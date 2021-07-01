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СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Завтрак с греческим йогуртом – рецепты запеканки, клубничного смузи и салата с курицей

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 июля, 07:01
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Понятно, что речь пойдет о полезном греческом йогурте. Его можно добавить в смузи, приготовить быструю запеканку с малиной или другой ягодой, а также заправить ним салат с курицей и овощами
Смузи и запеканка с греческим йогуртом
Смузи и запеканка с греческим йогуртом / Фото: Depositphotos

Греческим йогуртом, помимо других кулинарных достижений, греки могут гордиться смело. Он действительно стал незаменим для тех, кто любит небольшой молочный оттенок в еде и тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Рецепты клубничного смузи, запеканки и салата с курицей, заправленного греческим йогуртом, найдете ниже. Также можно приготовить утренние итальянские блюда – моцареллу в карете или пиццу стромболи.

В календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его с пользой и впечатлениями.

Йогуртовая запеканка с малиной

Йогуртовая запеканка с малиной
Йогуртовая запеканка с малиной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 200 г малины;
  • 100 г греческого йогурта;
  • 3 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 50 г сливочного масла;
  • 1 ст. л. сахарной пудры;
  • сок половины лимона;
  • 2 ч. л. крахмала;
  • 1 ст. л. муки.

Способ приготовления

  1. Размягченное масло взбить с сахарной пудрой.
  2. Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы.
  3. Две трети размороженных ягод смешать с двумя столовыми ложками сахара.
  4. Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром.
  5. Белки взбить в густую пену с одной столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой.
  6. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

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Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом

Смузи с клубникой
Смузи с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

  • 4 чашки спелой клубники;
  • 1 стакан греческого йогурта;
  • 1/4 стакана грейпфрутового сока;
  • 1 ст. л. сахара или меда.

Способ приготовления

  1. Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром.
  2. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда.
  3. Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.

Салат "Николь" с куриной грудкой

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Ингредиенты

  • моцарелла – 200 г;
  • куриная грудка вареная – 200 г;
  • морковь сырая – 200 г;
  • зеленый горошек – 1 ст. л.;
  • йогурт натуральный – 100 г;
  • чеснок, соль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать.
  2. Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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