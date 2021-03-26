Готовим картофельное пюре по советам шеф-повара

Не чистите картофель перед варкой и не жалейте масла

Если вы думаете, что приготовить пюре из картофеля – это плевое дело, то сейчас вы убедитесь в обратном. После прочтения этого материала вы узнаете, как приготовить "пюрешку" так, чтоб ваши близкие или гости еще долго о ней вспоминали. Кстати, такое простое блюдо смогло прославить легендарного французского шефа Жоэля Робюшона. Сейчас мы обозначим советы по приготовлению пюре еще одного шефа Сирила Линьяка. Забегая наперед, не такое оно легкое и простое, это картофельное пюре.

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Как приготовить правильное картофельное пюре

Фото: freepik.com

Это не сложно. Главное запомнить несколько простых правил:

Варить обязательно в кожуре и обязательно не разрезать на кубики. Картофель опускать в холодную подсоленную воду и довести до кипения. Снимите пену, которая появляется на поверхности, затем уменьшите огонь и готовьте до мягкости примерно 20-25 минут. Теперь сливочное масло. Правильное картофельное пюре требует очень много масла. И даже если это прозвучит для вас дико, то пропорции таковы: на 2 кг картошки нужно почти полкилограмма масла. Чтобы пюре получилось без комочков, а идеальной текстуры, протрите его несколько раз через металлическое сито. Масло в пюре нужно вводить слега подтаявшим. По небольшому кусочку. При этом продолжая интенсивно помешивать. Так же медленно и постоянно помешивая пюре, вливаем теплое молоко. Его количество не принципиально, все зависит от вашего вкуса. И последнее. Как уверяет шеф-повар, картофельное пюре "не живет" долго. Поэтому готовьте с расчетом того, чтобы блюдо было съедено сразу.

А здесь узнаете, правильно и вкусно пожарить картошку.

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