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Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня

Сегодня, 15:31

Троицкая родительская суббота – это очередной поминальный день в году. Он не имеет фиксированной даты и приурочен к великому православному празднику Троицы.

Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота
Фото: Pexels

В июне-2021 наступит очередной поминальный день в православном церковном году – Троицкая родительская суббота. Чем примечателен этот день, какие традиции соблюдаются в родительскую субботу, узнайте в нашей статье.

Троицкая родительская суббота: точная дата

Как понятно из названия, Троицкая поминальная суббота отмечается в канун Троицы. А поскольку этот переходной праздник не имеет фиксированной даты и зависит от Пасхи, то и поминальная суббота также приходится на разные даты каждый год.

В 2021 году Троица отмечается 20 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота будет накануне – 19 июня .

Троицкая родительская суббота: история и значение дня

В православном календаре есть несколько родительских дней в году, в которые верующие проводят особое поминовение усопших родственников. Один из таких дней в 2021 году чтится летом накануне Троицы.

Поминальная суббота называется родительской, потому что по законам жизни родители, как правило, вперед своих детей должны покинуть этот мир. И долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем поминать и читать молитвы за других людей.

Троицкая суббота является Вселенской, потому что в этот день поминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле и ушедших в мир иной.

Поминальный день
Поминальный день
Фото: Depositphotos

Сошествие Святого Духа завершает миссию спасения человека, в которой участвуют живые и усопшие. А потому верующие в своих молитвах об оживотворении Духом Святым просят, чтобы и для усопших благодать Святого Духа Утешителя, которой они сподобились еще при жизни, была источником блаженства.

Праздник Святой Троицы — это день рождения Вселенской Апостольской церкви. А значит, Троицкая суббота является последним днем церкви Ветхозаветной перед раскрытием во всей полноте церкви Христовой. Поэтому канун праздника, субботу, христиане посвящают поминовению усопших и молитве о них.

Традиции поминального дня

Считается, что в родительскую субботу происходит общение с умершими через молитву и поминовение.

В эту родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы, а могилы на кладбищах принято украшать свежей зеленью и цветами.

Верующие пишут записки за упокой с именами усопших родственников и отдают их священникам перед службой. Также в храм принято приносить продукты для поминания родственников и ставить их на специальный стол перед распятием – канун.

После посещения храма и кладбища семья собирается дома за поминальным обедом, главным блюдом на котором должна быть кутья. Также готовятся пироги, вареники, яичница и любимые угощения умерших родственников. Для них ставится тарелка с едой, наливается стакан воды, который затем стоит всю ночь.

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Ранее мы публиковали детальный православный календарь церковных праздников и постов в июне-2021.

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