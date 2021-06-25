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Завтрак из микроволновки – омлет с фетой, овсянка с бананом и шоколадный кекс

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 июня, 07:01
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Кроме феты, в средиземноморском омлете есть болгарский перец и шпинат, к овсянке можно добавить банан вместо сахара и потом украсить ягодами, а шоколадный кекс можно взять с собой на работу
Овсяная каша, приготовленная в мультиварке
Овсяная каша, приготовленная в мультиварке / Фото: freepik.com

Отлично все-таки, что микроволновка существует. Это очень экономит время. Конечно, можно что-то запечь в духовке, например, лодочки с творогом, а можно спокойно собираться на работу, пока микроволновая печь занимается делом. Например, овсянкой, средиземноморским омлетом и шоколадным кексом. В нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.

Омлет в микроволновке по-средиземноморски

Омлет в микроволновке
Омлет в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. кубиков запеченного или жареного красного перца;
  • 1/4 чашки измельченного шпината;
  • 1 ст. л. сыра фета;
  • 1 ч. л. нарезанного зеленого лука;
  • молотый перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
  2. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
  3. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
  4. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
  5. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.

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Овсяная каша в микроволновой печи

Овсянка в микроволновке
Овсянка в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 большой спелый банан;
  • 2 ст. л. кремообразного арахисового масла;
  • 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления;
  • немного молока;
  • соль;
  • корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи.

Способ приготовления

  1. Банан почистите и нарежьте на кусочки.
  2. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
  3. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
  4. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение двух-трех минут.
  5. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.

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Шоколадный кекс

Шоколадный кекс в микроволновке
Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 4 ст. л. муки;
  • 4 ст. л. сахара;
  • 3 ст. л. какао-порошка;
  • 1/4 ч. л. разрыхлителя теста;
  • щепотка соли;
  • 1 яйцо (слегка взбитое);
  • 3 ст. л. молока (кофе или воды);
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию).

Способ приготовления

  1. В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
  2. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты.
  3. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
  4. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.

Если любите киши, то приготовьте его с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.

Как приготовить ароматные сырные блины – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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