Как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи

Морковь станет вдвойне вкуснее, если добавить к ней кинзу и розмарин. Орегано и базилик подчеркнут жареную цветную капусту, а если готовите свекольный салат, то не нужно добавлять душистый перец

Как вкусно приготовить пресные овощи / Фото: freepik.com

Овощи – это полезно и это хорошо известно. Но очень часто вместо идеально вкусных овощей, мы получаем немного пресный гарнир, которому определенно чего-то не хватает. Для салатов нужны правильные соусы, для овощей – необходимые специи. Какие именно – узнаем ниже. Здесь читайте, как выгодно собраться на пикник.

Морковь

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К блюдам с морковью добавляйте розмарин, укроп, кинзу / Фото: Depositphotos

Острый салат из моркови, морковный салат с творогом и другое – к этой еде берите розмарин, петрушку, укроп, кинзу и лук. Если любите морковные пироги и торты, то здесь подходит имбирь, корица, немного мускатного ореха.

Цветная капуста

Запеченная цветная капуста будет вкуснее с базиликом / Фото: Depositphotos

Ее мы любим в супах или просто обжаривать в кляре. Для таких блюд отлично подойдут укроп, кинза, орегано, базилик, карри. Попробуйте добавить немного горчицы, оливкового масла и тмина.

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Эксперты говорят, что цветная капуста – универсальный, в плане специй, овощ, они ему подходят практически все.

Кабачки и цукини

Добавляйте в блюда из кабачков орегано и карри / Фото: Depositphotos

У этих овощах нежная мякоть, им нужны мягкие пряности – петрушка, базилик, орегано, карри. Вместе с этим мы хорошо знаем, что кабачки и цукини вкусней вдвойне, когда подаются с чесноком.

Вкусным будет блюдо из кабачков, если добавить лук и белый молотый перец.

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Свекла

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Со свеклой хорошо сочетаются кориандр и тмин / Фото: Depositphotos

Первое, что мы знаем на отлично – это орехи, чернослив, сладкий изюм, легкий майонез. Это один из популярных салатов с этим овощем. Со свеклой еще сочетаются перец, кориандр, тмин, петрушка, чеснок, лук (зеленый и репчатый).

Не стоит добавлять к свекле гвоздику или душистый перец. Это "агрессивные" специи, они не подчеркнут вкус свеклы.

Брокколи

К брокколи добавьте чеснок и розмарин / Фото: Depositphotos

Для страшно полезной капусты не жалейте чеснока, розмарина. Если готовите суп-пюре из брокколи, добавьте кунжутное масло, горчицу, чеснок, немного сока лимона. Запекать брокколи вкусно с беконом и сыром.

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Спаржа

Спаржа будет вкуснее с мускатным орехом и тмином / Фото: Depositphotos

Спаржа любит перец, прежде всего красный. А еще можно попробовать ее с мускатным орехом и тмином. Любите спаржу, приготовленную на пару, тогда возьмите лимонный сок, горчицу, оливковое или кунжутное масло.

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