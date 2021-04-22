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Хочу его усыновить: сексуальный волонтер одним снимком помог раздать бездомных собак

Сегодня, 13:54

Закри Маевски из США привлек внимание общественности к важной проблеме. Теперь у животных значительно больше шансов найти себе дом

Служба животных в американском городе Уичито-Фолс опубликовала пост с фотографией, на которой один из сотрудников, волонтер Закри Маевски, позирует с хаски по кличке Скай. Таким образом организация хотела помочь бездомным собакам найти новых хозяев. Интересно, что эта идея сработала: снимок стал вирусным!

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Фото: facebook.com/WFASC

Конечно, юзеров значительно больше заинтересовал сам Закри. Особенно молодой человек понравился незамужним женщинам. "Я хочу его усыновить", – написала в комментариях одна из поклонниц мужчины.

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Пост быстро стал вирусным, собрав 27 тысяч комментариев, 15 тысяч репостов и около 21 тысячи лайков.

Закри Маевски очень рад, что ему удалось привлечь внимание общественности к важной проблеме.

"Меня радует успех этого поста. У животных появилось больше шансов найти себе дом и любящих хозяев", – отметил мужчина в интервью развлекательному порталу Bored Panda.

Напомним, бродячий пес пять раз пытался украсть из магазина Dollar General фиолетового плюшевого единорога и благодаря этому неожиданно нашел себе любящую семью.

Кроме этого, преданный хаски по кличке Дерек 12 суток ждал своих хозяев из белорусских изоляторов.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/WFASC
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