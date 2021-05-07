12 смешных псов, которые делают лучшие в мире селфи (фото)
Мы решили поднять вам настроение и собрали самые курьезные селфи собак. Даже не сомневайтесь – вам точно понравится!
Люди делятся на две категории – одни обожают делать селфи, а другие смеются над ними. Однако мы почему-то забываем о братьях наших меньших. Чем же они хуже? Им тоже нравится позировать для фото и выбирать удачные ракурсы. Но снимки далеко не всегда получаются удачными, хотя…
Мы решили поднять вам настроение и собрали самые курьезные селфи собак. Вам точно понравится!
1. Красавчик!
2. Сделай нескучное лицо
3. Будет что вспомнить
4. Ох уж этот ироничный взгляд
5. Житель большого города
6. Убийственная улыбочка
7. Похож на дедушку
8. Спортивный мальчик
9. И тут мое сердце остановилось
10. Первые плоды популярности
11. Можно с ума сойти
12. Зачетные очки!
Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.
Кроме этого, мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.
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