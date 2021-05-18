Вкуснее, чем яичница и омлет – 5 рецептов запеканки из яиц
Это отличный и сытный вариант для завтрака
Нам всем хорошо известно, что полезный завтрак у каждого из нас должен быть. От него зависит продуктивность нового дня. Если вы любите яичницу или омлет, то пора с этим прекращать. То есть попробовать приготовить яичную запеканку. Дополнительные ингредиенты, кроме яиц, выбирайте на свой вкус – от мяса до овощей. Ниже найдете 5 интересных рецептов.
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Яичная запеканка с овощами
Ингредиенты
- Картофель – 1 шт.
- Помидор – 2 шт.
- Половина луковицы
- Помидор черри – 5 шт.
- Брокколи – 9 соцветий
- Половина болгарского перца
- Яйца – 5 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Картофель отварить до готовности. Брокколи опустить в кипящую воду на 2 минут и сразу вытянуть.
- В сковороду налить масло, туда нарезать кубиками помидоры и перец соломкой, лук полукольцами и тушить на медленном огне, немного подсолив.
- В керамическую форму выложить тушеные помидоры с перцем, сверху вареный картофель, затем брокколи.
- Яйца посолить, поперчить, перемешать и вылить на овощи в керамическую форму.
- Украсить дольками помидоров черри и выпекать до готовности в предварительно разогретой до 200 градусов духовке.
Яичная запеканка с фаршем
Ингредиенты
- Куриный фарш – 250 г
- Яйцо – 5 шт.
- Молоко 1% – 25 мл
- Твердый сыр – 50 г
- Лук – 1/2 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Взбить яйца в миске. Добавить молоко, половину сыра, и 1/4 чайной ложки приправ. Хорошо все перемешать.
- В разогретой с маслом сковороде обжарить мелко нарезанный лук, добавить мясной фарш, посолить, поперчить и хорошо обжарить.
- Форму для запекания смазать маслом, выложить слой обжаренного фарша и лука и залить яичной смесью.
- Посыпать тертым на крупной терке сыром.
- Запекать в разогретой до 200 градусов духовке около 15-20 минут.
Яичная запеканка с беконом
Ингредиенты
- Бекон – 450 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Перец чили – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Яйца крупные – 12 шт.
- Молоко – 1 стакан
- Картофель – 4 шт.
- Твердый сыр – 2 стакана
- Соль – 1,5 ч. л.
- Черный перец – 1/2 ч. л.
- Зеленый лук – 1 пучок
Способ приготовления
- Отварить картофель. В сковороде обжарить нарезанный на кубики бекон на среднем огне, периодически помешивая. Жарить до хрустящей корочки.
- Переложить бекон на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
- Обжарить лук до готовности. Добавить чеснок и готовить еще 2 минуты. Отложить в сторону.
- Взбить яйца и добавить молоко.
- В яичную смесь добавить картофель, некрупно нарезанный.
- Добавить 1 стакан сыра, ¾ бекона, соль и перец.
- Вылить смесь в подготовленную форму для выпечки и сверху посыпать оставшимся сыром и нарезанным зеленым луком.
- Выпекать в течение 20 минут. Аккуратно добавить оставшийся бекон. Выпекать еще 20 минут.
Яичная запеканка с цветной капустой
Ингредиенты
- Свежая цветная капуста – 1/2 кочана
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Помидоры – 2 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Яйца – 8 шт.
- Сыр – 100 г
- Масло оливковое – 2 ст. л.
- Зеленый лук, специи, соль и перец – по вкусу
Способ приготовления
- Цветную капусту помыть, соцветия нарезать мелко. Лук, морковь и чеснок очистить и мелко нашинковать.
- Капусту отправить на сковороду с маслом на 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавить морковь, лук и чеснок, тушить до готовности.
- Помидор нарезать кубиками, добавить к капусте. Посолить, поперчить, добавить специи и перемешать.
- Залить яйцами и готовить под крышкой около 7 минут.
- Перед подачей посыпать тертым сыром и зеленым луком.
Яичная запеканка с огурцом
Ингредиенты
- Молодые огурцы (без крупных семечек) – 300 г
- Репчатый лук – 1 шт.
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 50 г
- Укроп, петрушка – горсть
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Паприка сладкая молотая – 1 ч. л.
- Черный молотый перец – 1/4 ч. л.
- Кориандр молотый – 1/2 ч. л.
- Соль и специи – по вкусу
Способ приготовления⠀
- На разогретой сковороде, на растительном масле поджарить на среднем огне лук, нарезанный мелким кубиком, 8-10 минут до прозрачности и мягкости.
- Нарезать кубиком огурцы, мелко порубить чеснок, добавить к луку вместе с солью, перцем, паприкой и кориандром, тушить 5-7 минут.
- В миску разбить яйца, добавить сметану, щепотку соли, мелко порубленную зелень петрушки и укропа, все перемешать.
- Залить огурцы яичной смесью, быстро перемешать и выложить в огнеупорную форму, смазанную сливочным маслом.
- Запекать в разогретой духовке до 200 градусов, 20-25 минут.
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