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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сніданок з мікровильовки – омлет з фетою, вівсянка з бананом і шоколадний кекс

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
25 червня, 07:01
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Крім фети, в середземноморському омлеті є болгарський перець і шпинат, до вівсянки можна додати банан замість цукру і потім прикрасити ягодами, а шоколадний кекс можна взяти із собою на роботу
Вівсяна каша, приготовлена в мультиварці
Вівсяна каша, приготовлена в мультиварці / Фото: freepik.com

Чудово все-таки, що мікрохвильовка існує. Це дуже економить час. Звісно, можна щось запекти в духовці, наприклад, човники із сиром, а можна спокійно збиратися на роботу, поки мікрохвильова піч займається справою. Наприклад, вівсянкою, середземноморським омлетом і шоколадним кексом. У нашому календарі лайфхаків для літа дізнаєтеся, як провести його незабутньо.

Омлет у мікрохвильовці по-середземноморському

Омлет в мікрохвильовці
Омлет в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. кубиків запеченого або смаженого червоного перцю;
  • 1/4 чашки подрібненого шпинату;
  • 1 ст. л. сиру фета;
  • 1 ч. л. нарізаної зеленої цибулі;
  • мелений перець за смаком.

Спосіб приготування

  1. Змастіть чашку, придатну для мікрохвильової печі, олією. Це зручно робити за допомогою силіконового пензлика.
  2. Розбийте яйця в чашку і ретельно збовтайте виделкою.
  3. Додайте червоний перець, шпинат, покришену фету, зелену цибулю і мелений перець за смаком. Акуратно перемішайте.
  4. Поставте кружку в мікрохвильову піч і готуйте на високій потужності впродовж півтори хвилини.
  5. Дістаньте чашку і подавайте омлет разом із підсмаженим хлібом.

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Вівсяна каша в мікрохвильовій печі

Вівсянка в мікрохвильовці
Вівсянка в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 великий стиглий банан;
  • 2 ст. л. арахісового масла;
  • 1/2 чашки (50 г) вівсянки швидкого приготування;
  • трохи молока;
  • сіль;
  • кориця, шоколадна стружка або ягоди – для подачі.

Спосіб приготування

  1. Банан почистіть і наріжте на шматочки.
  2. Добре розімніть у чашці або мисці, придатної для мікрохвильової печі. Додайте арахісове масло і перемішайте.
  3. Всипте вівсяні пластівці та ще раз перемішайте. Якщо суміш занадто суха, влийте трохи молока.
  4. Відправте кашу в мікрохвильову піч і готуйте дві-три хвилин.
  5. Посипте сіллю, меленою корицею, шоколадною стружкою або свіжими ягодами.

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Шоколадний кекс

Шоколадний кекс в мікрохвильовці
Шоколадний кекс в мікрохвильовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 4 ст. л. борошна;
  • 4 ст. л. цукру;
  • 3 ст. л. какао-порошку;
  • 1/4 ч. л. розпушувача тіста;
  • дрібка солі;
  • 1 яйце (злегка збите);
  • 3 ст. л. молока (кави або води);
  • 1 ст. л. олії;
  • 1-2 іриски або шматочки шоколаду (за бажанням).

Спосіб приготування

  1. У невеликій мисці змішайте всі інгредієнти, крім ірисок. Перелийте в кружку. Можна замішувати тісто одразу в ній.
  2. Готуйте в мікрохвильовці на потужності 700 Вт впродовж 1 хвилини.
  3. Дістаньте чашку і додайте шматочки цукерок або шоколаду. Поверніть у мікрохвильовку ще на хвилину.
  4. Дайте трохи охолонути. Подавайте готовий шоколадний кекс разом зі збитими вершками або морозивом.

Якщо любите кіші, то приготуйте його з тунцем і шпинатом за рецептом Григорія Германа.

Як приготувати ароматні сирні млинці – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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