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Гид по халуми – 4 совета по приготовлению самого жаростойкого сыра и рецепт

Сегодня, 12:52

Обжаривать его нужно на очень высокой температуре, а подавать с овощами, мясом или медом с орехами

Фото: сыр халуми, instagram.com/elenaalexanderchef/
Фото: сыр халуми, instagram.com/elenaalexanderchef/

Халуми – самый киприотский сыр. Оригинальный продукт может производиться только на этом острове, отчего местные жители очень горды. Понятно, что там едят его часто, но интересен другой факт – любовь к халуми вылилась в искусстве. Существуют песни и стихи, посвященные этому сыру. Итак, если возникло желание его приготовить, то есть пожарить, будьте уверенны – это не сложно и очень вкусно. Представьте: плотная хрустящая корочка, а под ней невероятно вкусный и нежный сыр, который по консистенции похож на мягкую ириску. Халуми безусловно займет заслуженное место в списке ваших любимых блюд с сыром.

В чем особенность сыра халуми

  • Его готовят из творога, затем очень медленно проваривают в сыворотке, отчего и получается плотная защитная пленка. Она и обеспечивает сыру жаростойкость
  • На Кипре и в Греции его продают в упаковке с рассолом и листьями мяты. Мята позволяет сохранять свежесть и аромат халуми

С чем едят халуми на Кипре

Жареный сыр добавляют в салаты, подают к жареным, тушеным или свежим овощам, с жареными колбасками из свинины или баранины. Можно есть халуми и как самостоятельное блюдо. Он отлично сочетается с арбузом, дыней, грушей, а также с медом и кунжутом.

4 совета по приготовлению халуми

  1. Для того, чтобы пожарить халуми нужна сковорода с антипригарным покрытием, перед обжариванием на сковороду обязательно нужно капнуть оливковое масло.
  2. Толщина ломтиков должна быть не более полутора сантиметров.
  3. Жарить халуми нужно на очень горячей сковороде по 40 секунд с каждой стороны.
  4. Солить, перчить и добавлять специи – в конце приготовления.

Жареный халуми с помидорами

Фото: instagram.com/tukalinochka_secrets/

Ингредиенты

  • 300 г – сыра халуми
  • 200 г – томатов черри
  • 3 ст. л. – оливкового масла
  • петрушка, укроп, зеленый лук, соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Помидоры нарезать небольшими кусочками, зелень и лук мелко порубить по вкусу, халуми нарезать кусками толщиной 1-1,5 см.
  2. Смешать помидоры с зеленью и луком, посолить и поперчить по вкусу, добавить ложку оливкового масла и перемешать.
  3. Сыр жарить непосредственно перед подачей. Прогреть сковороду с оливковым маслом, быстро выложить ломтики сыра в один слой (можно жарить в несколько заходов).
  4. Обжарить сыр на сильном огне 35-45 секунд, затем перевернуть кусочки сыра и жарить еще 35-45 секунд. Главное не передержать сыр на сковороде, иначе он станет резиновым, нужна только корочка.
  5. Готовый сыр сразу снимать со сковороды и подавать с помидорами.

По материалам: Мasterclass.com.

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