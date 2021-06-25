Завтрак из микроволновки – омлет с фетой, овсянка с бананом и шоколадный кекс

Кроме феты, в средиземноморском омлете есть болгарский перец и шпинат, к овсянке можно добавить банан вместо сахара и потом украсить ягодами, а шоколадный кекс можно взять с собой на работу

Овсяная каша, приготовленная в мультиварке / Фото: freepik.com Отлично все-таки, что микроволновка существует. Это очень экономит время. Конечно, можно что-то запечь в духовке, например, лодочки с творогом, а можно спокойно собираться на работу, пока микроволновая печь занимается делом. Например, овсянкой, средиземноморским омлетом и шоколадным кексом. В нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо. Омлет в микроволновке по-средиземноморски Омлет в микроволновке / Фото: Depositphotos Ингредиенты 2 яйца;

1 ст. л. кубиков запеченного или жареного красного перца;

1/4 чашки измельченного шпината;

1 ст. л. сыра фета;

1 ч. л. нарезанного зеленого лука;

молотый перец по вкусу. Способ приготовления Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки. Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой. Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте. Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут. Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом. Читайте также: Омлет-суфле на завтрак: 3 рецепта блюда, которое понравится всей семье Овсяная каша в микроволновой печи Овсянка в микроволновке / Фото: Depositphotos Ингредиенты Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев 1 большой спелый банан;

2 ст. л. кремообразного арахисового масла;

1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления;

немного молока;

соль;

корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи. Способ приготовления Банан почистите и нарежьте на кусочки. Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте. Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока. Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение двух-трех минут. Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами. Читайте также: Как сварить действительно вкусную овсянку: краткая инструкция Шоколадный кекс Шоколадный кекс в микроволновке / Фото: Depositphotos Ингредиенты 4 ст. л. муки;

4 ст. л. сахара;

3 ст. л. какао-порошка;

1/4 ч. л. разрыхлителя теста;

щепотка соли;

1 яйцо (слегка взбитое);

3 ст. л. молока (кофе или воды);

1 ст. л. растительного масла;

1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию). Способ приготовления В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней. Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты. Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту. Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым. Если любите киши, то приготовьте его с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа. Как приготовить ароматные сырные блины – читайте здесь.