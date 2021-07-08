Сирний сніданок – три суфле з сулугуні та мааздамом

Що може бути краще до сніданку за ніжне ситне суфле із сиру? До сиру ставляться з великою повагою в усіх країнах світу, у багатьох з них його вважають за краще саме вранці. Якщо ви не любите марнувати час на кухні, то сирне суфле – це зручно. Воно може чекати вас і до вечері, просто поставте його в холодильник. Як провести це літо незабутньо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків літа.
Суфле з сиром
Інгредієнти
- сир зернистий – 100 г;
- сметана або кефір – 100 мл;
- яйце – 2 шт.;
- сир мааздам – 150-200 г;
- борошно – 1,5 ст. л.;
- розпушувач – 2/3 ч. л.
Спосіб приготування
- Яйця, сметану, кефір збити виделкою, додати борошно і розпушувач, ретельно перемішати. У яєчну суміш додати сир і перемішати.
- Викласти суміш у форму, змастивши її вершковим маслом.
- Випікати за 180 градусів 20 хвилин.
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Сирне суфле з сулугуні
Інгредієнти
- сулугуні – 350 г;
- яйце – 4 шт.;
- кефір 1% – 200 мл;
- сир 9% – 200 г;
- рисове борошно – 60 г;
- розпушувач – 10 г;
- сіль – щіпка.
Спосіб приготування
- Яйце, сир, кефір, сіль збити вінчиком.
- Додати рисове борошно, розпушувач, добре перемішати.
- Натерти сир, додати в тісто і перемішати.
- Готову масу викласти у форму для запікання, попередньо змастивши маслом.
- Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.
Сирне суфле в духовці
Інгредієнти
- 50 г тертого сиру мааздам;
- 50 г вершкового масла;
- 20 г борошна;
- 2 яйця;
- 150 мл цільного молока або вершків;
- 1 щіпка мускатного горіха;
- сіль, перець.
Для формочок
- 10 г вершкового масла;
- 1 ст. л. борошна;
- 4 щіпки тертого сиру.
Спосіб приготування
- Форми для суфле щедро змастити вершковим маслом, потім присипати борошном і поставити в холодильник.
- Розігріти духовку до 200 градусів.
- Приготувати соус бешамель: на повільному вогні розтопити вершкове масло в каструлі, додати борошно і енергійно перемішати до посвітління.
- Влити холодне молоко, швидко перемішати суміш, щоб уникнути утворення грудок. Продовжувати мішати до загустіння маси.
- Щойно суміш загусне, додати два жовтки по одному і перемішати до однорідної маси, потім додати сир, мускатний горіх, сіль і перець. Перекласти суміш у миску і відставити.
- Збити яєчні білки до жорстких піків із дрібкою солі. Додати дві-три столові ложки в ще теплу сирну масу, перемішати, потім акуратно вмішати решту збитих білків.
- Рівномірно розподілити суміш у форми. Посипати зверху кожен порційний горщик дрібкою тертого сиру.
- Випікати на середній полиці в духовці близько 15 хвилин, за температури 200 градусів.
- Подавати сирне суфле одразу після приготування.
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