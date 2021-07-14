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Грецкий, мускатный или фундук – какой вы орех по гороскопу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
14 июля, 20:15
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Арахис, который растет под землей, напоминает Раков. Они тоже прячутся от решения проблем. Пряный и жгучий мускатный орех – Скорпионы со своим острым языком, а активные физически и интеллектуально – Овны – грецкий
Какой вы орех по гороскопу
Какой вы орех по гороскопу / Фото: freepik.com

Орехи – продукт вкусный и полезный. Понятно, что ни с чем несравнимый. У каждого из них своя форма, вкус и полезные для нашего организма витамины и вещества. А если сравнить конкретный орех с конкретным знаком зодиака, то получится вполне понятная картина – у каждого из нас есть свой. В общем, выбирайте личный орех для перекусов, а вот что приготовить на ужин по гороскопу – узнайте здесь. Для тех, кто пока не придумал, как провести отпуск, есть отличные идеи в нашем календаре.

Овен – грецкий

Для активных физически и интеллектуально Овнов – грецкий орех
Для активных физически и интеллектуально Овнов – грецкий орех / Фото: freepik.com

Наш любимый орех, его у нас много. Овны любят вокруг себя движение, любят создавать переполох вокруг себя, обожают, когда ими восхищаются и искренне верят, что они это заслужили. Ведь представители этого знака уверенны – только они могут решить любой вопрос. Грецкий орех идеален для поддержки мозговой деятельности, а Овны думают много.

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Телец – бразильский орех

Тельцы – это очень полезный и вкусный бразильский орех
Тельцы – это очень полезный и вкусный бразильский орех / Фото: Pixabay

По структуре напоминает кокос: то есть достаточно плотная скорлупа, а внутри – очень полезные орехи. Они, кстати, помогают юному организму расти, а взрослому – держаться в форме. Телец любит, чтобы было вкусно и полезно.

Близнецы – фундук

Близнецы – это полезный фундук
Близнецы – это полезный фундук / Фото: pexels.com

Полезный, но крайне калорийный орех. Есть его хочется много, а нельзя. Близнецы тоже хотят многого, но не всегда это получают. Потому что не всегда их рвения и желания оправдываются. Им не хватает такого действия, как остановиться, подумать и принять решение. В общем, сложно этим людям найти диалог с самим собой.

Рак – арахис

Арахис растет под землей, прячется. Как и Раки от решения проблем
Арахис растет под землей, прячется. Как и Раки от решения проблем / Фото: Depositphotos

Этот орех растет глубоко под землей. Добыть его несложно. К Ракам тоже нужно знать, как подойти, они очень острожные и не только с незнакомыми. Плоды арахиса очень любят тепло и солнце, как и Раки – быть в центре внимания и чтобы все и всё крутилось вокруг них.

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Лев – пекан

Львы, которые не любят, когда им перечат, – пекан с прочной скорлупой
Львы, которые не любят, когда им перечат, – пекан с прочной скорлупой / Фото: freepik.com

Этот орех часто сравнивают с грецким, но ядро пекана все же мягче. Со Львами тоже так – они становятся мягче и податливее, если вы беспрекословно следуете их советам и установкам. Мы все знаем, что Львы не любят, когда им перечат.

Дева – миндаль

Девы – красивый и ароматный миндаль
Девы – красивый и ароматный миндаль / Фото: pixabay.com

Красивый и ароматный орех, без которого не существует вкусной выпечки и классических ликеров. Ядра орехов покрыты шероховатой кожицей, а внутри миндаль светлый. Как и Девы, они внешне очень приветливые и открытые люди, но не стоит нарушать порядок и дисциплину рядом с ними, иначе эти люди могут разбушеваться.

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Весы – макадамия

В тренде

Для избирательных и требовательных Весов – макадамия
Для избирательных и требовательных Весов – макадамия / Фото: pexels.com

Очень дорогостоящий орех. Связано это с тем, что деревья очень чувствительны к погодным условиям, и если их не устраивает климат, они не плодоносят в нужном количестве. Весы тоже очень требовательны и избирательны, при этом много ленятся, поэтому часто получают обвинения в нерешительности.

Скорпион – мускатный

Пряный и жгучий мускатный орех – Скорпионы
Пряный и жгучий мускатный орех – Скорпионы / Фото: pexels.com

Этот орех с пряным и жгучим вкусом – чистой воды Скорпионы. Они притягивают своей внутренней силой, беззаботностью, в хорошем понимании этого слова, но могут и наоборот – быть крайне несдержанными в высказываниях. Этим-то они и отпугивают многих.

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Стрелец – кешью

В скорлупе этого ореха есть ядовитое вещество, а Стрельцы тоже могут быть едкими
В скорлупе этого ореха есть ядовитое вещество, а Стрельцы тоже могут быть едкими / Фото: freepik.com

Особенность этого ореха в том, что в его скорлупе находится ядовитое вещество, которое можно убрать только с помощью термической обработки. Стрельцов тоже часто считают едкими и грубыми, мол, любят критиковать других. Но это все не со зла, просто они открыты и никогда не станут скрывать свое мнение.

Козерог – каштан

К Козерогам нужен подход, как и к каштанам – их нужно уметь приготовить
К Козерогам нужен подход, как и к каштанам – их нужно уметь приготовить / Фото: Pixabay

Сразу заметим – далеко не все каштаны полезные, в пищу идут специально выращенные для этого орехи. Каштаны очень крепкие по структуре, как и натура Козерога. Но если этот орех правильно приготовить, то вы получите много удовольствия. То есть если вам удалось привыкнуть к особенностям представителей этого знака – вы получите преданного и надежного друга.

Водолей – фисташки

Для любителей новых впечатлений – Водолеев – фисташки
Для любителей новых впечатлений – Водолеев – фисташки / Фото: pexels.com

От одного этого слова становится теплей – орехи невероятно вкусные. Интересно, что когда они созревают, то раздается характерный щелчок – фисташки почти готовы к употреблению. В общем, классное зрелище. Водолеи также постоянно находятся в поиске новых впечатлений, только вот задуманное они редко доводят до конца.

Рыбы – кедровые орешки

Ни с чем несравнимые кедровые орехи – это Рыбы
Ни с чем несравнимые кедровые орехи – это Рыбы / Фото: Pinterest

Маленькие в невероятно плотной скорлупе. Их вкус ни с чем нельзя сравнить. Он неповторимый. Индивидуальность каждой из Рыб тоже сложно оспорить. Они очень интересные люди, но многие их не выдерживают. Невозможно постоянно наблюдать за резкими перепадами настроения, меланхолиями и обидами.

Рецепт киша с черешней и миндалем узнаете из видео.

Какую начинку для вареников нужно взять каждому знаку зодиака – читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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