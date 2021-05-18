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Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц

Сегодня, 07:30

Это отличный и сытный вариант для завтрака

Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/
Фото: instagram.com/elenazahar4enko/, instagram.com/the_vitamin_inside/

Нам всем хорошо известно, что полезный завтрак у каждого из нас должен быть. От него зависит продуктивность нового дня. Если вы любите яичницу или омлет, то пора с этим прекращать. То есть попробовать приготовить яичную запеканку. Дополнительные ингредиенты, кроме яиц, выбирайте на свой вкус – от мяса до овощей. Ниже найдете 5 интересных рецептов.

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Яичная запеканка с овощами

Фото: instagram.com/the_vitamin_inside/

Ингредиенты

  • Картофель – 1 шт.
  • Помидор – 2 шт.
  • Половина луковицы
  • Помидор черри – 5 шт.
  • Брокколи – 9 соцветий
  • Половина болгарского перца
  • Яйца – 5 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Картофель отварить до готовности. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минут и сразу вытянуть.
  2. В сковороду налить масло, туда нарезать кубиками помидоры и перец соломкой, лук полукольцами и тушить на медленном огне, немного подсолив.
  3. В керамическую форму выложить тушеные помидоры с перцем, сверху вареный картофель, затем брокколи.
  4. Яйца посолить, поперчить, перемешать и вылить на овощи в керамическую форму.
  5. Украсить дольками помидоров черри и выпекать до готовности в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.

Яичная запеканка с фаршем

Фото: instagram.com/lyubov___pp/

Ингредиенты

  • Куриный фарш – 250 г
  • Яйцо – 5 шт.
  • Молоко 1% – 25 мл
  • Твердый сыр – 50 г
  • Лук – 1/2 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

  1. Взбить яйца в миске. Добавить молоко, половину сыра, и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо все перемешать.
  2. В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить.
  3. Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью.
  4. Посыпать тертым на крупной терке сыром.
  5. Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.

Яичная запеканка с беконом

Фото: instagram.com/travart2015/

Ингредиенты

  • Бекон – 450 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Яйца крупные – 12 шт.
  • Молоко – 1 стакан
  • Картофель – 4 шт.
  • Твердый сыр – 2 стакана
  • Соль – 1,5 ч. л.
  • Черный перец – 1/2 ч. л.
  • Зеленый лук – 1 пучок

Способ приготовления

  1. Отварить картофель. В сковороде обжарить нарезанный на кубики бекон на среднем огне, периодически помешивая. Жарить до хрустящей корочки.
  2. Переложить бекон на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
  3. Обжарить лук до готовности. Добавить чеснок и готовить еще 2 минуты. Отложить в сторону.
  4. Взбить яйца и добавить молоко.
  5. В яичную смесь добавить картофель, некрупно нарезанный.
  6. Добавить 1 стакан сыра, ¾ бекона, соль и перец.
  7. Вылить смесь в подготовленную форму для выпечки и сверху посыпать оставшимся сыром и нарезанным зеленым луком.
  8. Выпекать в течение 20 минут. Аккуратно добавить оставшийся бекон. Выпекать еще 20 минут.

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Яичная запеканка с цветной капустой

Фото: instagram.com/ls_repka_sun/

Ингредиенты

  • Свежая цветная капуста – 1/2 кочана
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Яйца – 8 шт.
  • Сыр – 100 г
  • Масло оливковое – 2 ст. л.
  • Зеленый лук, специи, соль и перец – по вкусу

Способ приготовления

  1. Цветную капусту помыть, соцветия нарезать мелко. Лук, морковь и чеснок очистить и мелко нашинковать.
  2. Капусту отправить на сковороду с маслом на 5 минут, постоянно помешивая.
  3. Добавить морковь, лук и чеснок, тушить до готовности.
  4. Помидор нарезать кубиками, добавить к капусте. Посолить, поперчить, добавить специи и перемешать.
  5. Залить яйцами и готовить под крышкой около 7 минут.
  6. Перед подачей посыпать тертым сыром и зеленым луком.

Яичная запеканка с огурцом

Фото: instagram.com/kulinar_kolesnik/

Ингредиенты

  • Молодые огурцы (без крупных семечек) – 300 г
  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 50 г
  • Укроп, петрушка – горсть
  • Чеснок – 2-3 зубчика
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч. л.
  • Черный молотый перец – 1/4 ч. л.
  • Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
  • Соль и специи – по вкусу

Способ приготовления⠀

  1. На разогретой сковороде, на растительном масле поджарить на среднем огне лук, нарезанный мелким кубиком, 8-10 минут до прозрачности и мягкости.
  2. Нарезать кубиком огурцы, мелко порубить чеснок, добавить к луку вместе с солью, перцем, паприкой и кориандром, тушить 5-7 минут.
  3. В миску разбить яйца, добавить сметану, щепотку соли, мелко порубленную зелень петрушки и укропа, все перемешать.
  4. Залить огурцы яичной смесью, быстро перемешать и выложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом.
  5. Запекать в разогретой духовке до 200 градусов, 20-25 минут.

Здесь найдете еще 10 рецептов неожиданных блюд из яиц.

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