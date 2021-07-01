Сніданок із грецьким йогуртом – рецепти запіканки, полуничного смузі та салату з куркою

Зрозуміло, що йтиметься про корисний грецький йогурт. Його можна додати в смузі, приготувати швидку запіканку з малиною або іншою ягодою, а також заправити ним салат з куркою і овочами

Смузі і запіканка з грецьким йогуртом / Фото: Depositphotos

Грецьким йогуртом, крім інших кулінарних досягнень, греки можуть пишатися сміливо. Він справді став незамінним для тих, хто любить невеличкий молочний відтінок у їжі і тих, хто стежить за фігурою і здоров'ям. Рецепти полуничного смузі, запіканки і салату з куркою, заправленого грецьким йогуртом, знайдете нижче. Також можна приготувати ранкові італійські страви – моцарелу в кареті або піцу стромболі.

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Йогуртова запіканка з малиною

Йогуртова запіканка з малиною / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

200 г малини;

100 г грецького йогурту;

3 яйця;

3 ст. л. цукру;

50 г вершкового масла;

1 ст. л. цукрової пудри;

сік половини лимона;

2 ч. л. крохмалю;

1 ст. л. борошна.

Спосіб приготування

Розм'якшене масло збити з цукровою пудрою. Поступово додати яєчні жовтки, лимонний сік і йогурт. Всипати просіяне з крохмалем борошно, перемішати до отримання однорідної маси. Дві третини розморожених ягід змішати з двома столовими ложками цукру. Форму для запікання змастити маслом і додати ягоди з цукром. Білки збити в густу піну з однією столовою ложкою цукру, перемішати з йогуртовою масою. Викласти тісто у форму, прикрасити ягодами і запікати в розігрітій до 180 градусів духовці до золотистого кольору.

Смузі з полуницею, йогуртом і грейпфрутом

Смузі з полуницею / Фото: freepik.com

Інгредієнти

4 чашки стиглої полуниці;

1 склянка грецького йогурту;

1/4 склянки грейпфрутового соку;

1 ст. л. цукру або меду.

Спосіб приготування

Додайте підготовлені ягоди полуниці в блендер разом із йогуртом, грейпфрутовим соком і цукром. Збийте до отримання однорідної маси. Спробуйте, за бажанням додайте більше цукру або меду. Перелийте смузі в склянку і подавайте з трубочкою.

Салат "Ніколь" з курячою грудкою

Фото: instagram.com/npo100vkycno/

Інгредієнти

моцарела – 200 г;

куряча грудка варена – 200 г;

морква сира – 200 г;

зелений горошок – 1 ст. л.;

йогурт натуральний – 100 г;

часник, сіль – за смаком.

Спосіб приготування

Грудку порізати. Сир, моркву натерти на крупній тертці або порізати. Додати горошок, заправити йогуртом, додавши розчавлений зубчик часнику.

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