Самый сырный завтрак – три суфле с сулугуни, творогом и мааздамом

Что может быть лучше к завтраку, чем нежное сытное суфле из сыра? К сыру относятся с большим уважением во всех странах мира, во многих из них его предпочитают именно утром. Если вы не любите тратить время на кухне, то сырное суфле – это удобно. Оно может ждать вас и к ужину, просто поставьте его в холодильник. Как провести это лето незабываемо – узнаете из нашего календаря лайфхаков лета.
Сырное суфле с творогом
Ингредиенты
- творог зернистый – 100 г;
- сметана или кефир – 100 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- сыр мааздам – 150-200 г;
- мука – 1,5 ст. л.;
- разрыхлитель – 2/3 ч. л.
Способ приготовления
- Яйца, сметану, кефир взбить вилкой, добавить муку и разрыхлитель, тщательно перемешать. В яичную смесь добавить творог и перемешать.
- Выложить смесь в форму, смазав ее сливочным маслом.
- Выпекать при 180 градусах 20 минут.
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Сырное суфле с сулугуни
Ингредиенты
- сулугуни – 350 г;
- яйцо – 4 шт.;
- кефир 1% – 200 мл;
- творог 9% – 200 г;
- рисовая мука – 60 г;
- разрыхлитель – 10 г;
- соль – щепотка.
Способ приготовления
- Яйцо, творог, кефир, соль взбить венчиком.
- Добавить рисовую муку, разрыхлитель, хорошо перемешать.
- Натереть сыр, добавить в тесто и перемешать.
- Готовую массу выложить в форму для запекания, предварительно смазав маслом.
- Выпекать 40-50 минут при 180 градусах.
Сырное суфле в духовке
Ингредиенты
- 50 г тертого сыра мааздам;
- 50 г сливочного масла;
- 20 г муки;
- 2 яйца;
- 150 мл цельного молока или сливок;
- 1 щепотка мускатного ореха;
- соль, перец.
Для формочек
- 10 г сливочного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 4 щепотки тертого сыра.
Способ приготовления
- Формочки для суфле щедро смазать сливочным маслом, затем присыпать мукой и поставить в холодильник.
- Разогреть духовку до 200 градусов.
- Приготовить соус бешамель: на медленном огне, растопить сливочное масло в кастрюле, добавить муку и энергично перемешать до посветления.
- Влить холодное молоко, быстро перемешать смесь, чтобы избежать образования комков. Продолжать мешать до загустения массы.
- Как только смесь загустеет, добавить по очереди два желтка и перемешать до однородной массы, затем добавить сыр, мускатный орех, соль и перец. Переложить смесь в миску и отставить.
- Взбить яичные белки до жестких пиков с щепоткой соли. Добавитьдве-три столовые ложки в еще теплую сырную массу, перемешать, затем аккуратно вмешать остальную часть взбитых белков.
- Равномерно распределить смесь по формочкам. Посыпать сверху каждый порционный горшочек щепоткой тертого сыра.
- Выпекать на средней полке в духовке около 15 минут, при температуре 200 градусов.
- Подавать сырное суфле сразу после приготовления.
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