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Творожные маффины – ароматный вариант для завтрака за 30 минут

Сегодня, 07:20

Получаются они немного нежнее запеканки за счет присутствия в рецептуре сметаны. По желанию в маффины можно добавить изюм или любимые сезонные ягоды. На их приготовление вам понадобится чуть больше получаса

Творожные маффины
Творожные маффины
Фото: instagram.com/by_minasha/

Сложно спорить с тем, что большинство из нас к завтраку предпочитают что-то творожное. Это могут быть запеканки, ленивые вареники и нежное творожное суфле. Но вот маффины все же наряднее и не менее универсальные. К ним можно добавить сухофрукты, орехи или свежие ягоды. Рецепт творожных маффинов найдете ниже. А в нашем календаре лайфхаков лета обязательно найдете самые интересные идеи для полезного отдыха.

Как приготовить творожные маффины

Ингредиенты

  • творог – 300 г;
  • сметана – 180 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • сахар – 70 г;
  • манная крупа – 80 г;
  • изюм – 50 г;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • ваниль – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Пробить творог со сметаной блендером, добавить яйца, сахар, манку, ванилин с разрыхлителем, изюм.
  2. Все перемешать.
  3. Разложить по формочкам и выпекать 30 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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Источник: instagram.com/by_minasha/
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