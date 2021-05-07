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12 смешных псов, которые делают лучшие в мире селфи (фото)

Сегодня, 08:10

Мы решили поднять вам настроение и собрали самые курьезные селфи собак. Даже не сомневайтесь – вам точно понравится!

Фото: Reddit

Люди делятся на две категории – одни обожают делать селфи, а другие смеются над ними. Однако мы почему-то забываем о братьях наших меньших. Чем же они хуже? Им тоже нравится позировать для фото и выбирать удачные ракурсы. Но снимки далеко не всегда получаются удачными, хотя…

Мы решили поднять вам настроение и собрали самые курьезные селфи собак. Вам точно понравится!

1. Красавчик!

Фото: Reddit

2. Сделай нескучное лицо

Фото: Reddit

3. Будет что вспомнить

Фото: Reddit

4. Ох уж этот ироничный взгляд

Фото: Reddit

5. Житель большого города

Фото: Reddit

6. Убийственная улыбочка

Фото: Reddit

7. Похож на дедушку

Фото: Reddit

8. Спортивный мальчик

Фото: Reddit

9. И тут мое сердце остановилось

Фото: Reddit

10. Первые плоды популярности

Фото: Reddit

11. Можно с ума сойти

Фото: Reddit

12. Зачетные очки!

Фото: Reddit

Напомним, режиссер и креативный директор агентства Anchor Worldwide в Нью-Йорке (США) Брайан Райсберг начал носить своего пса породы корги в рюкзаке во время поездок в метро и неожиданно стал узнаваемым и популярным в интернете.

Кроме этого, мы сделали подборку 10 забавных псов-двойников.

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Источник: Сегодня
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