Завтрак с греческим йогуртом – рецепты запеканки, клубничного смузи и салата с курицей

Греческим йогуртом, помимо других кулинарных достижений, греки могут гордиться смело. Он действительно стал незаменим для тех, кто любит небольшой молочный оттенок в еде и тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Рецепты клубничного смузи, запеканки и салата с курицей, заправленного греческим йогуртом, найдете ниже. Также можно приготовить утренние итальянские блюда – моцареллу в карете или пиццу стромболи.
В календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его с пользой и впечатлениями.
Йогуртовая запеканка с малиной
Ингредиенты
- 200 г малины;
- 100 г греческого йогурта;
- 3 яйца;
- 3 ст. л. сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 1 ст. л. сахарной пудры;
- сок половины лимона;
- 2 ч. л. крахмала;
- 1 ст. л. муки.
Способ приготовления
- Размягченное масло взбить с сахарной пудрой.
- Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы.
- Две трети размороженных ягод смешать с двумя столовыми ложками сахара.
- Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром.
- Белки взбить в густую пену с одной столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой.
- Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.
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Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом
Ингредиенты
- 4 чашки спелой клубники;
- 1 стакан греческого йогурта;
- 1/4 стакана грейпфрутового сока;
- 1 ст. л. сахара или меда.
Способ приготовления
- Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром.
- Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда.
- Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.
Салат "Николь" с куриной грудкой
Ингредиенты
- моцарелла – 200 г;
- куриная грудка вареная – 200 г;
- морковь сырая – 200 г;
- зеленый горошек – 1 ст. л.;
- йогурт натуральный – 100 г;
- чеснок, соль – по вкусу.
Способ приготовления
- Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать.
- Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.
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