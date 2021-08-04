Чипсы какого вкуса идеальны для вас по гороскопу

Амбициозные Овны, которые любят стабильность во всем, выберут проверенный временем вкус бекона, для дерзких Скорпионов – чипсы со вкусом перца чили, а Водолеи любят отличаться во всем и выберут овощные чипсы

Какие чипсы подходят вам по гороскопу / Фото: freepik.com

Да, чипсы, мягко говоря, не полезны. Но иногда можно, если очень хочется. Тем более если включить знания в тонкостях и особенностях знаков зодиака, то каждому из них соответствует конкретный вкус чипсов. Нам уже хорошо известно, какой сэндвич соответствует каждому созвездию, теперь узнаем, как обстоят дела с чипсами. Если вы планируете пикник, то покупайте продукты для него по выгодным ценам – подробности в материале.

Овен – бекон

Надежные Овны – это чипсы со вкусом бекона / Фото: Pixabay

Это смелые и амбициозные люди, которые знают толк во всем. Даже иногда могут давать советы по той теме, в которой плоховато ориентируются. Но вместе с этим Овны основательны и надежны – как проверенный временем и миллионами людьми бекон.

Телец – со вкусом бургера

Для Тельцов – чипсы со вкусом бургера / Фото: freepik.com

На Тельцов можно положиться всегда. Они практичны и надежны. Это касается еды в том числе. В силу того, что их мясо по гороскопу – говядина, то и чипсы можно попробовать со вкусом бургера с сочной котлетой. Чипсы могут стать идеальным вариантом для дружеских посиделок, тем более что верных друзей у Тельцов немало.

Близнецы – со вкусом куриных крылышек

Чипсы со вкусом курицы нравятся всем, как и общительные Близнецы / Фото: freepik.com

Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это Близнецы. Что, как не вкус несмелой курицы может охарактеризовать этот знак? Эти чипсы универсальны, они нравятся всем, как и многим – общительная, неоднозначная и мятежная натура Близнецов.

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Рак – со вкусом паприки

Немного замкнутые Раки – чипсы со вкусом паприки / Фото: unsplash.com

Основная часть Раков очень высокого мнения о самих себе. Они любят, чтобы ими восхищались и прислушивались. Да и сами люди тянутся к Ракам, ведь они умеют выслушать и обладают невероятным умением успокаивать даже в самых критичных ситуациях. Чипсы со вкусом паприки – мягкой и приятной – это Раки.

Лев – со вкусом лука

Львы, которые любят, чтобы им все подчинялись, чипсы со вкусом паприки / Фото: unsplash.com

Интересное сочетание, знакомое многим. Львы двигаются по жизни с гордо поднятой головой, они обожают независимость и любят, чтобы им все подчинялись. Потому что убеждены – они все про всех отлично знают. Понятно, что выдержать такую позицию может далеко не каждый.

Дева – со вкусом вяленых томатов и пряных трав

Для Дев – чипсы со вкусом вяленых томатов и пряных трав / Фото: pexels.com

Сдержанные и спокойные Девы удивляют своей уравновешенностью и вместе с этим вызывают недоумение – они очень медлительны. Причина – любят тщательно прощупывать почву перед тем, как сделать шаг. Потому и в их чипсах должен присутствовать вкус вяленых помидоров. Но Девы – привлекательны, они влекут за собой, как и аромат пряных трав.

Весы – грибы со сметаной

Для Весов, которые во всем ищут баланс, – чипсы со вкусом грибов и сметаны / Фото: unsplash.com

Во-первых, это вкусно. Во-вторых, классика. Жизнь у Весов непростая, ведь весь их потенциал сконцентрирован на поисках баланса во всем. Что уже говорить, когда этот баланс все никак не приходит. В таком случае Весы могут замыкаться в себе и грустить. Угостите их чипсами со вкусом грибов со сметаной, возможно, это их взбодрит.

Скорпион – с перцем чили

Чипсы со вкусом перца чили – Скорпионы / Фото: pexels.com

Причем с самым острым чили. Ведь кто, как не Скорпионы, не скупятся на резкое словцо в сторону своих оппонентов? И это не потому что они плохие, для Скорпионов важен принцип – быть честным перед самим собой и перед другими. За что мы все их и уважаем.

Стрелец – со вкусом красной икры

Стрельцы – чипсы со вкусом красной икры / Фото: unsplash.com

Потому что Стрельцы – страшные гедонисты. Они могут жить каждый день, как в последний раз. Стремятся, чтобы вокруг была роскошь, а они в этой самой роскоши купались бесконечно. Ведь время скоротечно, а эмоции бесценны – это и есть принцип личности Стрельцов.

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Козерог – со вкусом сыра и лука

Упрямые Козероги – чипсы со вкусом лука и сыра / Фото: unsplash.com

Ответственные люди. В большей своей части достаточно упертые. Козерогов сложно в чем-то переубедить да и стараться это делать, наверное, не стоит. Потратите время. Но если знать подход к этим людям, то можно добиться результатов и "скрутить" рога Козерога в правильном направлении. Сыр и лук – это их вкус чипсов.

Водолей – овощные

Оригинальные Водолеи – овощные чипсы

Потому что для Водолеев важно отличаться от других, ведь они считают себе особенными. И в некотором смысле они правы. Они увлеченно могут изучать разные темы: от микробиологии до потустороннего мира ну и с удовольствием делятся своим познанием с другими. И как бы Водолеи это не скрывали, им нужны свободные уши, которые бы слушали их бесконечно.

Рыбы – со вкусом краба

Для нерешительных Рыб – чипсы со вкусом краба / Фото: pexels.com

Личность Рыб очень походит на крабов. Эти членистоногие очень пугливы. Рыб тоже не назовешь смелыми по жизни. Они долго принимают решение. А если это решение касается чего-то глобального, то Рыбы стараются, чтобы ситуацию разрулил кто-то другой.

К чипсам можно приготовить цыпленка на гриле. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь узнаете, какой гриб подходит вам по гороскопу.