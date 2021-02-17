Как выглядят самые популярные коты на европейском континенте (фото)

Мы сделали подборку, посвященную Дню кошек в Европе

17 февраля отмечаем День кошек в Европе. Праздник появился благодаря инициативе журналистки Клауди Ангелетти из журнала Tuttogatto. В 1990-м году она предложила провести референдум среди читателей журнала, чтобы назначить дату праздника, и выбрала именно 17 февраля.

Со временем идея распространилась и по другим европейским странам, включая Украину.

Пользуясь случаем, мы решили сделать подборку самых популярных котов в Instagram, которые живут в Европе.

Смузи и Милкшейк из Нидерландов

Смузи – британская длинношерстная кошка из Нидерландов. За ее обновлениями в Instagram следят 1,4 млн подписчиков. Многие пользователи социальных Сетей уверены, что это самая красивая кошка в мире: у нее золотистый оттенок шерсти и большие зеленые глаза.

Фото: Instagram | Smoothie the Cat

У ее хозяйки есть еще один кот этой же породы, но другого окраса – Милкшейк. Он тоже блогер, но, по сравнению со Смузи, только начинающий. Пока что у пушистика лишь 322 тысячи подписчиков.

Фото: Instagram | Milkshake the Cat

Хосико из РФ

Этот внушительный рыжий котяра породы скоттиш-страйт живет в Москве. За его страничкой в Instagram следят 1,8 млн подписчиков. И тут есть на что посмотреть: вы только взгляните на цвет этих вечно удивленных глаз!

Фото: Instagram | Hosico Cat

Монти из Дании

Кот по кличке Монти родился без носовой кости и жил в приюте до трех лет. Пара из города Редовре, недалеко от Копенгагена (Дания), влюбилась в него с первого взгляда и забрала в тот же день.

Альберт из Великобритании

Кудрявый кот из Англии породы селкирк-рекс. Хозяева назвали его в честь известного физика – Альберта Эйнштейна.

Фото: Instagram | Albert

Ася из Беларуси

Дизайнер интерьера Ирина из Минска завела страничку для своей кошки по кличке Ася. У нее – более 23 тысяч поклонников в Сети.

Фото: Instagram | Irina Gambitskaya

Напомним, кот необычного окраса стал звездой интернета.

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