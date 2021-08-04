Чипсы какого вкуса идеальны для вас по гороскопу

Да, чипсы, мягко говоря, не полезны. Но иногда можно, если очень хочется. Тем более если включить знания в тонкостях и особенностях знаков зодиака, то каждому из них соответствует конкретный вкус чипсов. Нам уже хорошо известно, какой сэндвич соответствует каждому созвездию, теперь узнаем, как обстоят дела с чипсами. Если вы планируете пикник, то покупайте продукты для него по выгодным ценам – подробности в материале.
Овен – бекон
Это смелые и амбициозные люди, которые знают толк во всем. Даже иногда могут давать советы по той теме, в которой плоховато ориентируются. Но вместе с этим Овны основательны и надежны – как проверенный временем и миллионами людьми бекон.
Телец – со вкусом бургера
На Тельцов можно положиться всегда. Они практичны и надежны. Это касается еды в том числе. В силу того, что их мясо по гороскопу – говядина, то и чипсы можно попробовать со вкусом бургера с сочной котлетой. Чипсы могут стать идеальным вариантом для дружеских посиделок, тем более что верных друзей у Тельцов немало.
Близнецы – со вкусом куриных крылышек
Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это Близнецы. Что, как не вкус несмелой курицы может охарактеризовать этот знак? Эти чипсы универсальны, они нравятся всем, как и многим – общительная, неоднозначная и мятежная натура Близнецов.
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Рак – со вкусом паприки
Основная часть Раков очень высокого мнения о самих себе. Они любят, чтобы ими восхищались и прислушивались. Да и сами люди тянутся к Ракам, ведь они умеют выслушать и обладают невероятным умением успокаивать даже в самых критичных ситуациях. Чипсы со вкусом паприки – мягкой и приятной – это Раки.
Лев – со вкусом лука
Интересное сочетание, знакомое многим. Львы двигаются по жизни с гордо поднятой головой, они обожают независимость и любят, чтобы им все подчинялись. Потому что убеждены – они все про всех отлично знают. Понятно, что выдержать такую позицию может далеко не каждый.
Дева – со вкусом вяленых томатов и пряных трав
Сдержанные и спокойные Девы удивляют своей уравновешенностью и вместе с этим вызывают недоумение – они очень медлительны. Причина – любят тщательно прощупывать почву перед тем, как сделать шаг. Потому и в их чипсах должен присутствовать вкус вяленых помидоров. Но Девы – привлекательны, они влекут за собой, как и аромат пряных трав.
Весы – грибы со сметаной
Во-первых, это вкусно. Во-вторых, классика. Жизнь у Весов непростая, ведь весь их потенциал сконцентрирован на поисках баланса во всем. Что уже говорить, когда этот баланс все никак не приходит. В таком случае Весы могут замыкаться в себе и грустить. Угостите их чипсами со вкусом грибов со сметаной, возможно, это их взбодрит.
Скорпион – с перцем чили
Причем с самым острым чили. Ведь кто, как не Скорпионы, не скупятся на резкое словцо в сторону своих оппонентов? И это не потому что они плохие, для Скорпионов важен принцип – быть честным перед самим собой и перед другими. За что мы все их и уважаем.
Стрелец – со вкусом красной икры
Потому что Стрельцы – страшные гедонисты. Они могут жить каждый день, как в последний раз. Стремятся, чтобы вокруг была роскошь, а они в этой самой роскоши купались бесконечно. Ведь время скоротечно, а эмоции бесценны – это и есть принцип личности Стрельцов.
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Козерог – со вкусом сыра и лука
Ответственные люди. В большей своей части достаточно упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Потратите время. Но если знать подход к этим людям, то можно добиться результатов и "скрутить" рога Козерога в правильном направлении. Сыр и лук – это их вкус чипсов.
Водолей – овощные
Потому что для Водолеев важно отличаться от других, ведь они считают себе особенными. И в некотором смысле они правы. Они увлеченно могут изучать разные темы: от микробиологии до потустороннего мира ну и с удовольствием делятся своим познанием с другими. И как бы Водолеи это не скрывали, им нужны свободные уши, которые бы слушали их бесконечно.
Рыбы – со вкусом краба
Личность Рыб очень походит на крабов. Эти членистоногие очень пугливы. Рыб тоже не назовешь смелыми по жизни. Они долго принимают решение. А если это решение касается чего-то глобального, то Рыбы стараются, чтобы ситуацию разрулил кто-то другой.
К чипсам можно приготовить цыпленка на гриле. Как это сделать – смотрите в видео.
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