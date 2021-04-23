Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Резвая собака выбежала на стадион и победила фаворитку соревнований (видео)

Сегодня, 14:06

Собачка по кличке Холли выбежала на дорожку во время эстафеты. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году

На межшкольных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта неожиданно победила собака. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

Питомец по кличке Холли, которому было скучно наблюдать за происходящим на трибуне, выбежал на дорожку во время эстафеты и преодолел 100 метров за 10,5 сек. Пушистик немножко недотянул до мирового рекорда Усэйна Болта, установленного в 2009 году.

На видео показано, как веселая собака обгоняет отстающих участников гонки и даже лидера – школьницу Грейси Лейни, которая была уверена, что победа уже у нее в руках. Однако бегунья не выглядит слишком расстроенной из-за случившегося.

"Лол, я не могу поверить, что меня победила собака", – написала девушка в Instagram.

Видео: YouTube

Холли стала звездой не только на стадионе, но и в интернете, где пользователи пророчат ей великое спортивное будущее.

Кроме этой невероятной истории, нам еще есть чем вас удивить: ранее "Сегодня" подготовили креативный календарь подарков на апрель.

Напомним, сексуальный волонтер одним снимком помог раздать бездомных собак.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Говорит по-человечески: собака с уникальной способностью стала звездой интернета (видео) Вдохновляют на жизнь: 13 фото животных с мощной аурой Чихуахуа, который ненавидит всех. Трясет животных, как игрушки и презирает людей (фото) Собака-путешественница стала звездой Instagram. У нее жизнь ничем не хуже, чем у миллионеров
видео собака соревнования пес
Реклама

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Экс-муж Алины Гросу впервые прокомментировал их развод
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко

Популярные статьи

Сегодня, 10:51Вкусно

Пасха-2021: как покрасить яйца свеклой

Вчера, 15:04Вкусно

Идея для пикника: как приготовить картофель с салом на мангале

Вчера, 14:14Звездно

Наталья Сумская не общается с родной сестрой: Всю жизнь Оли мы видим в Facebook

Вчера, 11:15Звездно

Украинский клипмейкер назвал известных геев в шоу-бизнесе

Вчера, 10:09Звездно

Наталье Сумской – 65: пять характерных фото из архива актрисы

Вчера, 05:35Психо

Гороскоп на сегодня 22 апреля для всех знаков зодиака: Львы, получите звание супермена!

21 апреляВкусно

Красим перепелиные яйца на Пасху – инструкция к применению

21 апреляЗвездно

День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве

21 апреляЗвездно

Соседи Пугачевой пожаловались на звезду: Постарела, голоса нет, да и дороги раздолбали нам

21 апреляЗвездно

Дантес показал Дорофееву без макияжа: С днем рождения, старуха!

21 апреляEvents

Когда будет Вербное воскресенье в 2021 году: дата и интересные традиции праздника

21 апреляЗвездно

В Сети раскритиковали неожиданную смену имиджа Седоковой: Раньше было лучше

21 апреляВкусно

Как испечь кулич в мультиварке: 3 рецепта выпечки

21 апреляМодно

Елизавета II – именинница: как менялся стиль королевы за годы ее правления

21 апреляЗвездно

10 цитат королевы Елизаветы II к ее 95-летию

20 апреляВкусно

Как приготовить глазурь для кулича: 5 трендовых рецептов

Новости партнеров

Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Трайфлы. Как приготовить нашумевший десерт
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Весенние деликатесы. Три рецепта из молодой зелени
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Стас Боклан показал свою жену, с которой уже 35 лет вместе
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Как уберечь себя от укуса клеща: советы врачей
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может и Вы уже болели?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять