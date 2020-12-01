Украинка ежедневно надевает наряды прошлых эпох. 10 интересных образов
На страницу Милы Поворознюк в Instagram подписаны более 74 тысячи человек
29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.
По большей части Поворознюк шьет себе одежду самостоятельно. Кроме того, девушка посещает блошиные рынки или же находит в интернете продавцов, которые продают реликвии и винтажную одежду.
Благодаря необычному стилю на ее страницу в Instagram подписаны более 74 тысячи человек. Девушка также создала TikTok, в котором видео с ее последними образами собрали более миллиона просмотров.
Ниже – 10 интересных образов Милы Поворознюк:
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