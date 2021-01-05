Британка на карантине развлекается, вынося мусор в вечерних нарядах (фото)

49-летняя Никола Мэтьюз любит наряжаться в модное платье

За долгие месяцы на карантине большинство из нас, работающих и обучающихся дистанционно, стало комфортно проводить почти весь день в пижаме. Даже когда нужно вынести мусор или пойти в магазин за продуктами, многие сильно не заморачиваются и надевают все, что первым выпадет из шкафа. Но только не 49-летняя Никола Мэтьюз!

Эта стильная женщина из Великобритании любит порадовать себя и других, наряжаясь в модное платье каждый раз, когда выходит из дома, чтобы вынести мусор. Ее небольшой фэшн-проект длился уже 20 недель – показы проходят, как правило, каждую среду в 20:00.

Предлагаем вам взглянуть на некоторые из самых знаковых образов Николы Мэтьюз.

1. С зонтиком

2. В розовых рукавичках

3. С воздушными шариками

4. Зачетная прическа

5. Бальное платье

6. Маленькое черное платье

7. В стиле куклы Барби

9. Элегантность

10. Яркий образ

Напомним, 29-летняя украинка Мила Поворознюк из Винницы надевает наряды прошлых эпох. Она ежедневно носит вещи в стиле XIX века: винтажные платья, корсеты, экстравагантные блузки, цилиндры и другие аксессуары.

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Кроме этого, в Киеве поклонник Фредди Меркьюри ходит на работу в костюме кумира.

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