Сніданок з мікровильовки – омлет з фетою, вівсянка з бананом і шоколадний кекс

Чудово все-таки, що мікрохвильовка існує. Це дуже економить час. Звісно, можна щось запекти в духовці, наприклад, човники із сиром, а можна спокійно збиратися на роботу, поки мікрохвильова піч займається справою. Наприклад, вівсянкою, середземноморським омлетом і шоколадним кексом. У нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо.
Омлет у мікрохвильовці по-середземноморському
Інгредієнти
- 2 яйця;
- 1 ст. л. кубиків запеченого або смаженого червоного перцю;
- 1/4 чашки подрібненого шпинату;
- 1 ст. л. сиру фета;
- 1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі;
- мелений перець за смаком.
Спосіб приготування
- Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика.
- Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
- Додайте червоний перець, шпинат, покришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
- Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж півтори хвилини.
- Дістаньте чашку і подавайте омлет разом із підсмаженим хлібом.
Вівсяна каша в мікрохвильовій печі
Інгредієнти
- 1 великий стиглий банан;
- 2 ст. л. арахісового масла;
- 1/2 чашки (50 г) вівсянки швидкого приготування;
- трохи молока;
- сіль;
- кориця, шоколадна стружка або ягоди – для подачі.
Спосіб приготування
- Банан почистіть і наріжте на шматочки.
- Добре розімніть у чашці або мисці, придатної для мікрохвильової печі. Додайте арахісове масло і перемішайте.
- Всипте вівсяні пластівці та ще раз перемішайте. Якщо суміш занадто суха, влийте трохи молока.
- Відправте кашу в мікрохвильову піч і готуйте дві-три хвилин.
- Посипте сіллю, меленою корицею, шоколадною стружкою або свіжими ягодами.
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Шоколадний кекс
Інгредієнти
- 4 ст. л. борошна;
- 4 ст. л. цукру;
- 3 ст. л. какао-порошку;
- 1/4 ч. л. розпушувача тіста;
- дрібка солі;
- 1 яйце (злегка збите);
- 3 ст. л. молока (кави або води);
- 1 ст. л. олії;
- 1-2 іриски або шматочки шоколаду (за бажанням).
Спосіб приготування
- У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти, крім ірисок. Перелийте в кружку. Можна замішувати тісто одразу в ній.
- Готуйте в мікрохвильовці на потужності 700 Вт впродовж 1 хвилини.
- Дістаньте чашку і додайте шматочки цукерок або шоколаду. Поверніть у мікрохвильовку ще на хвилину.
- Дайте трохи охолонути. Подавайте готовий шоколадний кекс разом зі збитими вершками або морозивом.
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