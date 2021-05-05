Фото дня. Хозяин оборудовал для кота отдельную миниатюрную комнату с телевизором

Кот по кличке Ваетт быстро оценил преимущества помещения и теперь постоянно заходит туда, чтобы отдохнуть и посмотреть любимые видео

Брайан Дэвис оборудовал для своего кота по кличке Ваетт отдельную миниатюрную комнату с телевизором, кроватью и всеми необходимыми вещами для комфортной жизни. Питомец уже заселился в новый дом и, кажется, теперь он полностью счастлив!

По словам Брайона, маленькую коморку он нашел во время ремонта прямо в стене своей спальни. Мужчина решил, что такое место не должно пропадать – и принялся делать из него комнату для пушистика.

Фото: Twitter | Брайан Дэвис

Теперь там есть кровать, ковер на полу, картины на стенах, любимые игрушки Ваетта и главное – персональный телевизор.

Фото: Twitter | Брайан Дэвис

Ваетт быстро оценил преимущества такого миниатюрного помещения и теперь постоянно заходит туда, чтобы отдохнуть и посмотреть любимые видео.

"Он проводит там много времени и наслаждается этим так же, как ребенок, получивший собственную комнату", – рассказывает Дэвис.

Фото: Twitter | Брайан Дэвис

Напомним, ранее мы писали о 10 домашних животных, которые не забывают показать, кто в доме хозяин. Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться