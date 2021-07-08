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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Сирний сніданок – три суфле з сулугуні та мааздамом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
8 липня, 07:01
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Такий сніданок ситний і готується не більше 30 хвилин. Усе, що вам потрібно – сир, трохи борошна і кілька яєць. Сир добре піддається високим температурам, перетворюючись на ніжне суфле. Воно прекрасно збережеться і до вечері
Сирне суфле
Сирне суфле / Фото: Depositphotos

Що може бути краще до сніданку за ніжне ситне суфле із сиру? До сиру ставляться з великою повагою в усіх країнах світу, у багатьох з них його вважають за краще саме вранці. Якщо ви не любите марнувати час на кухні, то сирне суфле – це зручно. Воно може чекати вас і до вечері, просто поставте його в холодильник. Як провести це літо незабутньо – дізнаєтеся з нашого календаря лайфхаків літа.

Суфле з сиром

Суфле з сиром
Суфле з сиром / Фото: instagram.com/von.daria/

Інгредієнти

  • сир зернистий – 100 г;
  • сметана або кефір – 100 мл;
  • яйце – 2 шт.;
  • сир мааздам – 150-200 г;
  • борошно – 1,5 ст. л.;
  • розпушувач – 2/3 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Яйця, сметану, кефір збити виделкою, додати борошно і розпушувач, ретельно перемішати. У яєчну суміш додати сир і перемішати.
  2. Викласти суміш у форму, змастивши її вершковим маслом.
  3. Випікати за 180 градусів 20 хвилин.

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Сирне суфле з сулугуні

Суфле з сулугуні
Суфле з сулугуні / Фото: instagram.com/my_recipe64/

Інгредієнти

  • сулугуні – 350 г;
  • яйце – 4 шт.;
  • кефір 1% – 200 мл;
  • сир 9% – 200 г;
  • рисове борошно – 60 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • сіль – щіпка.

Спосіб приготування

  1. Яйце, сир, кефір, сіль збити вінчиком.
  2. Додати рисове борошно, розпушувач, добре перемішати.
  3. Натерти сир, додати в тісто і перемішати.
  4. Готову масу викласти у форму для запікання, попередньо змастивши маслом.
  5. Випікати 40-50 хвилин за 180 градусів.

Сирне суфле в духовці

Сирне суфле
Сирне суфле / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 50 г тертого сиру мааздам;
  • 50 г вершкового масла;
  • 20 г борошна;
  • 2 яйця;
  • 150 мл цільного молока або вершків;
  • 1 щіпка мускатного горіха;
  • сіль, перець.

Для формочок

  • 10 г вершкового масла;
  • 1 ст. л. борошна;
  • 4 щіпки тертого сиру.

Спосіб приготування

  1. Форми для суфле щедро змастити вершковим маслом, потім присипати борошном і поставити в холодильник.
  2. Розігріти духовку до 200 градусів.
  3. Приготувати соус бешамель: на повільному вогні розтопити вершкове масло в каструлі, додати борошно і енергійно перемішати до посвітління.
  4. Влити холодне молоко, швидко перемішати суміш, щоб уникнути утворення грудок. Продовжувати мішати до загустіння маси.
  5. Щойно суміш загусне, додати два жовтки по одному і перемішати до однорідної маси, потім додати сир, мускатний горіх, сіль і перець. Перекласти суміш у миску і відставити.
  6. Збити яєчні білки до жорстких піків із дрібкою солі. Додати дві-три столові ложки в ще теплу сирну масу, перемішати, потім акуратно вмішати решту збитих білків.
  7. Рівномірно розподілити суміш у форми. Посипати зверху кожен порційний горщик дрібкою тертого сиру.
  8. Випікати на середній полиці в духовці близько 15 хвилин, за температури 200 градусів.
  9. Подавати сирне суфле одразу після приготування.

А на пікніку можна приготувати грецький сир халумі на мангалі. Подробиці рецепта – у відео.

Ніжний халумі можна приготувати і на плиті – про це читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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