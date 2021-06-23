Творожные маффины – ароматный вариант для завтрака за 30 минут

Получаются они немного нежнее запеканки за счет присутствия в рецептуре сметаны. По желанию в маффины можно добавить изюм или любимые сезонные ягоды. На их приготовление вам понадобится чуть больше получаса

Творожные маффины Фото: instagram.com/by_minasha/

Сложно спорить с тем, что большинство из нас к завтраку предпочитают что-то творожное. Это могут быть запеканки, ленивые вареники и нежное творожное суфле. Но вот маффины все же наряднее и не менее универсальные. К ним можно добавить сухофрукты, орехи или свежие ягоды. Рецепт творожных маффинов найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков лета обязательно найдете самые интересные идеи для полезного отдыха.

Как приготовить творожные маффины

Ингредиенты

творог – 300 г;

сметана – 180 г;

яйца – 3 шт.;

сахар – 70 г;

манная крупа – 80 г;

изюм – 50 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

ваниль – по вкусу.

Способ приготовления

Пробить творог со сметаной блендером, добавить яйца, сахар, манку, ванилин с разрыхлителем, изюм. Все перемешать. Разложить по формочкам и выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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