Life
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Голливуд по-украински

С чем носить вышиванку

Пирог с персиками

На море осенью

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Как сделать вкусными и ароматными самые пресные овощи

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 августа, 12:22
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Морковь станет вдвойне вкуснее, если добавить к ней кинзу и розмарин. Орегано и базилик подчеркнут жареную цветную капусту, а если готовите свекольный салат, то не нужно добавлять душистый перец
Как вкусно приготовить пресные овощи
Как вкусно приготовить пресные овощи / Фото: freepik.com

Овощи – это полезно и это хорошо известно. Но очень часто вместо идеально вкусных овощей, мы получаем немного пресный гарнир, которому определенно чего-то не хватает. Для салатов нужны правильные соусы, для овощей – необходимые специи. Какие именно – узнаем ниже. Здесь читайте, как выгодно собраться на пикник.

Морковь

Реклама

К блюдам с морковью добавляйте розмарин, укроп, кинзу
К блюдам с морковью добавляйте розмарин, укроп, кинзу / Фото: Depositphotos

Острый салат из моркови, морковный салат с творогом и другое – к этой еде берите розмарин, петрушку, укроп, кинзу и лук. Если любите морковные пироги и торты, то здесь подходит имбирь, корица, немного мускатного ореха.

Цветная капуста

Запеченная цветная капуста будет вкуснее с базиликом
Запеченная цветная капуста будет вкуснее с базиликом / Фото: Depositphotos

Ее мы любим в супах или просто обжаривать в кляре. Для таких блюд отлично подойдут укроп, кинза, орегано, базилик, карри. Попробуйте добавить немного горчицы, оливкового масла и тмина.

Реклама

Эксперты говорят, что цветная капуста – универсальный, в плане специй, овощ, они ему подходят практически все.

Кабачки и цукини

Добавляйте в блюда из кабачков орегано и карри
Добавляйте в блюда из кабачков орегано и карри / Фото: Depositphotos

У этих овощах нежная мякоть, им нужны мягкие пряности – петрушка, базилик, орегано, карри. Вместе с этим мы хорошо знаем, что кабачки и цукини вкусней вдвойне, когда подаются с чесноком.

Вкусным будет блюдо из кабачков, если добавить лук и белый молотый перец.

Читайте также:

Свекла

Реклама

Со свеклой хорошо сочетаются кориандр и тмин
Со свеклой хорошо сочетаются кориандр и тмин / Фото: Depositphotos

Первое, что мы знаем на отлично – это орехи, чернослив, сладкий изюм, легкий майонез. Это один из популярных салатов с этим овощем. Со свеклой еще сочетаются перец, кориандр, тмин, петрушка, чеснок, лук (зеленый и репчатый).

Не стоит добавлять к свекле гвоздику или душистый перец. Это "агрессивные" специи, они не подчеркнут вкус свеклы.

Брокколи

К брокколи добавьте чеснок и розмарин
К брокколи добавьте чеснок и розмарин / Фото: Depositphotos

Для страшно полезной капусты не жалейте чеснока, розмарина. Если готовите суп-пюре из брокколи, добавьте кунжутное масло, горчицу, чеснок, немного сока лимона. Запекать брокколи вкусно с беконом и сыром.

Реклама

Читайте также:

Спаржа

Спаржа будет вкуснее с мускатным орехом и тмином
Спаржа будет вкуснее с мускатным орехом и тмином / Фото: Depositphotos

Спаржа любит перец, прежде всего красный. А еще можно попробовать ее с мускатным орехом и тмином. Любите спаржу, приготовленную на пару, тогда возьмите лимонный сок, горчицу, оливковое или кунжутное масло.

А как приготовить идеальный киш с тунцом и шпинатом – узнаете из видео.

Здесь узнаете 16 секретов для вкусной еды.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Регулярно делать чек-ап организма
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сделать маску для лица в домашних условиях
Хакнуть
Сольник звезды
ONUKA
27 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Николь Кидман для австралийского Marie Claire
Больше о сериале
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
23 - 29 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять