Что на ужин? 12 блюд для каждого знака зодиака

Для Рыб, которые ценят все прекрасное, – это красивый круассан с семгой и зеленью, яркие личности – Водолеи – не против поужинать многосоставными смузи, а немного ленивые Весы пожарят курицу с овощами, ведь это быстро

Что приготовить на ужин каждому знаку зодиака / Фото: freepik.com

Ужин, он у каждого свой. Кто-то предпочитает плотный, для кого-то важно съесть легкий салат или фрукт. В продолжение темы – Астрология и еда – узнаем, что приготовить и съесть вечером каждому знаку зодиака. Чем приправить ужин – читайте здесь, ведь каждая специя может характеризовать кого-то из нас, а идеи для лета ищите в календаре лайфхаков.

Овен – салат с мясом, мясо и отдельно овощи

Для восполнения потраченной энергии Овнам нужен мясной салат / Фото: freepik.com

Овны – люди пылкие и импульсивные, тратят много энергии, чтобы казаться лучше и сильнее остальных. Если ваши Овны пьют по вечерам кофе или чай, предложите ему тост с моцареллой, это его личный сыр.

Телец – паста с огромным количеством сыра

Тельцы обожают поесть сытно, их ужин – макароны с сыром / Фото: Depositphotos

Тельцы – известные гурманы. Они обожают вкусно поесть и никогда не отказываются от угощений. Многие из них абсолютно не боятся углеводов, поэтому ужинать могут плотно и много. Паста с большим количеством хорошего сыра – это про Тельцов. И конечно, не забудьте немного овощей.

Близнецы – салат "Кобб"

Салат "Кобб" – это ужин Близнецов / Фото: freepik.com

Близнецы обожают изучать и экспериментировать, они тоже "за" вкусное угощение и обожают, когда еда оформлена красиво и она разнообразна. Салат "Кобб" – это и курица, и яйца, и авокадо, и бекон. Составьте компанию коммуникативным Близнецам и приготовьте это блюдо. Будет не только о чем поговорить, но и вкусно поесть.

Рак – салат с морепродуктами

Рак с удовольствием съест салат с морепродуктами / Фото: freepik.com

Символ Рака – краб. Но это дорого, поэтому берем креветки. Вкусно и полезно. Раки – люди, которые долго на что-то решаются и постоянно чего-то боятся, но они цепкие, в хорошем смысле слова. А еще Раки – люди домашние, часто прячутся в своем доме от невзгод, поэтому домашняя слоеная выпечка тоже им подходит.

Лев – суп харчо

Львов удовлетворит сытный жгучий харчо / Фото: ru.depositphotos.com

А что еще может угомонить голод Льва, который целый день потратил на улучшение этого мира? Да, Львы считают себя чуть ли не миссионерами, которые должны научить всему других. Даже когда их об этом не просят. Зачастую делают это в резкой манере. В общем, кавказский ужин с его сытностью и остротой – это Львы.

Дева – легкий суп, овощной салат

Девы любят все свежее и полезное, поэтому их ужин – минестроне / Фото: Depositphotos

Нет, никто не будет утверждать, что Девы питаются исключительно воздухом. Они тоже любят поесть, но здоровье для них важнее, поэтому ужин – это овощи или итальянский суп минестроне.

Весы – куриное филе с овощами в духовке

Немного ленивые Весы – это куриное филе с помидорами и сыром / Фото: Depositphotos

Или на сковороде. Почему? Потому что готовится быстро – Весы несколько ленивые люди, а такой ужин можно приготовить за полчаса. И да, если они и приготовят ужин самостоятельно, то обязательно сообщат друзьям о своем подвиге. Весы любят себя нахваливать.

Скорпион – запеченные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны с орехами – идеальный ужин для Скорпионов / Фото: Depositphotos

Плутон – это планета Скорпиона, грибы – это продукт Плутона. Их можно нафаршировать, а можно потушить с мясом. Разнообразие – это то, что любят эти люди. Но вместе с этим они неусидчивы и непостоянны, поэтому есть большая вероятность, что определиться с ужином Скорпионам сложно.

Стрелец – утиная грудка или ножка под клюквенным соусом

Эти яркие личности любят все изысканное, для их ужина – утка / Фото: Depositphotos

Потому что Стрельцы – это особенные люди, не такие, как все. Во всяком случае, они сами так считают. Эти люди – настоящие генераторы идей, но важно, чтобы во всем была поддержка. Иначе они сдуются. В общем, если захотят приготовить ужин, то это не будет какая-то курица или макароны, это будет что-то изысканней.

Козерог – жареный картофель с рыбой, картофельная запеканка

Картофельная запеканка с рыбой порадует Козерогов / Фото: Depositphotos

Картофель может быть отварным, а может выступать как ингредиент в рыбной запеканке. Нельзя сказать, что Козероги равнодушны к еде, они за традиционность в этом плане. Но важна красивая подача и элегантные детали, ведь эти люди крайне придирчивы, чем могут раздражать других.

Водолей – яркие смузи

Яркие и неповторимые Водолеи – это красивые смузи на ужин / Фото: Depositphotos

Как и личность Водолея. Они обожают цитрусовые, экзотические фрукты, все красивое. Со стаканом смузи они могут говорить о параллельных мирах и высоких материях, потому что убеждены, что ориентируются во всем лучше других. Но если вы придете в гости к Водолею, поверьте, одним смузи ужин не закончится, они хлебосольные люди.

Рыбы – круассан с разными начинками

Приготовьте для Рыб круассаны с разными начинками / Фото: Pixabay

Ведь конкретики в этих личностях бывает мало. Никогда не поймешь, что у Рыб на уме. Они всегда в своем мире, где практически нет места приземленности и обыденности. Наверняка их круассаны будут такой красоты, которой позавидуют даже фуд-блогеры. Рыбы любят все прекрасное.

Также к ужину будет неплох киш с тунцом. Как его приготовить – смотрите в видео.

Какую кашу нужно есть каждому знаку зодиака – читайте здесь.