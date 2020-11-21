Исчерпывающий путеводитель по молоку: какое пить, а о каком лучше забыть

Материал будет полезен тем, кто продолжает пить молоко (любое), и тем, кто его на дух не переносит – мы все подробно объясним

Молоко нужно пить, там много полезного, и не только для растущего организма – об этом мы слышали с детства. И когда к молоку отвращение, ну так случилось, ну вот есть непереносимость лактозы – пожалуйста, альтернативу в студию – растительное молоко. О нем мы узнали лет 10 назад, и это соевое/кокосовое/миндальное – тоже неплохой вариант. Во всяком случае, нас в этом уверяют. Сейчас его пьют многие.

А как себя ощущает наш организм, когда нам чуть больше 30 лет и мы пьем молоко почти каждый день? Или даже нет: мы даже можем не подозревать, ЧТО происходит с нашим организмом после стакана молока. Действительно ли, к примеру, модное миндальное молоко – это классно? Будем разбираться с диетологом Аленой Черниковой.

Фото: Алена Черникова, диетолог

И начнем с того, почему одни могут пить молоко хоть каждый день, а другие даже в кофе не могут его добавлять. Потому что – фу.

Все дело в нашем организме. А именно в его способности вырабатывать лактазу. Лактаза – это такой фермент, который помогает нам, без последствий, усваивать лактозу (молочный сахар) во взрослом возрасте. Таких людей на планете 30%. У других, которые не входят в эти 30%, лактаза практически не вырабатывается после 2-3 лет жизни. А потом этот фермент в принципе исчезает. Отсюда – аллергии, вздутие живота, тошнота и т.д.

Теперь по порядку: пройдемся по всему молоку, представленному на нашем рынке.

Молоко коровье. Первое после материнского

Ну, после материнского мало кто помнит, сколько ему давали молока в день, правда? Но уже со времен школы со всех сторон трубили, что в молоке много кальция, витамина В12 и йода… (Как жаль тех, кто в юном возрасте был вынужден пить или делать вид, что пьет кипяченое молоко на переменах. Я одна из них.)

Нет, по поводу полезности все верно. Но только в раннем детстве, после 30 лет количество молока нужно сокращать, а вот после 50 лет жирное молоко вообще не желательно. Это важно помнить. Почему? Поднимитесь чуть выше и снова прочтите о лактазе.

Что делать, если очень хочется и возраст позволяет

Главное – не увлекаться. Это золотое правило. Несколько раз в неделю. По возможности покупать проверенное, фермерское. И если вы перешли на такое молоко, то сначала разбавляйте его небольшим количеством воды. Причина – фермерское жирнее магазинного. И еще неизвестно, как среагирует ваш организм. Обычно все происходит так: резко выходит из строя работа желудка и кишечника.

Молоко козье. Для истинного ценителя

Фото: Pixabay

И иронии в этих словах нет, потому что людей, которые пьют такое молоко, значительно меньше тех, кто пьет коровье. В козьем больше железа, витамина В12 и кобальта, необходимых для увеличения гемоглобина в крови, и усваиваются они значительно лучше. Для сравнения: железа из козьего молока усваивается 58%, а из коровьего – 10%. И вообще, козье быстрее усваивается. И если вдруг вы захотели перейти на такое молоко, то помните о его несколько специфическом запахе и привкусе.

Молоко безлактозное. Тем, кому очень хочется, а нельзя

Фото: freepik.com

Ведь его могут выпить те, у кого есть непереносимость лактозы. Как его делают. Питьевое молоко перерабатывают, после чего лактоза в нем расщепляется и не вызывает у вас отвращения.

На самом деле не всем стоит переходить на безлактозное, ведь оно не несет такой же пользы. Но и недооценивать его не стоит. Ведь есть те, кто на генном уровне хочет выпить молока, но организм не разрешает. Все индивидуально.

Ну а теперь модная альтернатива – узнаем о растительном молоке.

Молоко растительное. Разнообразие есть, а польза?

Соевое молоко Фото: freepik.com

Есть. Польза есть, в первую очередь в том, что в таком молоке нет молочного сахара (лактозы).

При покупке такого молока важно обращать внимание на следующее:

Во-первых, состав. В идеале – орех, крупа, вода, консервант. Например, масло. Читайте этикету – там не должно быть написано более 3-4 компонентов

Во-вторых, срок хранения. Он должен быть минимальным

Теперь разнообразие

В соевом молоке достаточно много белка, но вместе с этим оно крайне аллергенно. Миндальное тоже может вызвать аллергию, но в нем много витаминов и мононенасыщенных жиров, они нормализуют уровень глюкозы. В рисовом наименьшее количество аллергенов, но оно достаточно приторное, на любителя. Да и жиров с белками там почти нет. Оптимальный вариант – все-таки овсяное. Сахар в нем практически отсутствует.

Минус в растительном молоке – это его стоимость. Но можно приготовить овсяное дома. Замочите по стакану овсянки (хлопья) и гречки в трех стаканах воды на ночь. Утром измельчите, процедите и пейте. С растительным молоком удобнее – вы можете сами выбирать оптимальные для себя пропорции ингредиентов.

Итак, пить или не пить молоко? И если пить, то какое и кому?

Детям до года (коровье, козье) – не давать. От года до 3 лет 200 мл в день. Старше 3 лет – две порции в день, не больше. Растительное (овсяное) можно давать с 2 лет совсем понемногу.

Взрослым, если нет аллергии на лактозу: козье, коровье – пару раз в неделю по 200 мл. Безлактозное можно каждый день, но не желательно по 200 мл. Растительное – если нет аллергии, то можно каждый день.

А здесь читайте рецепты 3 домашних молочных коктейлей и узнайте, полезно ли пить кофе с молоком.

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