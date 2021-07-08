Самый сырный завтрак – три суфле с сулугуни, творогом и мааздамом

Такой завтрак сытный и готовится не более 30 минут. Все, что вам нужно – сыр, немного муки и пара яиц. Сыр отлично поддается высоким температурам, превращаясь в нежное суфле. Оно отлично сохранится и к ужину

Сырное суфле / Фото: Depositphotos

Что может быть лучше к завтраку, чем нежное сытное суфле из сыра? К сыру относятся с большим уважением во всех странах мира, во многих из них его предпочитают именно утром. Если вы не любите тратить время на кухне, то сырное суфле – это удобно. Оно может ждать вас и к ужину, просто поставьте его в холодильник. Как провести это лето незабываемо – узнаете из нашего календаря лайфхаков лета.

Сырное суфле с творогом

Сырное суфле с творогом / Фото: instagram.com/von.daria/

Ингредиенты

творог зернистый – 100 г;

сметана или кефир – 100 мл;

яйцо – 2 шт.;

сыр мааздам – 150-200 г;

мука – 1,5 ст. л.;

разрыхлитель – 2/3 ч. л.

Способ приготовления

Яйца, сметану, кефир взбить вилкой, добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать. В яичную смесь добавить творог и перемешать. Выложить смесь в форму, смазав ее сливочным маслом. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

Сырное суфле с сулугуни

Суфле с сулугуни / Фото: instagram.com/my_recipe64/

Ингредиенты

сулугуни – 350 г;

яйцо – 4 шт.;

кефир 1% – 200 мл;

творог 9% – 200 г;

рисовая мука – 60 г;

разрыхлитель – 10 г;

соль – щепотка.

Способ приготовления

Яйцо, творог, кефир, соль взбить венчиком. Добавить рисовую муку, разрыхлитель, хорошо перемешать. Натереть сыр, добавить в тесто и перемешать. Готовую массу выложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом. Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.

Сырное суфле в духовке

Сырное суфле / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

50 г тертого сыра мааздам;

50 г сливочного масла;

20 г муки;

2 яйца;

150 мл цельного молока или сливок;

1 щепотка мускатного ореха;

соль, перец.

Для формочек

10 г сливочного масла;

1 ст. л. муки;

4 щепотки тертого сыра.

Способ приготовления

Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник. Разогреть духовку до 200 градусов. Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления. Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы. Как только смесь загустеет, добавить по очереди два желтка и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить. Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавитьдве-три столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно вмешать остальную часть взбитых белков. Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра. Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 градусов. Подавать сырное суфле сразу после приготовления.

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