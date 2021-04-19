Рецепт пасхального кулича, который передается поколениями в семье телеведущей Ольги Грицык

Ведущая рассказала, что больше всего любит пасхальный кулич с маслом и горячим кофе

Главным атрибутом праздничного пасхального стола, за которым совсем скоро соберутся украинские семьи, чтобы отпраздновать светлое Христово Воскресение, является пасхальный кулич. Это вкусная, ароматная и душистая пасхальная выпечка, которую старательные хозяйки стараются приготовить самостоятельно по проверенным рецептам. Так, известная телеведущая канала "Украина" новостей "Сегодня" Ольга Грицык поделилась рецептом очень вкусного пасхального кулича, который традиционно пекут в ее семье, и который напоминает вкус детства.

Рецепт пасхального кулича от телеведущей Ольги Грицык Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ингредиенты:

14 стаканов муки

250 г масла

4 стакана молока

2 стакана сахара

14 желтков + 1 целое яйцо

100 г дрожжей (живых)

1 ч. ложка соли

2 ложки сметаны

цедра одного лимона

цукаты или изюм (кто что любит)

Способ приготовления:

Сначала делаем опару: теплое (не горячее) молоко смешиваем с дрожжами и половиной муки, оставляем примерно на час. Взбиваем желтки с сахаром, добавляем остальные ингредиенты, смешиваем с опарой, месить надо долго и тщательно, пока тесто не начнет отставать от руки. После снова оставляем его подходить. Заполняем формы на одну треть и ждем, когда тесто увеличится вдвое. Ставим в духовку примерно на 45 мин, зависит от размера куличей.

"Это рецепт бабушки – и для меня это самая вкусная паска в мире. Подозреваю, что она переняла рецепт, или как у нас говорят – перепись, от своей мамы-бабушки, а те соответственно из предыдущих поколений. Больше всего люблю пасхальный кулич с маслом и горячим кофе. В детстве, у меня был приоритет – малая, как и все взрослые, ждала до Пасхи, поэтому мне позволяли снять пробу. А я была рада и пробовала так, что половины из пробного кулича сразу не было. Но свой маленький кулич, который пекли мне для освящения, не трогала. И еще очень любила, когда куличи посыпали окрашенными зерном – в моем детстве это была единственное доступное украшение", – рассказала телеведущая Ольга Грицык.

Ранее мы уже сообщали о вкусном и пышном куличе на Пасху: рецепт на литр молока.

Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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