Украинка ежедневно надевает наряды прошлых эпох. 10 интересных образов

На страницу Милы Поворознюк в Instagram подписаны более 74 тысячи человек

29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.

По большей части Поворознюк шьет себе одежду самостоятельно. Кроме того, девушка посещает блошиные рынки или же находит в интернете продавцов, которые продают реликвии и винтажную одежду.

Благодаря необычному стилю на ее страницу в Instagram подписаны более 74 тысячи человек. Девушка также создала TikTok, в котором видео с ее последними образами собрали более миллиона просмотров.

Ниже – 10 интересных образов Милы Поворознюк:

1. Мадам в черном

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

2. Оригинальный осенний образ

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

3. В домашней атмосфере

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

4. Селфи с зеркалом

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

5. Вся в работе

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

6. На прогулке

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

7. Эпатажный образ

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

8. Элегантность

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

9. Во время обеда

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

10. В театре

Фото: instagram.com/your_sunny_flowers

Напомним, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира.

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