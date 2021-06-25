Сніданок з мікровильовки – омлет з фетою, вівсянка з бананом і шоколадний кекс

Крім фети, в середземноморському омлеті є болгарський перець і шпинат, до вівсянки можна додати банан замість цукру і потім прикрасити ягодами, а шоколадний кекс можна взяти із собою на роботу

Вівсяна каша, приготовлена в мультиварці / Фото: freepik.com Чудово все-таки, що мікрохвильовка існує. Це дуже економить час. Звісно, можна щось запекти в духовці, наприклад, човники із сиром, а можна спокійно збиратися на роботу, поки мікрохвильова піч займається справою. Наприклад, вівсянкою, середземноморським омлетом і шоколадним кексом. У нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо. Омлет у мікрохвильовці по-середземноморському Омлет в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos Інгредієнти 2 яйця;

1 ст. л. кубиків запеченого або смаженого червоного перцю;

1/4 чашки подрібненого шпинату;

1 ст. л. сиру фета;

1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі;

мелений перець за смаком. Спосіб приготування Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою. Додайте червоний перець, шпинат, покришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж півтори хвилини. Дістаньте чашку і подавайте омлет разом із підсмаженим хлібом. Читайте також: Омлет-суфле на сніданок: 3 рецепти страви, яка сподобається всій сім'ї Вівсяна каша в мікрохвильовій печі Вівсянка в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos Інгредієнти Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців 1 великий стиглий банан;

2 ст. л. арахісового масла;

1/2 чашки (50 г) вівсянки швидкого приготування;

трохи молока;

сіль;

кориця, шоколадна стружка або ягоди – для подачі. Спосіб приготування Банан почистіть і наріжте на шматочки. Добре розімніть у чашці або мисці, придатної для мікрохвильової печі. Додайте арахісове масло і перемішайте. Всипте вівсяні пластівці та ще раз перемішайте. Якщо суміш занадто суха, влийте трохи молока. Відправте кашу в мікрохвильову піч і готуйте дві-три хвилин. Посипте сіллю, меленою корицею, шоколадною стружкою або свіжими ягодами. Читайте також: Як зварити насправді смачну вівсянку: стисла інструкція Шоколадний кекс Шоколадний кекс в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos Інгредієнти 4 ст. л. борошна;

4 ст. л. цукру;

3 ст. л. какао-порошку;

1/4 ч. л. розпушувача тіста;

дрібка солі;

1 яйце (злегка збите);

3 ст. л. молока (кави або води);

1 ст. л. олії;

1-2 іриски або шматочки шоколаду (за бажанням). Спосіб приготування У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти, крім ірисок. Перелийте в кружку. Можна замішувати тісто одразу в ній. Готуйте в мікрохвильовці на потужності 700 Вт впродовж 1 хвилини. Дістаньте чашку і додайте шматочки цукерок або шоколаду. Поверніть у мікрохвильовку ще на хвилину. Дайте трохи охолонути. Подавайте готовий шоколадний кекс разом зі збитими вершками або морозивом. Якщо любите кіші, то приготуйте його з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа. Як приготувати ароматні сирні млинці – читайте тут.