зал, групповые занятия, бассейн и бани целых два года по цене одного.

Тренировка Фото: instagram.com/sport_life_ua

2. Фитнес клуб "Подольский"

Клуб активного отдыха, расположенный в центре исторического района Подол, тоже не упускает возможности предоставить клиентам сумасшедшие скидки. Кроме того, акционное предложение на карты с бассейном действует до 29 ноября. Стоимость: 15 850 гривен.

Тренировка Фото: facebook.com/clubpodolskiy

3. Sky Fitness

Престижный спортзал, который расположился в самом центре Киева в ТРЦ Gulliver с живописным видом тоже предлагает клиентам позаботиться о своем здоровье

27 ноября спортзал предлагает скидку – 90% на вторую клубную карту, но количество таких акционных предложений ограничено, так что поспешите.

Спортзал Sky Fitness Фото: facebook.com/skyfitnessclub

4. Салоны красоты Maija

Приятные новости подготовила для клиентов сеть салонов красоты Maija. 26 и 27 ноября во всех салонах сети будут действовать скидки до -50% на всю продукцию. От косметики профессиональных косметологических брендов для домашнего ухода до продукции ногтевого сервиса. Во время карантина такие покупки будут очень актуальны.

Продукция в салоне красоты Фото: instagram.com/maija.ua

5. CPG Center

А если в ваших планах привести свое тело в тонус, расслабиться и обновить свой внешний вид, Центр эстетической и антивозрастной медицины подготовил выгодную скидку в -20% на безоперационную подтяжку кожи на аппарате Ulthera, а также до -10% скидки на все остальные процедуры до конца месяца.

Процедура в салоне CPG Center Фото: instagram.com/cpg_center

6. Сеть салонов красоты Clipse

Эксклюзивно 26 и 27 ноября салон красоты проводит try me day. Это значит, что можно пройти бесплатную диагностику волос от технолога Kerastase, получить скидки до -30% на всю продукцию бренда, в подарок к стрижке или укладке получить бустер для волос, а до 29 ноября пройти процедуру премиальной реконструкции волос Chronologiste со скидкой -20%.

Набор средств Kerastase Фото: instagram.com/clipse.kiev/

7. Турагентство TUI Ukraine

"Черная пятница" – это также отличная возможность запланировать долгожданный отпуск и приобрести желанный тур по скидке. В одной из крупнейших туристических компаний мира, Tui, стартуют акционные предложения со скидками до -30% с 17:00 26 ноября до 23:59 30 ноября. Также можно будет приобрести авиабилеты по выгодным ценам, но эти скидки действуют только один день.

Тур в Турцию Фото: tui.ua

8. Турагентство Coral Travel

От живописных курортов в Украине до горнолыжной Турции и солнечного Египта – с 26 по 30 ноября турагентство предлагает путешественникам скидки до -50% на туры. Это отличная возможность не только купить тур на зимний отдых, но и заранее запланировать путешествие на лето следующего года.

Горнолыжный курорт в Турции Фото: instagram.com/coraltravelukraine

Чтобы быстро и удобно найти самый выгодный тур и сравнить цены ведущих туроператоров Украины, воспользуйтесь сайтом Misto.travel. К "черной пятнице" сервис предлагает различные туры со скидками до -70%, а в дополнение 10% купоны на скидку. Среди них туры в ОАЭ, Египет, Албанию, Турцию, Таиланд и многие другие страны по безумно приятным ценам.

Горящие туры к "черной пятнице" / Скриншот Фото: misto.travel

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