Секрет синнабонов – как приготовить настоящие булочки с корицей
Важно придерживаться особенностей рецептуры, иначе есть риск получить обычные плюшки
Ролл из вкуснейшего теста с корицей внутри, украшенный легким нежным кремом. Это все синнабоны, самые узнаваемые булочки во многих странах. И возможно, совсем скоро они войдут в список классической мировой выпечки. Попробуйте испечь синнабоны дома, у вас обязательно получится. Если у вас есть желание поделиться своими личными рецептами со всей страной, принимайте участие в нашем конкурсе.
Кто и где впервые приготовил синнабоны
Придумали их почти сорок лет тому назад американские отец и сын Рич и Грег Комен из Сиэтла. Путем долгих экспериментов родилась идеальная формула с тремя важными элементами:
- тесто из пшеницы с высоким содержанием клейковины
- булочка должна быть из пяти завитков
- индонезийская корица высшего качества
Рецепт классического синнабона со сливочным сыром и корицей
Ингредиенты для теста
- Мука – 600-700 г
- Молоко – 200 мл
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 100 г
- Масло сливочное – 70-80 г
- Дрожжи – 50 г свежих (или 11 г сухих)
- Соль – 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки
- Масло сливочное – 50 г
- Сахар коричневый – 200 г
- Корица – 20 г
Ингредиенты для крема
- Сыр сливочный – 50-60 г
- Сахарная пудра – 100 г
- Масло сливочное мягкое – 40 г
- Ванилин – по вкусу
Готовим тесто
- Перед этим нужно приготовить клейковину: одну столовую ложку муки (с большой горкой) смешать с двумя столовыми ложками воды. Замесить крутой комочек теста. Промыть это тесто под струей холодной воды. Должна получиться неоднородная субстанция – это и есть клейковина. Добавить ее в тесто перед мукой.
- В чашке смешать теплое молоко с ложечкой сахара и добавить дрожжи. Получается опара. Ждать 10-15 минут, пока она не поднимется.
- В большой миске взбить яйца комнатной температуры с оставшимся сахаром, затем добавить мягкое масло и соль, перемешать.
- Когда опара подойдет (увеличится) вылить ее в яично-масляную смесь, добавить клейковину, перемешать и добавить просеянную муку. Муки может уйти меньше или больше, поэтому ее стоит насыпать постепенно, чтобы тесто не получилось сильно крутым.
- Тщательно вымесить тесто, оно не должно прилипать к рукам.
- Свернуть тесто и накрыть пищевой пленкой или полотенцем. Оставить в теплом месте на один час.
- Тесто должно увеличиться примерно в два раза.
Готовим начинку
- Растопить масло на плите. Коричневый сахар и корицу соединить и перемешать с маслом.
Готовим крем
- Смешать сливочный сыр с мягким маслом до однородной консистенции. Добавить сахарную пудру и ванилин. Поставить в теплое место.
Формируем булочки
- Стол немного посыпать мукой и вымесить тесто на столе. Если оно сильно липнет к рукам, добавить еще небольшое количество муки. Замешивать тесто несколько минут.
- Как только оно перестанет прилипать, свернуть в шар, накрыть полотенцем и дать отдохнуть еще 5 минут.
- Раскатать скалкой тонкий пласт толщиной около 5 миллиметров и размером 30 на 40 сантиметров.
- Равномерно распределить начинку из масла, сахара и корицы. Оставить пустым три сантиметра от края, чтобы свернутый рулет хорошо склеился в замок.
- Плотно свернуть тесто в рулет, чтобы он не развалился. Для правильных синнабонов должно получиться не более пяти витков.
- Разрезать рулет на части толщиной в 3 см. Нож должен быть острый, чтобы не деформировать булочки.
- Смазать форму для запекания маслом, выложить булочки на расстоянии 4 сантиметров друг от друга.
- Накрыть пищевой пленкой на 30 минут.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать от 18 до 25 минут, с учетом особенностей вашей духовки. Готовность выпечки можно проверить с помощью деревянной шпажки.
- Дать булочкам немного остыть и украсить кремом.
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