Творожные лодочки с грушей как сытная альтернатива привычному завтраку
Испечь их можно из уже готового слоеного или дрожжевого теста, или приготовить его самостоятельно. В этом рецепте, помимо творога, присутствует груша, но можно заменить ее клубникой или черникой
Принцип блюда – хачапури по-аджарски, но эти лодочки все-таки сладкие. Хотя можно готовить и без сахара, так как некоторую сладость им придадут ягоды или фрукты, которые вы выберете. И если вы привыкли поесть на завтрак, к примеру, оладьи, то попробуйте отойти от традиций и приготовить лодочки с творогом и грушей. Вам понравится непременно.
Лодочки с творогом и грушей – рецепт
Ингредиенты
- готовое дрожжевое тесто – 500 г;
- творог – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- кефир – 70 мл;
- груша – 1 шт.;
- сахар или мед – по вкусу;
- сгоды для украшения.
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Способ приготовления
- Яйцо перетереть с сахаром, добавить творог, кефир и все тщательно пробить блендером.
- Добавить нарезанную грушу, перемешать.
- Из теста сформировать лодочки на силиконовом коврике или бумаге для выпечки.
- Лодочки наполнить творожной начинкой и выпекать при 180 градусах 30 минут.
- По желанию украсить ягодами.
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