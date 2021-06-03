4 секрета для вкусной брюссельской капусты и лучшие рецепты

Ее нужно готовить на высоких температурах и без пергамента

Брюссельская капуста Фото: instagram.com/nedobrie_keto_fei/

Брюссельская капуста – одна из самых вкусных представительниц своего вида. Ее жарят на сковороде, запекают в духовке с сыром или другими овощами, готовят суп и пекут киши. Вот это все – прекрасный вариант для оригинального, полезного и, главное, быстрого ужина. Ниже – секреты по приготовлению хрустящей и нежной брюссельской капусты и 3 рецепта с ней.

4 секрета по приготовлению брюссельской капусты, запеченной в духовке

Перед тем, как начинать ее готовить, капусту нужно помыть и хорошо посушить.

Чтобы получить нужную текстуру, не стоит застилать противень пергаментом. Он несколько термоустойчив, поэтому ваша капуста может не подрумяниться так, как вам нужно.

Каждый кочан капусты должен располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы равномерно приготовиться. Если так не будет, то она может разве что пропариться, но не зажариться.

Чтобы получить хрустящую брюссельскую капусту, готовьте ее при высокой температуре – больше 200 градусов.

Брюссельская капуста на сковороде

Брюссельская капуста с беконом Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Капуста брюссельская – 500 г

Масло сливочное – 50 г

Перец красный молотый, черный молотый, соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, примерно 15 минут (вода должна все время бурно кипеть). Откинуть на дуршлаг, остудить холодной водой, обсушить. Растопить масло на сковороде, выложить капусту и обжарить, аккуратно помешивая, посолить, поперчить. Жарить до готовности, украсить зеленью.

Брюссельская капуста с горгондзолой и орехами

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Фото: instagram.com/kateryna_mitskevichus/

Ингредиенты

Брюссельская капуста – 200 г

Горгондзола – 60 г

Панировочные сухари – 60 г

Сливочное масло – 20 г

Грецкие орехи – 1 ст. л.

Специи – по вкусу

Способ приготовления

С капусты убрать верхние листья. Отварить на пару 15 минут. Переложить в огнеупорную форму, посолить, выложить сверху кусочки горгондзолы, посыпать сухарями, полить растопленным маслом и притрусить измельченными орехами. Запекать 10 минут при 220 градусах, затем подержать несколько минут под грилем до румяной корочки.

Киш с семгой, брюссельской капустой и горгондзолой

Фото: instagram.com/svetlana_elli/

Ингредиенты

Семга, филе – 300 г

Брюссельская капуста – 500 г

Брокколи соцветия – 300 г

Горгондзола – 80 г

Сливки 20% – 300 мл

Яйцо куриное – 2 шт.

Масло сливочное – 120 г

Мука – 1,5 ст.

Соль, смесь черного и белого молотого перца – по вкусу

Способ приготовления

Для теста в чашу блендера выложить сливочное масло, нарезанное кубиком, добавить муку и соль. Перемешать. Добавить яйцо, хорошо перемешать, скатать тесто в шар. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут. Семгу нарезать кубиком. В сотейнике нагреть сливки и добавить нарезанную кубиком горгондзолу. Перемешивать, пока сыр не раствориться. Остудить. Добавить яйцо, перемешать и поперчить. Тесто распределить по форме, формируя бортики. Отправить тесто в холодильник еще на 10-15 минут. Духовку разогреть до 200 градусов. На тесто выложить брюссельскую капусту, брокколи, семгу и залить все сырно-сливочной смесью. Отправить киш в духовку на 25-30 минут.

А к этой брюссельской капусте можно подать цыпленка на гриле по оригинальному рецепту Григория Германа.

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