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Волоський, мускатний або фундук – який ви горіх за гороскопом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
14 липня, 20:15
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Арахіс, який росте під землею, нагадує Раків. Вони теж ховаються від розв'язання проблем. Пряний і пекучий мускатний горіх – Скорпіони зі своїм гострим язиком, а активні фізично та інтелектуально – Овни – волоський
Який ви горіх за гороскопом
Який ви горіх за гороскопом / Фото: freepik.com

Горіхи – продукт смачний і корисний. Зрозуміло, що ні з чим незрівняний. У кожного з них своя форма, смак і корисні для нашого організму вітаміни і речовини. А якщо порівняти конкретний горіх з конкретним знаком зодіаку, то вийде цілком зрозуміла картина – у кожного з нас є свій. Словом, вибирайте особистий горіх для перекусів, а ось що приготувати на вечерю зодіаку – дізнайтеся тут. Для тих, хто поки не придумав, як провести відпустку, є чудові ідеї в нашому календарі.

Овен – волоський

Для активних фізично та інтелектуально Овнів – волоський горіх
Для активних фізично та інтелектуально Овнів – волоський горіх / Фото: freepik.com

Наш улюблений горіх, його у нас багато. Овни люблять навколо себе рух, люблять створювати переполох навколо себе, люблять, коли ними захоплюються і щиро вірять, що вони це заслужили. Адже представники цього знаку впевнені – тільки вони можуть вирішити будь-яке питання. Волоський горіх ідеальний для підтримки мозкової діяльності, а Овни думають багато.

Телець – бразильський горіх

Тельці – це дуже корисний і смачний бразильський горіх
Тельці – це дуже корисний і смачний бразильський горіх / Фото: Pixabay

За структурою нагадує кокос: тобто досить щільна шкаралупа, а всередині – дуже корисні горіхи. Вони, до речі, допомагають юному організму рости, а дорослому – триматися в формі. Телець любить, щоби було смачно і корисно.

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Близнюки – фундук

Близнюки – це корисний фундук
Близнюки – це корисний фундук / Фото: pexels.com

Корисний, але вкрай калорійний горіх. Їсти його хочеться багато, а можна. Близнюки теж хочуть багато чого, але не завжди це отримують. Тому що не завжди їхнє завзяття і бажання виправдовуються. Їм бракує такої дії, як зупинитися, подумати і прийняти рішення. Словом, складно цим людям знайти діалог із самим собою.

Рак – арахіс

Арахіс росте під землею, ховається. Як і Раки від розв'язання проблем
Арахіс росте під землею, ховається. Як і Раки від розв'язання проблем / Фото: Depositphotos

Цей горіх росте глибоко під землею. Добути його нескладно. До Раків теж потрібно знати, як підійти, вони дуже обережні та не тільки з незнайомими. Плоди арахісу дуже люблять тепло і сонце, як і Раки – бути в центрі уваги і щоб всі та все крутилося навколо них.

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Лев – пекан

Леви, які не люблять, коли с ними сперечаються, – пекан з міцною шкаралупою
Леви, які не люблять, коли с ними сперечаються, – пекан з міцною шкаралупою / Фото: freepik.com

Цей горіх часто порівнюють з волоським, але ядро пекана все ж м'якше. З Левами теж так – вони стають м'якіше і піддатливіше, якщо ви беззаперечно дотримуєтесь їхніми порадами і настановами. Ми всі знаємо, що Леви не люблять, коли їм суперечать.

Діва – мигдаль

Діви – красивий і ароматний мигдаль
Діви – красивий і ароматний мигдаль / Фото: pixabay.com

Красивий і ароматний горіх, без якого не існує смачної випічки і класичних лікерів. Ядра горіхів покриті шорсткою шкіркою, а всередині мигдаль світлий. Як і Діви, вони зовні дуже привітні та щирі люди, але не варто порушувати порядок і дисципліну поруч з ними, інакше ці люди можуть розбушуватися.

Терези – макадамія

В тренді

Для вимогливих Терезів – макадамія
Для вимогливих Терезів – макадамія / Фото: pexels.com

Дуже дорогий горіх. Пов'язано це з тим, що дерева дуже чутливі до погодних умов, і якщо їх не влаштовує клімат, вони не плодоносять у потрібній кількості. Терези теж дуже вимогливі та вибагливі, при цьому багато лінуються, тому часто отримують звинувачення в нерішучості.

Скорпіон – мускатний

Пряний і пекучий мускатний горіх – Скорпіони
Пряний і пекучий мускатний горіх – Скорпіони / Фото: pexels.com

Цей горіх з пряним і пекучим смаком – чистої води Скорпіони. Вони притягують своєю внутрішньою силою, безтурботністю, в хорошому розумінні цього слова, але можуть і навпаки – бути вкрай нестриманим у висловлюваннях. Цим-то вони і відлякують багатьох.

Стрілець – кеш'ю

У шкаралупі цього горіха є отруйна речовина, а Стрільці теж можуть бути їдкими
У шкаралупі цього горіха є отруйна речовина, а Стрільці теж можуть бути їдкими / Фото: freepik.com

Особливість цього горіха в тому, що в його шкаралупі є отруйна речовина, яку можна прибрати тільки за допомогою термічної обробки. Стрільців теж часто вважають їдкими і грубими, мовляв, люблять критикувати інших. Але це все не зі зла, просто вони відкриті та ніколи не стануть приховувати свою думку.

Козеріг – каштан

До Козерогів потрібен підхід, як і до каштанів – їх потрібно вміти приготувати
До Козерогів потрібен підхід, як і до каштанів – їх потрібно вміти приготувати / Фото: Pixabay

Одразу зауважмо – далеко не всі каштани корисні, в їжу йдуть спеціально вирощені для цього горіхи. Каштани дуже міцні за структурою, як і натура Козерога. Але якщо цей горіх правильно приготувати, то ви отримаєте багато задоволення. Тобто якщо вам вдалося звикнути до особливостей представників цього знаку – ви отримаєте відданого і надійного друга.

Водолій – фісташки

Для любителів нових вражень – Водоліїв – фісташки
Для любителів нових вражень – Водоліїв – фісташки / Фото: pexels.com

Від одного цього слова стає тепліше – горіхи неймовірно смачні. Цікаво, що коли вони дозрівають, то лунає клацання – фісташки майже готові до вживання. Загалом, класне видовище. Водолії також постійно перебувають у пошуку нових вражень, тільки ось задумане вони зрідка доводять до кінця.

Риби – кедрові горішки

Ні з чим незрівнянні кедрові горіхи – це Риби
Ні з чим незрівнянні кедрові горіхи – це Риби / Фото: Pinterest

Маленькі в неймовірно щільній шкаралупі. Їхній смак ні з чим не можна порівняти. Він неповторний. Індивідуальність кожної з Риб теж складно оскаржити. Вони дуже цікаві люди, але багато хто їх не витримують. Неможливо постійно спостерігати за різкими перепадами настрою, меланхолії та образами.

Рецепт кіша з черешнею і мигдалем дізнаєтеся з відео.

Яку начинку для вареників треба взяти кожному знаку зодіаку – читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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