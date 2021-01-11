Дівчина скопіювала вбрання голлівудських зірок і стала зіркою інтернету (фото)
На сторінку Кеті Стуріно в Instagram підписалися 547 тисяч користувачів Мережі
Кеті Стуріно з американського Нью-Йорка копіює модні вбрання знаменитостей і доводить, що не обов'язково бути худою, щоб виглядати на всі 100. Дівчина публікує свої фотографії в Instagram, де на її оновлення підписалися вже 547 тисяч користувачів Мережі!
Кеті є засновницею інноваційного косметичного бренду. Також вона запустила щотижневий подкаст Boob Sweat, в якому зачіпає "табуйовані" теми: побачення після 30 років, проблеми ботоксу та життя після розлучення.
Серед найбільш вдалих образів у колекції Кеті Стуріно – копіювання стилю Кейт Міддлтон, Дженніфер Лопес, Кендалл Дженнер та Сієнни Міллер.
Нагадаємо, 29-річна українка Міла Поворознюк з Вінниці надягає вбрання минулих епох. Вона щодня носить речі у стилі XIX століття: вінтажні сукні, корсети, екстравагантні блузки, циліндри та інші аксесуари.
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До того ж, у Києві шанувальник Фредді Мерк'юрі ходить на роботу в костюмі кумира.
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