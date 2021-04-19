Рецепт паски, який передається поколіннями в родині телеведучої Ольги Грицик

Ведуча розповіла, що найбільше любить паску з маслом і гарячою кавою

Головним атрибутом святкового великоднього столу, за яким зовсім скоро зберуться українські сім'ї, щоб відсвяткувати світле Христове Воскресіння, є паску. Це смачна, ароматна і запашна великодня випічка, яку старанні господині намагаються приготувати самостійно за перевіреними рецептами. Так, відома телеведуча каналу "Україна" новин "Сьогодні" Ольга Грицик поділилася рецептом дуже смачного паски, яку традиційно печуть в її родині, і який нагадує смак дитинства.

Рецепт паски від телеведучої Ольги Грицик Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Інгредієнти:

14 склянок борошна

250 г масла

4 склянки молока

2 склянки цукру

14 жовтків + 1 ціле яйце

100 г дріжджів (живих)

1 ч. ложка солі

2 ложки сметани

цедра одного лимона

цукати або родзинки (хто що любить)

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару: тепле (не гаряче) молоко змішуємо з дріжджами і половиною борошна, залишаємо приблизно на годину. Збиваємо жовтки з цукром, додаємо інші інгредієнти, змішуємо з опарою, місити треба довго і ретельно, поки тісто не почне відставати від рук. Після знову залишаємо його підходити. Заповнюємо форми на одну третину і чекаємо, коли тісто збільшиться вдвічі. Ставимо в духовку приблизно на 45 хв, залежить від розміру пасок.

"Це рецепт бабусі – і для мене це найсмачніша паска в світі. Підозрюю, що вона перейняла рецепт, або як у нас кажуть – перепис, від своєї мами-бабусі, а ті відповідно з попередніх поколінь. Найбільше люблю паску з маслом і гарячою кавою. У дитинстві, у мене був пріоритет – мала, як і всі дорослі, чекала до Великодня, тому мені дозволяли зняти пробу. А я була рада і пробувала так, що половина з пробної паски відразу не було. Але свою маленьку паску, яку пекли мені для освячення, не чіпала. І ще дуже любила, коли паски посипали пофарбованими зерном – в моєму дитинстві це була єдина доступна прикраса", – розповіла телеведуча Ольга Грицик.

Раніше ми вже повідомляли про смачну і пишну паску на Великдень: рецепт на літр молока.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи

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