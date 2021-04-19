Рецепт паски, який передається поколіннями в родині телеведучої Ольги Грицик
Ведуча розповіла, що найбільше любить паску з маслом і гарячою кавою
Головним атрибутом святкового великоднього столу, за яким зовсім скоро зберуться українські сім'ї, щоб відсвяткувати світле Христове Воскресіння, є паску. Це смачна, ароматна і запашна великодня випічка, яку старанні господині намагаються приготувати самостійно за перевіреними рецептами. Так, відома телеведуча каналу "Україна" новин "Сьогодні" Ольга Грицик поділилася рецептом дуже смачного паски, яку традиційно печуть в її родині, і який нагадує смак дитинства.
Інгредієнти:
- 14 склянок борошна
- 250 г масла
- 4 склянки молока
- 2 склянки цукру
- 14 жовтків + 1 ціле яйце
- 100 г дріжджів (живих)
- 1 ч. ложка солі
- 2 ложки сметани
- цедра одного лимона
- цукати або родзинки (хто що любить)
Спосіб приготування:
- Спочатку робимо опару: тепле (не гаряче) молоко змішуємо з дріжджами і половиною борошна, залишаємо приблизно на годину.
- Збиваємо жовтки з цукром, додаємо інші інгредієнти, змішуємо з опарою, місити треба довго і ретельно, поки тісто не почне відставати від рук.
- Після знову залишаємо його підходити.
- Заповнюємо форми на одну третину і чекаємо, коли тісто збільшиться вдвічі.
- Ставимо в духовку приблизно на 45 хв, залежить від розміру пасок.
"Це рецепт бабусі – і для мене це найсмачніша паска в світі. Підозрюю, що вона перейняла рецепт, або як у нас кажуть – перепис, від своєї мами-бабусі, а ті відповідно з попередніх поколінь. Найбільше люблю паску з маслом і гарячою кавою. У дитинстві, у мене був пріоритет – мала, як і всі дорослі, чекала до Великодня, тому мені дозволяли зняти пробу. А я була рада і пробувала так, що половина з пробної паски відразу не було. Але свою маленьку паску, яку пекли мені для освячення, не чіпала. І ще дуже любила, коли паски посипали пофарбованими зерном – в моєму дитинстві це була єдина доступна прикраса", – розповіла телеведуча Ольга Грицик.
Раніше ми вже повідомляли про смачну і пишну паску на Великдень: рецепт на літр молока.
Всі подробиці в спецтемі Готуємося до Пасхи
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