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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сніданок із грецьким йогуртом – рецепти запіканки, полуничного смузі та салату з куркою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
1 липня, 07:01
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Зрозуміло, що йтиметься про корисний грецький йогурт. Його можна додати в смузі, приготувати швидку запіканку з малиною або іншою ягодою, а також заправити ним салат з куркою і овочами
Смузі і запіканка з грецьким йогуртом
Смузі і запіканка з грецьким йогуртом / Фото: Depositphotos

Грецьким йогуртом, крім інших кулінарних досягнень, греки можуть пишатися сміливо. Він справді став незамінним для тих, хто любить невеличкий молочний відтінок у їжі і тих, хто стежить за фігурою і здоров'ям. Рецепти полуничного смузі, запіканки і салату з куркою, заправленого грецьким йогуртом, знайдете нижче. Також можна приготувати ранкові італійські страви – моцарелу в кареті або піцу стромболі.

У календарі лайфхаків для літа, дізнаєтеся, як провести його з користю і враженнями.

Йогуртова запіканка з малиною

Йогуртова запіканка з малиною
Йогуртова запіканка з малиною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 200 г малини;
  • 100 г грецького йогурту;
  • 3 яйця;
  • 3 ст. л. цукру;
  • 50 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. цукрової пудри;
  • сік половини лимона;
  • 2 ч. л. крохмалю;
  • 1 ст. л. борошна.

Спосіб приготування

  1. Розм'якшене масло збити з цукровою пудрою.
  2. Поступово додати яєчні жовтки, лимонний сік і йогурт. Всипати просіяне з крохмалем борошно, перемішати до отримання однорідної маси.
  3. Дві третини розморожених ягід змішати з двома столовими ложками цукру.
  4. Форму для запікання змастити маслом і додати ягоди з цукром.
  5. Білки збити в густу піну з однією столовою ложкою цукру, перемішати з йогуртовою масою.
  6. Викласти тісто у форму, прикрасити ягодами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

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Смузі з полуницею, йогуртом і грейпфрутом

Смузі з полуницею
Смузі з полуницею / Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 4 чашки стиглої полуниці;
  • 1 склянка грецького йогурту;
  • 1/4 склянки грейпфрутового соку;
  • 1 ст. л. цукру або меду.

Спосіб приготування

  1. Додайте підготовлені ягоди полуниці в блендер разом із йогуртом, грейпфрутовим соком і цукром.
  2. Збийте до отримання однорідної маси. Спробуйте, за бажанням додайте більше цукру або меду.
  3. Перелийте смузі в склянку і подавайте з трубочкою.

Салат "Ніколь" з курячою грудкою

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Інгредієнти

  • моцарела – 200 г;
  • куряча грудка варена – 200 г;
  • морква сира – 200 г;
  • зелений горошок – 1 ст. л.;
  • йогурт натуральний – 100 г;
  • часник, сіль – за смаком.

Спосіб приготування

  1. Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати.
  2. Додати горошок, заправити йогуртом, додавши розчавлений зубчик часнику.

Смачний кіш з тунцем і шпинатом – теж чудова ідея для сніданку. Як його приготувати – дізнаєтеся з відео.

Тут знайдете 5 варіянтів трендових і корисних сніданків.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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