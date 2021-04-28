Видео дня. Пес отказался заходить в дом, пока хозяин не вытер ему грязные лапы

Хозяин питомца утверждает, что пес по кличке Дойл сам перенял эту привычку в прошлом месяце и теперь "просит полотенце" каждый раз, когда возвращается из сада

50-летний Говард Годкин из английского города Хитчина (графство Хартфордшир) записал забавное видео, на котором его собака по кличке Дойл отказывается заходить в дом, пока ее лапы не будут тщательно вытерты после прогулки в саду.

На соответствующий ролик обратил внимание таблоид Daily Mail.

На записи показано, как Дойл сидит в прихожей дома и терпеливо ждет на коврике. Перед тем, как поднять лапы, чтобы хозяин мог их очистить, пес кладет лапу на полотенце в корзине. Годкин утверждает, что его питомец сам перенял эту привычку и теперь "просит полотенце" каждый раз, когда возвращается из сада.

Фото: Howard Godkin

"Мы научили его основам, а с другим он справился сам. Несколько недель назад он вернулся из сада, не лег в свою кровать, а просто сидел там. Дойл посмотрел на корзину с полотенцем, и я вытер ему лапы. Так и научился", – поделился Говард.

Фото: Howard Godkin

Напомним, пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Кроме этого, собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов.

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