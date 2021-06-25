Завтрак из микроволновки – омлет с фетой, овсянка с бананом и шоколадный кекс

Отлично все-таки, что микроволновка существует. Это очень экономит время. Конечно, можно что-то запечь в духовке, например, лодочки с творогом, а можно спокойно собираться на работу, пока микроволновая печь занимается делом. Например, овсянкой, средиземноморским омлетом и шоколадным кексом. В нашем календаре лайфхаков для лета узнаете, как провести его незабываемо.
Омлет в микроволновке по-средиземноморски
Ингредиенты
- 2 яйца;
- 1 ст. л. кубиков запеченного или жареного красного перца;
- 1/4 чашки измельченного шпината;
- 1 ст. л. сыра фета;
- 1 ч. л. нарезанного зеленого лука;
- молотый перец по вкусу.
Способ приготовления
- Смажьте чашку, пригодную для микроволновой печи, растительным маслом. Это удобно делать с помощью силиконовой кисточки.
- Разбейте яйца в чашку и тщательно взболтайте вилкой.
- Добавьте красный перец, шпинат, раскрошенную фету, зеленый лук и молотый перец по вкусу. Аккуратно перемешайте.
- Поставьте кружку в микроволновую печь и готовьте на высокой мощности в течение полутора минут.
- Достаньте кружку и подавайте омлет вместе с поджаренным хлебом.
Овсяная каша в микроволновой печи
Ингредиенты
- 1 большой спелый банан;
- 2 ст. л. кремообразного арахисового масла;
- 1/2 чашки (50 г) овсянки быстрого приготовления;
- немного молока;
- соль;
- корица, шоколадная стружка или ягоды – для подачи.
Способ приготовления
- Банан почистите и нарежьте на кусочки.
- Хорошо разомните в чашке или миске, пригодной для микроволновой печи. Добавьте арахисовое масло и перемешайте.
- Всыпьте овсяные хлопья и еще раз перемешайте. Если смесь слишком сухая, влейте немного молока.
- Отправьте кашу в микроволновую печь и готовьте в течение двух-трех минут.
- Посыпьте солью, молотой корицей, шоколадной стружкой и/или свежими ягодами.
Шоколадный кекс
Ингредиенты
- 4 ст. л. муки;
- 4 ст. л. сахара;
- 3 ст. л. какао-порошка;
- 1/4 ч. л. разрыхлителя теста;
- щепотка соли;
- 1 яйцо (слегка взбитое);
- 3 ст. л. молока (кофе или воды);
- 1 ст. л. растительного масла;
- 1-2 ириски или кусочки шоколада (по желанию).
Способ приготовления
- В небольшой миске смешайте все ингредиенты, кроме конфет. Перелейте в кружку. Можно замешивать тесто сразу в ней.
- Готовьте в микроволновке на мощности 700 Вт в течение одной минуты.
- Затем достаньте чашку и добавьте кусочки конфет или шоколада. Верните в микроволновку еще на минуту.
- Дайте немного остыть. Подавайте готовый шоколадный кекс вместе со взбитыми сливками или мороженым.
Если любите киши, то приготовьте его с тунцом и шпинатом по рецепту Григория Германа.