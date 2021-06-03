4 секрета для вкусной брюссельской капусты и лучшие рецепты
Ее нужно готовить на высоких температурах и без пергамента
Брюссельская капуста – одна из самых вкусных представительниц своего вида. Ее жарят на сковороде, запекают в духовке с сыром или другими овощами, готовят суп и пекут киши. Вот это все – прекрасный вариант для оригинального, полезного и, главное, быстрого ужина. Ниже – секреты по приготовлению хрустящей и нежной брюссельской капусты и 3 рецепта с ней.
4 секрета по приготовлению брюссельской капусты, запеченной в духовке
- Перед тем, как начинать ее готовить, капусту нужно помыть и хорошо посушить.
- Чтобы получить нужную текстуру, не стоит застилать противень пергаментом. Он несколько термоустойчив, поэтому ваша капуста может не подрумяниться так, как вам нужно.
- Каждый кочан капусты должен располагаться на расстоянии друг от друга, чтобы равномерно приготовиться. Если так не будет, то она может разве что пропариться, но не зажариться.
- Чтобы получить хрустящую брюссельскую капусту, готовьте ее при высокой температуре – больше 200 градусов.
Брюссельская капуста на сковороде
Ингредиенты
- Капуста брюссельская – 500 г
- Масло сливочное – 50 г
- Перец красный молотый, черный молотый, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту опустить в кипящую подсоленную воду и варить до готовности, примерно 15 минут (вода должна все время бурно кипеть).
- Откинуть на дуршлаг, остудить холодной водой, обсушить.
- Растопить масло на сковороде, выложить капусту и обжарить, аккуратно помешивая, посолить, поперчить.
- Жарить до готовности, украсить зеленью.
Брюссельская капуста с горгондзолой и орехами
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Ингредиенты
- Брюссельская капуста – 200 г
- Горгондзола – 60 г
- Панировочные сухари – 60 г
- Сливочное масло – 20 г
- Грецкие орехи – 1 ст. л.
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- С капусты убрать верхние листья. Отварить на пару 15 минут.
- Переложить в огнеупорную форму, посолить, выложить сверху кусочки горгондзолы, посыпать сухарями, полить растопленным маслом и притрусить измельченными орехами.
- Запекать 10 минут при 220 градусах, затем подержать несколько минут под грилем до румяной корочки.
Киш с семгой, брюссельской капустой и горгондзолой
Ингредиенты
- Семга, филе – 300 г
- Брюссельская капуста – 500 г
- Брокколи соцветия – 300 г
- Горгондзола – 80 г
- Сливки 20% – 300 мл
- Яйцо куриное – 2 шт.
- Масло сливочное – 120 г
- Мука – 1,5 ст.
- Соль, смесь черного и белого молотого перца – по вкусу
Способ приготовления
- Для теста в чашу блендера выложить сливочное масло, нарезанное кубиком, добавить муку и соль. Перемешать.
- Добавить яйцо, хорошо перемешать, скатать тесто в шар. Накрыть пленкой и поставить в холодильник на 20 минут.
- Семгу нарезать кубиком.
- В сотейнике нагреть сливки и добавить нарезанную кубиком горгондзолу. Перемешивать, пока сыр не раствориться. Остудить.
- Добавить яйцо, перемешать и поперчить.
- Тесто распределить по форме, формируя бортики. Отправить тесто в холодильник еще на 10-15 минут.
- Духовку разогреть до 200 градусов. На тесто выложить брюссельскую капусту, брокколи, семгу и залить все сырно-сливочной смесью. Отправить киш в духовку на 25-30 минут.
А к этой брюссельской капусте можно подать цыпленка на гриле по оригинальному рецепту Григория Германа.
Здесь узнаете, как приготовить сицилийское овощное рагу.
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