Дівчина скопіювала вбрання голлівудських зірок і стала зіркою інтернету (фото)

На сторінку Кеті Стуріно в Instagram підписалися 547 тисяч користувачів Мережі

Кеті Стуріно з американського Нью-Йорка копіює модні вбрання знаменитостей і доводить, що не обов'язково бути худою, щоб виглядати на всі 100. Дівчина публікує свої фотографії в Instagram, де на її оновлення підписалися вже 547 тисяч користувачів Мережі!

Кеті є засновницею інноваційного косметичного бренду. Також вона запустила щотижневий подкаст Boob Sweat, в якому зачіпає "табуйовані" теми: побачення після 30 років, проблеми ботоксу та життя після розлучення.

Серед найбільш вдалих образів у колекції Кеті Стуріно – копіювання стилю Кейт Міддлтон, Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер та Сієнни Міллер.

1. Кейт Міддлтон

Фото: Instagram | Katiesturino

2. Лілі Коллінз

Фото: Instagram | Katiesturino

3. Дженніфер Лопес

Фото: Instagram | Katiesturino

4. Кеті Холмс

Фото: Instagram | Katiesturino

5. Ірина Шейк

Фото: Instagram | Katiesturino

6. Кендалл Дженнер

Фото: Instagram | Katiesturino

7. Мінді Калінга

Фото: Instagram | Katiesturino

8. Гайді Клум

Фото: Instagram | Katiesturino

9. Діана, принцеса Уельська

Фото: Instagram | Katiesturino

10. Кейтлін Девер

Фото: Instagram | Katiesturino

11. Міла Куніс

Фото: Instagram | Katiesturino

12. Алессандра Амбросіо

Фото: Instagram | Katiesturino

13. Мінді Калінга

Фото: Instagram | Katiesturino

14. Тейлор Свіфт

Фото: Instagram | Katiesturino

15. Емма Робертс

Фото: Instagram | Katiesturino

Нагадаємо, 29-річна українка Міла Поворознюк з Вінниці надягає вбрання минулих епох. Вона щодня носить речі у стилі XIX століття: вінтажні сукні, корсети, екстравагантні блузки, циліндри та інші аксесуари.

Дивиться відео: "українську Мері Поппінс" зняли на відео у Вінниці

До того ж, у Києві шанувальник Фредді Мерк'юрі ходить на роботу в костюмі кумира.

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