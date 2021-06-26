Итальянский завтрак – моцарелла в карете, пицца стромболи и капуччино

Завтрак для итальянцев – это прежде всего кофе и выпечка, но при желании они готовят не только свою яичницу фриттату, но и моцареллу в карете, стромболи – это пицца, только завернутая в рулет, ну и капуччино. Итак, можно устроить Италию у себя дома и вкусно приготовить это все. Если вы в ожидании отпуска, то чтобы провести его достойно – воспользуетесь идеями из нашего календаря лайфхаков для лета.
Стромболи, или пицца в рулете
Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)
- томатный соус – 1 чашка;
- моцарелла – 1,5 чашки;
- салями – 9 кусочков;
- ветчина – 7 кусочков;
- яйцо – 1 шт.;
- орегано – по вкусу.
Для теста
- теплая вода – 1 чашка;
- сухие дрожжи – 1 ч. л.;
- мед (сахар) – 1 ст. л.;
- соль – 2 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- мука – 3 чашки.
Способ приготовления
- Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла.
- Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
- Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон.
- На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины и салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень.
- Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см.
- Посыпать орегано.
- Выпекать при температуре 250-240 градусов в течение 10-12 минут.
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Моцарелла в карете
Ингредиенты
- хлеб для тостов – 4 куска;
- сыр моцарелла – 125 г;
- пшеничная мука – 100 г;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- растительное масло;
- перец черный молотый, соль – по вкусу.
Способ приготовления
- С хлеба срезать корки. Моцареллу нарезать ломтиками толщиной около сантиметра.
- Сделать из хлеба и сыра бутерброды и разрезать их пополам наискосок.
- Тщательно обвалять бутерброды в муке и со всех сторон, где сыр.
- Взбить яйца с солью и перцем, обмакнуть в них бутерброды.
- Обжарить до румяной корочки.
Капучино
Ингредиенты
- кофе растворимый – 30 мл (2 ч .л. кофе);
- сахар – 30 мл;
- вода – 30 мл;
- молоко – 60-80 мл.
Способ приготовления
- Смешать в отдельной высокой емкости сахар, кофе и воду.
- Миксером взбить растворимый кофе с сахаром и водой до образования плотной пены.
- В чашку выложить пару чайных ложек кофейной пены (по вкусу).
- Налить в чашку теплое молоко, перемешать. Сверху украсить кофейной пеной.
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