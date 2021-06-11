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День отца-2021: когда отмечается и что означает праздник

Сегодня, 16:58

Все украинские отцы отмечают свой праздник не один раз в году. Кроме сентябрьского Всемирного дня отца существует еще молодой праздник – День отца Украины.

Праздник отца
Праздник отца
Фото: Pexels

Череда семейных праздников в самом разгаре. После Дня матери и Дня дочери настает очередь Дня отца. Когда и сколько раз в году он отмечается, какая история у этого праздника, читайте в нашей статье.

Дата празднования Дня отца в 2021 году

День отца в Украине в 2021 году приходится на 20 июня. А еще в этот день будет праздноваться День медицинского работника и великий церковный праздник Троица, в честь которого следующий день, 21 июня, будет выходным.

День отца: история и значение праздника

Примечательно, что в Украине День отца – относительно молодой официальный праздник. Он отмечается в третье воскресенье июня, согласно президентскому указу № 274/2019 от 18 мая 2019 года. А ранее Украина чествовала отцов, как и многие страны мира – только в третье воскресенье сентября. Теперь же украинские отцы получили два праздника.

Этот важный семейный праздник подарит нам повод поздравить самого близкого и родного человека, папу – главу семьи, добытчика, кормильца, воспитателя и доброго друга для своих детей и жены.

Идея чествовать отцов появилась в Америке в 1909 году. Некая миссис Додд из города Спокан выступила с инициативой создания дня в году, когда бы дети могли выразить благодарность и почитание своим заботливым отцам. Таким образом она увековечила память собственного отца, который, овдовев, сумел воспитать шестерых детей без матери.

Цель праздника – создание и развитие благоприятных условий по укреплению института семьи как основы общества и признания роли отца в воспитательном процессе детей, а также содействия популяризации семейного образа жизни, формированию ответственного отцовства и материнства.

Смотрите видео о детском доме семейного типа

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

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