Овны похожи на универсальную питу, а Козероги – твердые гриссини: 12 видов хлеба для каждого знака зодиака

Но это еще не все: с тем, что утонченные Девы напоминают практически диетические хлебцы, Весы, как главные гармонизаторы зодиака, – бездрожжевой хлеб, а Рыбы – это изысканный багет, не поспоришь

Какой вы хлеб по гороскопу Фото: freepik.com

В мире существует множество видов хлеба. Каждый из них особенный по-своему. Какой-то более полезен, от какого-то хлеба лучше отказаться. Но он всегда был, есть и будет. Так почему бы не узнать, что по этому поводу думает гороскоп. Итак, 12 видов хлеба, который характеризует тот или иной знак зодиака.

Овен – пита

Овны, которые вечно спешат, это пита Фото: Depositphotos

Импульсивные, порой неоправданно, Овны очень активны по жизни. Им не до того, чтобы нарезать хлеб – это же надо драгоценное время потратить. А когда дома есть удобная пита и что-то, что в нее можно положить, вот и быстрое решение для перекуса.

Телец – зерновой

Тельцам нужна постоянная энергия. Они – это зерновой хлеб Фото: unsplash.com

Потому что Тельцам постоянно нужна энергия. Они готовы помогать всем вокруг, всех наставлять на правильный путь. За счет большого количества семян в этом хлебе сил для новых свершенияй у Тельцов будет предостаточно.

Близнецы – тостовый

Близнецы – это удобный тостовый хлеб Фото: Depositphotos

Любопытны ко всему и ко всем, иногда чересчур. Они обожают поговорить, любят высказать поддержку, большинство Близнецов не против хорошо поесть. Тостовый хлеб удобен – он всегда нарезанный. Так что в случаях, когда Близнецы впадут в уныние – а у них заметны частые перепады настроения, – этот хлеб, да еще с джемом, не даст им закиснуть.

Рак – бородинский или ржаной

Для обидчивых Раков – ржаной хлеб Фото: Скриншот из видео

Очень категоричными бывают порой эти люди. Если, конечно, не успели спрятаться от сложностей и неприятностей в свою норку. Ну а когда Рак обижается, то смягчить его нрав удается еле-еле. Поэтому бородинский хлеб этим людям может подойти.

Лев – белый

Категоричные Львы – это белый хлеб Фото: Pixabay

Всегда в себе уверены и даже знают, что нужно другим. Порой больше, чем сами эти люди. Во всяком случае, Львы так считают. Если вы предложите им какой-то новомодный хлеб, например безглютеновый, они не откажутся, но намекнут – белый хлеб самый лучший.

Дева – хлебцы

Утонченные Девы – это всевозможные хлебцы Фото: freepik.com

Утонченные, всегда в прекрасной форме Девы – это хлебцы. Они полезны, потому что всегда заботятся о своем здоровье. Но это не означает, что это исключительный выбор. Иногда, как и все творческие люди, Девы могут сделать исключение в пользу другого хлеба.

Весы – бездрожжевой

Весы – это бездрожжевой хлеб Фото: Depositphotos

Самые главный гармонизаторы зодиака. Они считают, что можно себе позволить лишнего и вредного в еде, уравновесив бездрожжевым хлебом. И если для многих это немного странно, то для Весов – вполне нормально. С ними невозможно спорить.

Скорпион – с сухофруктами и орехами

Хлеб с сухофруктами – разнообразный по вкусу и текстуре – выбор Скорпионов Фото: Depositphotos

Это люди крайностей, и никогда не угадаешь их настроение. Они любят, чтобы вокруг все фонтанировало, это дает Скорпионам стимул. Хлеб с сухофруктами – разнообразный по вкусу и текстуре – это их выбор.

Стрелец – лаваш

Разнообразие лавашей – это Стрельцы Фото: Depositphotos

Армянский или грузинский. Стрельцы всегда в поисках новых эмоций, ради них они на многое готовы. Это касается и еды. Лучший выбор для этих людей – лаваш, один из самых древних и вкусных видов хлеба.

Козерог – гриссини

Твердые по натуре Козероги похожи на гриссини Фото: freepik.com

Это очень твердый итальянский хлеб, который принято немного размачивать в соусах перед тем, как положить в рот. Как и Козероги – нужно немало времени, чтобы убедить их, если они вдруг неправы, ну и знать, с какой стороны к ним подходить.

Водолей – чиабатта

Жизнерадостные и приветливые Водолеи – итальянская чиабатта Фото: instagram.com/darya_derichenko/

Сытный и пышный хлеб, который хочется есть всегда. Как и общаться и дружить с Водолеями. Можно выбрать просто чиабатту, можно особенную – с луком или сыром.

Рыбы – французский багет

Изысканный багет – это переменчивые Рыбы Фото: Depositphotos

Он отличается от других видов хлеба своей формой – Рыбам нравится все особенное, не похожее ни на что. Багет можно есть просто так или с маслом – все зависит от настроения. А знака, непостояннее и переменчивее Рыб найти сложно.

Из видео узнаете, может ли быть полезным бездрожжевой хлеб.

Тут можно узнать, какой вы пирожок по гороскопу.

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