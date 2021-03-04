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Чечевица: какая идеальна для гарниров, а какая для супов

Сегодня, 14:45

Еще этот мощный источник растительного белка помогает при похудении

Чечевица – достаточно популярный сегодня продукт. Из нее варят суп, готовят гарниры. Еще чечевица – это мощный источник растительного белка. Он важен в процессе похудения. И если вы основательно готовитесь к 8 Марта и думаете не только об интересных подарках женщинами, они собраны в нашем календаре праздников, а и о вкусном и полезном меню, поставьте на стол гарнир из чечевицы. Нутрициолог Лора Филиппова рассказала, какую именно чечевицу (какого цвета) нужно брать для супов, гарниров и с чем ее лучше сочетать.

Фото: Лора Филиппова, нутрициолог

Чечевица действительно настолько полезна?

"Однозначно – это очень полезный продукт и для организма в общем и для процесса похудения. Отличный источник растительного белка и клетчатки, сытно и вкусно. Вечером – можно!", – говорит Лора Филиппова.

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Еще о пользе чечевицы

Чечевица легко усваивается практически у всех! Ею можно ужинать. Но главное – не переедать. Метеоризм чечевица вызывает крайне редко (в отличие от фасоли и сухого гороха).

Оранжевая чечевица

Эта чечевица хорошо разваривается. Ее можно не замачивать, она идеальна для супов-пюре и просто для овощных пюре.

Как правильно готовить оранжевую чечевицу?

Фото: instagram.com/naturopat_italia/

В бульон (овощной или из нежирной птицы) добавляем промытую чечевицу и овощи (каких овощей больше, такой и суп). Отлично из цветной капусты и брокколи. Варите до готовности. Даете остыть. Суп настоится и можно пюрировать. Используйте все натуральные специи, чеснок, имбирь. Суп должен получиться густым.

По аналогии можно делать и пюре – просто всего больше, воды меньше. И добавить в порцию масло.

Зеленая и коричневая чечевица

Эта чечевица подходит для гарниров. Замачивать нужно, потом чечевицу нужно промывать.

Как правильно готовить зеленую и коричневую чечевицу?

Замочить, промыть, отварить и дальше можно протушить с луком и морковью, добавить в салаты, перемять вилкой (или целиком), добавить специй, зелени, масла и есть как кашу.

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