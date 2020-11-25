Эликсир здоровья: зачем нам есть пророщенную пшеницу

Это полезно. И самые полезные для организма – ростки и зерна

Молодые, совсем молодые ростки пророщенной пшеницы – об этом суперфуде заговорили несколько лет тому назад. Причина – появление информации такого рода: звезды Голливуда в профилактических и оздоравливающих целях начали пить витграсс, или сок ростков пшеницы.

Тема интересная и стоит того, чтобы с ней ознакомиться подробнее. Яна Легеза – нутрициолог, член ассоциации превентивной и антиэйдж медицины – нам в помощь.

Фото: Яна Легеза, нутрициолог

Лично я о пророщенной пшенице узнала еще в детстве, так как у бабушки на подоконнике всегда стояло семь! блюдечек с зернами. Почему семь? Потому что каждый день в неделе она ела из отдельного блюдца, дождавшись определенного уровня прорастания, а в пустое блюдце делала закладку новых зерен с водой.

Иногда она и меня ими подкармливала, а сама принимала в лечебных целях – от полиартрита. Не сильно помогло, если честно, но то, что работало на уровне иммунной защиты – так точно! Я не помню бабушку с кашлем, насморком или температурой.

Фото: Instagram/klevergrow

Сегодня уже никого не удивишь информацией о пользе пророщенной пшеницы или сока из нее. Она продается даже в магазинах. Но все ли ее пробовали? Кто еще не успел, подготовим вас. Начнем с полезных веществ, которые в ней содержаться.

Витаминно-минеральный состав ростков пшеницы

Витамины: B3, B9, B6, B5, B2, B1, C, E

Минералы: марганец, селен, цинк, медь, железо, фосфор, калий, магний, кальций

Особенности и правила применения

Сок обладает достаточно резким запахом скошенной травы и насыщенным сладковатым вкусом. Он может вызвать тошноту и позывы к рвоте, особенно у детей.

Принимать рекомендуется именно натощак для лучшей всасываемости всех полезных веществ, но буквально с пяти миллилитров и развести водой 1:1. Ежедневно можно постепенно повышать дозу до 30 мл в сутки. Больше не стоит, так как первый прием может вызвать расстройство желудка и повышенное газообразование.

Если вам все-таки не удалось привыкнуть к вкусу, но вам хочется насытить организм этим эликсиром здоровья – ешьте сами проростки вместе с зерном или без него, так значительно легче. Принимаем по 1 ст. л в день натощак.

Ради чего стоит включить пророщенную пшеницу в рацион?

Фото: Instagram/oh_my_bread

укрепляет иммунитет

улучшает пищеварение

способствует повышению гемоглобина

способствует очищению кожи от экземы

повышает работоспособность и улучшают сон

восстанавливает остроту зрения

улучшает цвет и густоту волос

очищает кровь

эффективна в борьбе с избыточным весом

способствует снижению артериального давления

выводит токсины и поддерживает работу печени

Кому принимать не стоит?

Поскольку ростки пшеницы – очень биоактивный продукт, то и противопоказания у него тоже есть.

язва желудка и любые расстройства ЖКТ

нарушения работы эндокринной системы. Так как в проростках содержаться недружественные нашему организму белки – лектины, способные вызывать нарушения в работе эндокринных желез

если есть непереносимость глютена, особого растительного белка, которого много в зернах пшеницы

детям до 12 лет

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