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Появилась сексуальная пижама с карманом, обнажающим ягодицы (фото)

Сегодня, 14:25

Комплект от бренда IVRose стал предметом жарких дискуссий

Пижама с вырезом на ягодицах от бренда IVRose стала предметов жарких дискуссий. Дело в том, что в наряде красного цвета с принтом есть крупный карман сзади, который, при желании носящего, обнажает ягодицы.

Ажиотаж вокруг комплекта появился после того, как несколько пользователей сообщили в соцсетях, что видели рекламу бренда IVRose, когда читали статьи на сайте журнала Elle.

Фото: IVRose

"Китайские рекламодатели не раз использовали провокационные образы в попытке привлечь внимание потребителей, чтобы увеличить количество продаж", – рассказывает BBC директор маркетингового агентства Digital Whiskey Мэт Моррисон.

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Кроме того, специалист подчеркнул, что если пользователь кликнет на эту рекламу, то в ближайшем будущем он попадет под таргетинг похожих товаров.

"Если я не получу на Рождество комбинезон без задницы от IVRose, я расстроюсь", – шутит в комментариях под фотографией одна из пользовательниц сети.

Напомним, ранее девушек пристыдили за выход в свет в "крайне неприличных" костюмах.

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Источник: IVRose
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