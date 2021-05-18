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10 забавных котов и собак, которые одним махом разбавят унылые будни (фото)

Сегодня, 07:45

Life Сегодня собрали самые прикольные фотографии животных, которые точно сделают ваш день лучше

Фото: Сегодня

Утро владельцев котов и собак точно начинается не с кофе. Собаки будят нас, чтобы наконец-то отправится на прогулку, а кошки хотят завтракать. Конечно, есть и те, для кого утро начинается в полдень!

Life Сегодня собрали самые прикольные фотографии животных, которые точно сделают ваш день лучше.

1. Когда проснулся в шесть утра понедельника и вяло сидишь на краю кровати

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

2. Тот самый взгляд, который заставляет меня наконец подниматься и готовить завтрак

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

3. Когда он уже проснулся и теперь любуется, как ты спишь

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

4. Снотворное

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

5. Включить счастье

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

6. Кота разбудили с самого утра

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

7. Показалось...

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

8. Проснулся без подушки и без собаки, вышел в комнату и обнаружил там это

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

9. Как меняется мордочка моей собаки, когда она видит, что я просыпаюсь

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

10. Не трогай меня!

Фото: Reddit | And Thats All She Wrote

Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источник: Сегодня
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