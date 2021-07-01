Завтрак с греческим йогуртом – рецепты запеканки, клубничного смузи и салата с курицей

Понятно, что речь пойдет о полезном греческом йогурте. Его можно добавить в смузи, приготовить быструю запеканку с малиной или другой ягодой, а также заправить ним салат с курицей и овощами

Смузи и запеканка с греческим йогуртом / Фото: Depositphotos

Греческим йогуртом, помимо других кулинарных достижений, греки могут гордиться смело. Он действительно стал незаменим для тех, кто любит небольшой молочный оттенок в еде и тех, кто следит за фигурой и здоровьем. Рецепты клубничного смузи, запеканки и салата с курицей, заправленного греческим йогуртом, найдете ниже. Также можно приготовить утренние итальянские блюда – моцареллу в карете или пиццу стромболи.

В календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его с пользой и впечатлениями.

Йогуртовая запеканка с малиной

Йогуртовая запеканка с малиной / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

200 г малины;

100 г греческого йогурта;

3 яйца;

3 ст. л. сахара;

50 г сливочного масла;

1 ст. л. сахарной пудры;

сок половины лимона;

2 ч. л. крахмала;

1 ст. л. муки.

Способ приготовления

Размягченное масло взбить с сахарной пудрой. Постепенно добавить яичные желтки, лимонный сок и йогурт. Всыпать просеянную с крахмалом муку, перемешать до получения однородной массы. Две трети размороженных ягод смешать с двумя столовыми ложками сахара. Форму для запекания смазать маслом и добавить ягоды с сахаром. Белки взбить в густую пену с одной столовой ложкой сахара, перемешать с йогуртовой массой. Выложить тесто в форму, украсить ягодами и запекать в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Смузи с клубникой, йогуртом и грейпфрутом

Смузи с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

4 чашки спелой клубники;

1 стакан греческого йогурта;

1/4 стакана грейпфрутового сока;

1 ст. л. сахара или меда.

Способ приготовления

Добавьте подготовленные ягоды клубники в блендер вместе с йогуртом, грейпфрутовым соком и сахаром. Взбейте до получения однородной массы. Попробуйте, по желанию добавьте больше сахара или меда. Перелейте смузи в стакан и подавайте с трубочкой.

Салат "Николь" с куриной грудкой

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Ингредиенты

моцарелла – 200 г;

куриная грудка вареная – 200 г;

морковь сырая – 200 г;

зеленый горошек – 1 ст. л.;

йогурт натуральный – 100 г;

чеснок, соль – по вкусу.

Способ приготовления

Грудку порезать. Сыр, морковь натереть на крупной терке или порезать. Добавить горошек, заправить йогуртом, добавив раздавленный зубчик чеснока.

Вкусный киш с тунцом и шпинатом – тоже отличная идея для завтрака. Как его приготовить – узнаете из видео.

Здесь найдете 5 вариантов трендовых и полезных завтраков.