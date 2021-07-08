Сирний сніданок – три суфле з сулугуні та мааздамом

Такий сніданок ситний і готується не більше 30 хвилин. Усе, що вам потрібно – сир, трохи борошна і кілька яєць. Сир добре піддається високим температурам, перетворюючись на ніжне суфле. Воно прекрасно збережеться і до вечері

Сирне суфле / Фото: Depositphotos

Що може бути краще до сніданку за ніжне ситне суфле із сиру? До сиру ставляться з великою повагою в усіх країнах світу, у багатьох з них його вважають за краще саме вранці. Якщо ви не любите марнувати час на кухні, то сирне суфле – це зручно. Воно може чекати вас і до вечері, просто поставте його в холодильник. Як провести це літо незабутньо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків літа.

Суфле з сиром

Суфле з сиром / Фото: instagram.com/von.daria/

Інгредієнти

сир зернистий – 100 г;

сметана або кефір – 100 мл;

яйце – 2 шт.;

сир мааздам – 150-200 г;

борошно – 1,5 ст. л.;

розпушувач – 2/3 ч. л.

Спосіб приготування

Яйця, сметану, кефір збити виделкою, додати борошно і розпушувач, ретельно перемішати. У яєчну суміш додати сир і перемішати. Викласти суміш у форму, змастивши її вершковим маслом. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.

Сирне суфле з сулугуні

Суфле з сулугуні / Фото: instagram.com/my_recipe64/

Інгредієнти

сулугуні – 350 г;

яйце – 4 шт.;

кефір 1% – 200 мл;

сир 9% – 200 г;

рисове борошно – 60 г;

розпушувач – 10 г;

сіль – щіпка.

Спосіб приготування

Яйце, сир, кефір, сіль збити вінчиком. Додати рисове борошно, розпушувач, добре перемішати. Натерти сир, додати в тісто і перемішати. Готову масу викласти у форму для запікання, попередньо змастивши маслом. Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.

Сирне суфле в духовці

Сирне суфле / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

50 г тертого сиру мааздам;

50 г вершкового масла;

20 г борошна;

2 яйця;

150 мл цільного молока або вершків;

1 щіпка мускатного горіха;

сіль, перець.

Для формочок

10 г вершкового масла;

1 ст. л. борошна;

4 щіпки тертого сиру.

Спосіб приготування

Форми для суфле щедро змастити вершковим маслом, потім присипати борошном і поставити в холодильник. Розігріти духовку до 200 градусів. Приготувати соус бешамель: на повільному вогні розтопити вершкове масло в каструлі, додати борошно і енергійно перемішати до посвітління. Влити холодне молоко, швидко перемішати суміш, щоб уникнути утворення грудок. Продовжувати мішати до загустіння маси. Щойно суміш загусне, додати два жовтки по одному і перемішати до однорідної маси, потім додати сир, мускатний горіх, сіль і перець. Перекласти суміш у миску і відставити. Збити яєчні білки до жорстких піків із дрібкою солі. Додати дві-три столові ложки в ще теплу сирну масу, перемішати, потім акуратно вмішати решту збитих білків. Рівномірно розподілити суміш у форми. Посипати зверху кожен порційний горщик дрібкою тертого сиру. Випікати на середній полиці в духовці близько 15 хвилин, за температури 200 градусів. Подавати сирне суфле одразу після приготування.

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