Сніданок із грецьким йогуртом – рецепти запіканки, полуничного смузі та салату з куркою

Грецьким йогуртом, крім інших кулінарних досягнень, греки можуть пишатися сміливо. Він справді став незамінним для тих, хто любить невеличкий молочний відтінок у їжі і тих, хто стежить за фігурою і здоров'ям. Рецепти полуничного смузі, запіканки і салату з куркою, заправленого грецьким йогуртом, знайдете нижче. Також можна приготувати ранкові італійські страви – моцарелу в кареті або піцу стромболі.
У календарі лайфхаків для літа, дізнаєтеся, як провести його з користю і враженнями.
Йогуртова запіканка з малиною
Інгредієнти
- 200 г малини;
- 100 г грецького йогурту;
- 3 яйця;
- 3 ст. л. цукру;
- 50 г вершкового масла;
- 1 ст. л. цукрової пудри;
- сік половини лимона;
- 2 ч. л. крохмалю;
- 1 ст. л. борошна.
Спосіб приготування
- Розм'якшене масло збити з цукровою пудрою.
- Поступово додати яєчні жовтки, лимонний сік і йогурт. Всипати просіяне з крохмалем борошно, перемішати до отримання однорідної маси.
- Дві третини розморожених ягід змішати з двома столовими ложками цукру.
- Форму для запікання змастити маслом і додати ягоди з цукром.
- Білки збити в густу піну з однією столовою ложкою цукру, перемішати з йогуртовою масою.
- Викласти тісто у форму, прикрасити ягодами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.
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Смузі з полуницею, йогуртом і грейпфрутом
Інгредієнти
- 4 чашки стиглої полуниці;
- 1 склянка грецького йогурту;
- 1/4 склянки грейпфрутового соку;
- 1 ст. л. цукру або меду.
Спосіб приготування
- Додайте підготовлені ягоди полуниці в блендер разом із йогуртом, грейпфрутовим соком і цукром.
- Збийте до отримання однорідної маси. Спробуйте, за бажанням додайте більше цукру або меду.
- Перелийте смузі в склянку і подавайте з трубочкою.
Салат "Ніколь" з курячою грудкою
Інгредієнти
- моцарела – 200 г;
- куряча грудка варена – 200 г;
- морква сира – 200 г;
- зелений горошок – 1 ст. л.;
- йогурт натуральний – 100 г;
- часник, сіль – за смаком.
Спосіб приготування
- Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати.
- Додати горошок, заправити йогуртом, додавши розчавлений зубчик часнику.
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