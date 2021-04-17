7 вкусных коктейлей с Аперолем, которые легко можно приготовить дома

Таких интерпретаций вы еще не пробовали: королевская, английская, грейпфрутовая. А еще есть рецепт со вкусом одного фильма, где снимался Леонардо ди Каприо

Любите классический Aperol Spritz, но за последние карантинные уикенды он вам надоел? Понимаем, поэтому мы нашли 7 вкусных и легких рецептов с аперитивом "Апероль", которые можно приготовить дома. Подборка будет полезной не только в выходные, но и в любой другой день, если захотите завершить его на вкусной ноте с настроениями Италии.

Этот коктейль для ценителей особенного, или для тех, кому надоела классика. А еще для любителей джина, потому что его вкус здесь ощутим. Из-за данного ингредиента коктейль и назвали "Английский Апероль", вспомните только любовь королевы Елизаветы к джину!

Ингредиенты:

30 мл аперитива "Апероль"; 20 мл джина; 40 мл игристого вина; 20 мл минеральной воды; лед; Цедра 1 апельсина.

Способ приготовления:

В охлажденный бокал добавьте кубики льда; Налейте "Апероль", джин и размешайте; Добавьте вино, содовую и размешайте; Добавьте цедру апельсина для дизайна.

Рекомендации: экспериментируйте с выбором джина для коктейлей, необязательно использовать только классический вкус.

Хотите почувствовать райское наслаждение на вкус? Приготовьте коктейль "Залив Майя", который назвали в честь популярной бухты в Таиланде. На локации снимали кадры из фильма "Пляж", где в главной роли —Леонардо Ди Каприо. Вы можете почувствовать, какой на вкус остров по легкому рецепту!

Ингредиенты:

40 мл текилы; 15 мл сиропа (можно добавить сироп агавы или другой) 20 мл свежевыжатого сока лайма; 15 мл "Апероля".

Способ приготовления:

Соедините все ингредиенты в шейкер и встряхните; Вылейте в стакан с большой глыбой льда.

Рекомендации: пейте из стакана "олд фешен" и выберите лед в форме глыбы (он будет держать температуру с минимальным добавлением воды).

"Летний Негрони" (с вермутом и ягодами)

Идеальный вариант для тех, кто и "Негрони" любит, и от "Апероля" отказываться не хочет. И, конечно, скучает по летним вечерам в баре. В рецептуре есть ягоды, их вкус вернет вас мыслями в один из дней теплого сезона, который вы запомнили больше всего.

"Апероль" Фото: Pexels

Ингредиенты

60 мл джина; 30 мл вермута; 30 мл "Апероля"; Цедра одного апельсина или лимона для дизайна; Лед; 4 ягоды малины (можно заменить на другие ягоды).

Способ приготовления

В шейкер добавьте ягоды, лед и другие ингредиенты; Взбалтывайте до охлаждения; Выливайте в стакан; Добавьте слайс фрукта для дизайна.

Рекомендации: пейте из стакана "олд фешен" и планируйте летний отдых.

Любители бурбона, вы здесь? Крепкий коктейль также вошел в подборку, который можно приготовить с "Аперолем". В случае, если классический рецепт был для вас легковат по градусу.

Ингредиенты:

70 мл бурбона; 20 мл "Апероля"; 1 чайная ложка сиропа; Цедра 1 грейпфрута.

Способ приготовления:

Соедините "Апероль" и сироп в стакане со льдом и смешивайте в течение 10-15 секунд; Процедите в охлажденный стакан с виски полученную смесь; Не забудьте украсить цедрой грейпфрута.

Рекомендации: коктейль подавайте охлажденным. Предлагаем в последнем шаге приготовления не добавлять лед (чтобы обойти лишнюю воду). Воспользуйтесь лайфхаком с замораживанием стакана в морозилке – о нем узнайте из предыдущей статьи.

Простой рецепт с минимум алкоголя в приготовлении, если вспомнить о предыдущих вариантах! С ним вам не нужно заморачиваться, приобретите только апельсины и аперитив.

Ингредиенты

25 мл "Апероля"; 50 мл апельсинового фреша; 5 кубиков льда; 1 слайс апельсина для дизайна.

Способ приготовления

Добавьте в шейкер "Апероль", фреш и перемешайте; Наполните стакан льдом и вылейте полученную смесь; Добавьте слайс апельсина для дизайна.

Рекомендации: апельсины должны быть вкусные и сочные, если хотите, чтобы коктейль действительно понравился.

"Королевский Апероль" ( с игристым)

Еще один легкий рецепт, который подойдет для вечера не только в выходные, но и в будни. Почему нет? Главное в меру! Вангуем, что королева Елизавета II его также оценила бы, а не только с джином.

Ингредиенты:

75 мл сухого игристого вина; 25 мл "Апероля"; 1 слайс апельсина для дизайна.

Способ приготовления:

В охлажденный стакан налейте вино и аперитив; Смесь размешайте; Добавьте слайс апельсина для дизайна.

Рекомендации: в рецепт обычно добавляют белое игристое, но можете попробовать и другое, например розе. К слову, как правильно выбирать игристое — мы рассказали в предыдущей статье.

Добавим напоследок кислинки в нашу подборку вкусных рецептов с популярным аперитивом! В этом коктейле фреш грейпфрута в тандеме с "Аперолем" удивят сочетанием. Если всю жизнь вы пили классику, то новая история рецептуры вас поразит.

"Апероль" Фото: Pexels

Ингредиенты

50 мл "Апероля"; 60 мл грейпфрутового фреша; 5 кубиков льда; 1 лист мяты или слайс апельсина для дизайна.

Способ приготовления

В шейкере смешайте фреш и аперитив; В стакан добавьте лед и залейте полученную смесь; Украсьте мятой или слайсом апельсина для дизайна.

Рекомендации: грейпфрут в коктейли ощутимый, если вы не любите выраженную кислинку, которая является изюминкой рецептуры – выберите лучше "Апельсиновый Апероль".

Недавно мы писали, можно ли смешивать алкоголь во время вечеринки и кто из звезд имеет собственный бренд текилы.

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