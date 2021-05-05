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10 забавных картинок, суть которых поймут только владельцы котов (фото)

Сегодня, 15:18

Творческая команда проекта Lingvistov создает замечательные комиксы о всех трудностях и особенностях жизни в одном доме с котом

В Instagram стала очень популярной страница под названием Lingvistov, для которой творческая команда создает замечательные комиксы о всех трудностях и особенностях жизни в одном доме с котом.

"Мы обожаем иллюстрации, мультфильмы, комиксы, мемы и отличный английский юмор. Ничто не может сделать ваш день лучше, чем порция забавных картинок", – пишут в Instagram авторы Lingvistov.

Предлагаем посмотреть на самые смешные картинки из их коллекции:

1. Когда провинился пес и когда провинился кот. Разница ощутима

Фото: Instagram | Lingvistov

2. Играем в прятки

Фото: Instagram | Lingvistov

3. Чешим коту живот: главные этапы

Фото: Instagram | Lingvistov

4. Девушка: "О Боже, я научила кошку новому трюку". Кошка: "О Боже, я научила человека новому трюку"

Фото: Instagram | Lingvistov

5. Ищем с котом его любимую игрушку

Фото: Instagram | Lingvistov

6. Вечная проблема!

Фото: Instagram | Lingvistov

7. Фотографируем кота: ожидание и реальность

Фото: Instagram | Lingvistov

8. Когда в доме появляется новый котенок

Фото: Instagram | Lingvistov

9. Как кот оценивает свои акробатические способности и как есть на самом деле

Фото: Instagram | Lingvistov

10. На охоте

Фото: Instagram | Lingvistov

Напомним, ранее мы нашли в Instagram самых популярных котов, которые живут в Европе. Также Life Сегодня опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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Источники: Сегодня , instagram.com/lingvistov
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